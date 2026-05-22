Bốc thăm Roland Garros 2026: Djokovic rơi vào nhánh tử thần, Sinner thênh thang tiến bước Hành trình săn Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic trở nên chông gai khi phải đối mặt Alexander Zverev tại bán kết, trong khi Jannik Sinner rộng cửa hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý tại Paris.

Lễ bốc thăm phân nhánh Roland Garros 2026 tại Pháp vừa khép lại với những kịch bản khiến giới mộ điệu quần vợt đứng ngồi không yên. Tâm điểm đổ dồn vào viễn cảnh trận chung kết trong mơ giữa Jannik Sinner và Novak Djokovic. Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, hai tay vợt sẽ phải đi qua những con đường hoàn toàn trái ngược: một bên thênh thang rộng mở, một bên đầy rẫy những 'cái bẫy' chết người.

Novak Djokovic và 'bức tường' Alexander Zverev

Novak Djokovic đến Paris với sứ mệnh lịch sử: độc chiếm vị trí số 1 mọi thời đại với Grand Slam thứ 25. Nhưng lá thăm đã đưa huyền thoại người Serbia vào một hành trình không thể khắc nghiệt hơn. Ngay từ vòng một, anh đã phải đối mặt với Giovanni Mpetshi Perricard – tay vợt chủ nhà sở hữu những cú giao bóng sấm sét bậc nhất ATP Tour.

Khó khăn tăng dần theo từng cấp độ. Tại vòng 2 và vòng 3, những tài năng trẻ như Joao Fonseca hay 'khắc tinh' Dino Prizmic – người từng hạ Djokovic tại Rome Masters – đang chờ đợi. Nếu tiến vào vòng 4, chuyên gia sân đất nện Casper Ruud sẽ là thử thách cực đại về thể lực. Đỉnh điểm của khó khăn nằm ở bán kết, nơi Alexander Zverev được dự báo sẽ là đối thủ cuối cùng trước trận chung kết. Á quân mùa trước với lối đánh bền bỉ và những cú trái tay uy lực đang đạt phong độ rất cao trên mặt sân đất nện Paris.

Cánh cửa lịch sử rộng mở cho Jannik Sinner

Trái ngược với kình địch, Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất 'Career Grand Slam' ở tuổi 24. Trong bối cảnh Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương, nhánh đấu của tay vợt người Ý trở nên dễ thở hơn đáng kể. Chuỗi 29 trận thắng liên tiếp cùng sự thống trị tại các giải Masters 1000 mùa này (Monte Carlo, Madrid, Rome) biến Sinner thành ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Thử thách đáng kể đầu tiên của Sinner có thể chỉ xuất hiện ở tứ kết trước Ben Shelton. Dù vậy, lối chơi giao bóng mạnh của Shelton thường kém hiệu quả hơn trên mặt sân đất nện so với khả năng phòng ngự toàn diện của Sinner. Tại bán kết, anh có thể gặp Felix Auger-Aliassime hoặc Daniil Medvedev – những đối thủ mà Sinner thường xuyên có kết quả đối đầu tốt trong thời gian gần đây.

Đại chiến đơn nữ: Sabalenka và Swiatek đối mặt thách thức

Nội dung đơn nữ cũng chứng kiến sự phân cực mạnh mẽ sau lễ bốc thăm. Ở nhánh trên, Aryna Sabalenka có nguy cơ tái ngộ Coco Gauff tại bán kết – tái hiện trận chung kết kịch tính năm ngoái. Tuy nhiên, Sabalenka cần đặc biệt cẩn trọng với cựu số 1 thế giới Naomi Osaka, đối thủ tiềm năng ngay từ vòng 4.

Nhánh dưới thực sự là 'bảng tử thần' khi có sự góp mặt của Iga Swiatek và Elena Rybakina. Đáng chú ý, 'nữ hoàng sân đất nện' Swiatek có thể đụng độ khắc tinh Jelena Ostapenko ngay từ vòng 3. Thống kê đối đầu 0-6 nghiêng về phía tay vợt Latvia là một con số khiến người hâm mộ Swiatek không khỏi lo lắng.

Dấu ấn cuối cùng của những huyền thoại

Roland Garros 2026 còn mang giá trị cảm xúc khi là sân khấu chia tay của các tượng đài. Stan Wawrinka, nhà vô địch năm 2015, sẽ bước vào giải đấu cuối cùng ở tuổi 41 với trận mở màn đầy hoài niệm trước Arthur Fils. 'Gã điên' Gael Monfils cũng sẽ có lần thứ 19 xuất hiện tại Paris trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết Roland Garros 2026

Hạng mục Thông tin Thời gian 24/5 - 7/6/2026 Tổng quỹ thưởng 71,5 triệu USD Thưởng vô địch đơn 3,25 triệu USD Quy mô giải đấu 128 tay vợt đơn nam/nữ

Với mức tiền thưởng kỷ lục và sự cạnh tranh gay gắt từ vòng đấu đầu tiên, Roland Garros 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những kỳ Grand Slam đáng nhớ nhất lịch sử, nơi những kỷ lục cũ có thể bị phá vỡ và những huyền thoại mới sẽ được tôn vinh.