Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng thúc đẩy dự án Lạc Đà Vàng cùng Tập đoàn Murphy Oil Mỹ Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Murphy Oil bảo đảm tiến độ tại các lô dầu khí trọng điểm, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược của tập đoàn Mỹ.

Ngày 05/6/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với ông Eric M.Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil (Hoa Kỳ). Cuộc gặp tập trung vào việc rà soát và đẩy nhanh tiến độ các dự án thăm dò, khai thác dầu khí quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thúc đẩy tiến độ các dự án dầu khí chiến lược

Murphy Oil là tập đoàn năng lượng toàn cầu có bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm, hiện đang điều hành nhiều hợp đồng dầu khí quan trọng tại Việt Nam như Lạc Đà Vàng và Hải Sư Vàng. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao đóng góp của tập đoàn trong việc khai thác nguồn tài nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo ngành Công Thương đề nghị Murphy Oil phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đơn vị liên quan để triển khai hoạt động tại Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

Cam kết hợp tác lâu dài và hài hòa lợi ích

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng khuyến khích Murphy Oil tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, ký kết các hợp đồng dầu khí mới trong giai đoạn tới. Mục tiêu là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan và tối ưu hóa hiệu quả khai thác tài nguyên tại các vùng trọng điểm.

Ông Eric M.Hambly - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Eric M.Hambly khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của tập đoàn. Murphy Oil gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và Bộ Công Thương đã hỗ trợ các hoạt động thăm dò trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số đề xuất kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả vận hành thực tế.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp năng lượng quốc tế như Murphy Oil hoạt động ổn định và lâu dài tại Việt Nam.