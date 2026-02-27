Bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26: Man City tái đấu Real Madrid, Chelsea đụng độ PSG Lễ bốc thăm tại Nyon đã xác định những cặp đấu rực lửa, tâm điểm là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Man City - Real Madrid và thử thách của Chelsea trước đương kim vô địch PSG.

Lễ bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champions League 2025/26 vừa chính thức diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ vào ngày 27/02, mở ra một chương mới đầy kịch tính cho đấu trường danh giá nhất châu Âu. Với thể thức phân nhánh mới, con đường tiến tới trận chung kết tại Budapest của 16 câu lạc bộ xuất sắc nhất đã được định hình với những cuộc đối đầu đầy duyên nợ và sức nặng chiến thuật.

Lộ diện các cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/8 Champions League.

Man City tái đấu Real Madrid: 'Siêu kinh điển' của bóng đá hiện đại

Tâm điểm không thể tranh cãi của vòng 1/8 chính là màn đụng độ giữa Manchester City và đội bóng 15 lần lên ngôi vô địch Real Madrid. Đây được xem là định mệnh khi hai CLB này đã gặp nhau trong cả 5 mùa giải gần đây và 6 trong 7 mùa giải gần nhất, biến đây trở thành một trong những cặp đấu kinh điển nhất lịch sử giải đấu hiện đại.

Ở mùa giải trước, Real Madrid đã vượt qua City tại vòng play-off. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu tại vòng bảng vào tháng 12 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã khẳng định vị thế bằng chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu nhờ các pha lập công của Nico O'Reilly và Erling Haaland. Việc xếp thứ 8 tại vòng bảng giúp Man City có lợi thế cực lớn khi được thi đấu trận lượt về trên thánh địa Etihad.

Man City lại một lần nữa chạm trán Real.

Đáng chú ý, Pep Guardiola đã gửi đi một thông điệp đanh thép bảo vệ các học trò trước thềm trận đấu lớn. Ông cảnh báo giới truyền thông cần cẩn trọng khi chỉ trích những tiền đạo đẳng cấp như Erling Haaland, bởi bản năng sát thủ của anh có thể khiến mọi lời hoài nghi phải im lặng bất cứ lúc nào.

Thử thách cực đại cho Chelsea trước nhà đương kim vô địch

Một cặp đấu khác thu hút sự quan tâm đặc biệt là màn chạm trán giữa Chelsea và Paris Saint-Germain (PSG). Đội bóng thành Paris đang hừng hực khí thế với tư cách đương kim vô địch sau khi đè bẹp Inter 5-1 trong trận chung kết năm ngoái. PSG đã lách qua khe cửa hẹp đầy ngoạn mục bằng cách đánh bại Monaco với tổng tỷ số 5-4 tại vòng play-off để có mặt ở vòng đấu này.

Đối với huấn luyện viên Liam Rosenior của Chelsea, đây là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Dù Chelsea bước vào vòng 1/8 với tư thế của nhà vô địch FIFA Club World Cup và xếp hạng 6 tại giai đoạn League Phase, nhưng việc đối đầu với hệ thống của Luis Enrique chưa bao giờ là dễ dàng. Đội bóng thành London sẽ phải hành quân đến Paris vào ngày 10 hoặc 11/3 trước khi giải quyết tấm vé đi tiếp tại Stamford Bridge vào tuần sau đó.

Arsenal, Liverpool và những cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính

Bên cạnh hai cặp đấu "bom tấn", các đại diện khác của Ngoại hạng Anh cũng đối mặt với những thử thách không hề đơn giản. Arsenal của Mikel Arteta sẽ phải so tài với Bayer Leverkusen - một thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ từ Bundesliga. Trong khi đó, Newcastle United sẽ có màn thử lửa quan trọng trước "gã khổng lồ" Barcelona tại La Liga.

Liverpool, đội bóng xếp vị trí thứ 3 sau giai đoạn phân hạng, sẽ đối đầu với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray – đội bóng luôn sở hữu bầu không khí sân nhà vô cùng áp lực. Tottenham Hotspur sẽ phải giải bài toán mang tên Atletico Madrid của Diego Simeone, một đối thủ nổi tiếng với lối chơi thực dụng và đầy bản lĩnh tại đấu trường Champions League.

Lịch thi đấu chi tiết vòng knock-out Champions League 2025/26

Giai đoạn loại trực tiếp sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 3/2026 với lịch trình cụ thể như sau:

Vòng 1/8: Lượt đi vào ngày 10-11/3; Lượt về vào ngày 17-18/3.

Lượt đi vào ngày 10-11/3; Lượt về vào ngày 17-18/3. Tứ kết: Lượt đi vào ngày 7-8/4; Lượt về vào ngày 14-15/4.

Lượt đi vào ngày 7-8/4; Lượt về vào ngày 14-15/4. Bán kết: Lượt đi vào ngày 28-29/4; Lượt về vào ngày 5-6/5.

Lượt đi vào ngày 28-29/4; Lượt về vào ngày 5-6/5. Chung kết: Diễn ra vào ngày 30/5 tại Budapest.

Danh sách các cặp đấu tại vòng 1/8

Cặp đấu Đội 1 (Sân nhà lượt đi) Đội 2 (Sân nhà lượt về) Cặp 1 Bayer Leverkusen Arsenal Cặp 2 Atalanta Bayern Munich Cặp 3 Galatasaray Liverpool Cặp 4 Atletico Madrid Tottenham Cặp 5 Newcastle Barcelona Cặp 6 Paris Saint-Germain Chelsea Cặp 7 Bodo/Glimt Sporting CP Cặp 8 Real Madrid Manchester City

Những diễn biến tiếp theo của vòng 1/8 Champions League hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, nơi những sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng giấc mơ vô địch châu Âu.