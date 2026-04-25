Bộ Xây dựng yêu cầu đảm bảo phương tiện và không tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4 Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị tăng cường vận tải, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định và ùn tắc giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm 2026.

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường vận tải và bảo đảm an toàn giao thông. Chỉ đạo này nhằm triển khai Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2026.

Đảm bảo năng lực vận chuyển và kiểm soát giá cước

Theo yêu cầu của Bộ, các doanh nghiệp vận tải phải chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, đặc biệt tại các đầu mối giao thông lớn như ga đường sắt, sân bay và bến xe. Mục tiêu trọng tâm là đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển, không để người dân thiếu phương tiện trong kỳ nghỉ cao điểm.

Đặc biệt, công tác quản lý giá vé được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá cước theo quy định. Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé trái phép nhằm trục lợi. Sở Xây dựng các tỉnh và thành phố được giao chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng để giám sát chặt chẽ hoạt động này.

Giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

Để hạn chế tình trạng ùn tắc, các cục quản lý chuyên ngành được yêu cầu xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý, nhất là trên các tuyến cao tốc và đường cửa ngõ kết nối Hà Nội và TP.HCM. Đối với những tuyến cao tốc đang trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, các đơn vị cần bố trí ngay các điểm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ hành khách và tài xế.

Bên cạnh đó, Bộ cũng lưu ý các địa phương cần kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông tại vùng miền núi hoặc khu vực đèo dốc. Đây là những nơi có nguy cơ mất an toàn cao khi gặp thời tiết xấu như sương mù hoặc mặt đường trơn trượt làm hạn chế tầm nhìn.

Thanh tra và phối hợp liên ngành

Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được đẩy mạnh đối với các loại hình kinh doanh vận tải như xe hợp đồng, xe tuyến cố định và vận tải đường thủy từ bờ ra đảo. Các đơn vị vận tải thủy phục vụ du lịch cũng nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình an toàn.

Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm dịch y tế và phòng chống buôn lậu, đặc biệt là tình trạng gian lận thương mại xăng dầu qua biên giới. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động cũng là nhiệm vụ ưu tiên để đảm bảo thị trường ổn định.