Thể thao Bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1: Real Madrid có thể gặp Man City, Arsenal đối đầu Leverkusen Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 diễn ra lúc 18h hôm nay (27/2) tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ. Đặc biệt, thể thức mới cho phép các đội cùng quốc gia đối đầu nhau ngay từ vòng này.

16 đội góp mặt tại vòng 1/8

8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 sau khi kết thúc trong top 8 giai đoạn vòng bảng gồm: Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting Lisbon và Manchester City.

Ở vòng play-off, Real Madrid giành vé đi tiếp nhờ đánh bại Benfica. Bodo/Glimt và Galatasaray lần lượt gây bất ngờ khi loại các "ông lớn" Serie A là Inter và Juventus. Đương kim vô địch PSG vượt qua đội bóng đồng hương Monaco.

Leverkusen tiến bước khá dễ dàng sau khi loại Olympiacos. Atletico Madrid cũng làm được điều tương tự trước Club Brugge. Ấn tượng hơn cả phải kể đến Newcastle, đội hủy diệt Qarabag với tổng tỷ số 9-3. Atalanta giành vé theo kịch bản nghẹt thở với quả phạt đền phút chót loại Dortmund, trở thành đại diện duy nhất của Serie A đi tiếp.

Thể thức bốc thăm mới: Có thể đụng độ đội cùng quốc gia

8 đội giành vé trực tiếp được chia thành 4 cặp hạt giống theo thứ tự xếp hạng. Mỗi cặp sẽ được bốc để xác định vị trí ở vòng tiếp theo, gặp các đội thắng play-off.

Cặp 1: hạng 1 & hạng 2

hạng 1 & hạng 2 Cặp 2: hạng 3 & hạng 4

hạng 3 & hạng 4 Cặp 3: hạng 5 & hạng 6

hạng 5 & hạng 6 Cặp 4: hạng 7 & hạng 8

Khác với thể thức cũ, vòng 1/8 hiện nay không còn quy định tránh các đội cùng quốc gia hoặc từng gặp nhau ở vòng bảng, nên mọi khả năng đối đầu đều có thể xảy ra. Lễ bốc thăm này không chỉ xác định các cặp đấu ở vòng 1/8 mà còn vạch ra lộ trình đến tứ kết và bán kết cho từng đội.

Các cặp đấu có thể xảy ra

Nhánh 1:

PSG gặp Barcelona hoặc Chelsea

Galatasaray gặp Liverpool hoặc Tottenham

Real Madrid gặp Sporting hoặc Man City

Atalanta gặp Arsenal hoặc Bayern Munich

Nhánh 2: