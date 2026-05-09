Bốc thăm Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam đối diện kịch bản bảng tử thần Lễ bốc thăm tại Riyadh vào rạng sáng 10/5/2026 đặt tuyển Việt Nam vào thế khó khi nằm ở nhóm hạt giống số 3, đối mặt nguy cơ chạm trán những đối thủ hàng đầu châu lục.

Vào rạng sáng ngày 10/5/2026 (theo giờ Việt Nam), sự chú ý của giới mộ điệu bóng đá châu Á sẽ đổ dồn về cung điện lịch sử Salwa Palace tại Riyadh, Saudi Arabia. Đây là nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027, sự kiện mang tính bước ngoặt quyết định hành trình của tuyển Việt Nam tại đấu trường lớn nhất lục địa.

Vị thế hạt giống số 3 và bản sắc kẻ ngáng đường

Bước vào giải đấu năm nay với vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3. Thành tích này có được sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc đứng đầu bảng F tại vòng loại thứ 3. Nhìn lại lịch sử, Việt Nam từng lọt vào tứ kết ở 2 trong 3 lần tham dự gần nhất (2007 và 2019), minh chứng cho bản lĩnh của một đội bóng luôn biết cách gây bất ngờ trước các ông lớn.

Tuy nhiên, thực tế tại kỳ Asian Cup đầu tiên được tổ chức trên đất Saudi Arabia dự báo sẽ vô cùng khốc liệt. Việc nằm ở nhóm 3 đồng nghĩa với việc chúng ta chắc chắn phải đối đầu với một thế lực từ nhóm hạt giống số 1, bao gồm những cái tên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Uzbekistan hoặc chủ nhà Saudi Arabia.

Kịch bản bảng tử thần: Thử thách từ các đối thủ kỵ rơ

Độ khó của bảng đấu sẽ được quyết định bởi những lá thăm từ nhóm hạt giống số 2 và số 4. Kịch bản tồi tệ nhất xuất hiện nếu Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Qatar, á quân Jordan hoặc Iraq (nhóm 2), đồng thời đụng độ Triều Tiên hoặc đại kình địch Indonesia (nhóm 4).

Những cuộc đối đầu với các đại diện Tây Á thiên về thể lực hay sức ép từ trận derby Đông Nam Á luôn là bài toán khó giải. Ngược lại, một bảng đấu lý tưởng hơn có thể xuất hiện nếu Việt Nam chung bảng với Syria (nhóm 2) cùng Singapore hoặc Kuwait (nhóm 4). Khi đó, cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Chiến lược lách qua khe cửa hẹp

Thể thức của Asian Cup 2027 cho phép 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất tiến vào vòng knock-out. Đây chính là con đường mà bóng đá Việt Nam từng khai thác thành công để tiến sâu trong quá khứ. Hiện diện tại Riyadh, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện chắc chắn đang xây dựng các phương án nhân sự và chiến thuật linh hoạt để ứng phó với mọi tình huống.

Dù đối thủ là ai, di sản từ những lần lọt vào tứ kết trước đây là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật hợp lý sẽ là chìa khóa để "Những chiến binh Sao Vàng" một lần nữa viết tiếp hành trình đầy tự hào tại đấu trường châu lục.