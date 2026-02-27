Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Real Madrid tái ngộ Man City, Chelsea đối đầu PSG Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 tạo nên những cặp đấu kinh điển khi Real Madrid đụng độ Man City và nhà ĐKVĐ PSG chạm trán Chelsea.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26 vừa diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) đã mang đến những kịch bản điên rồ nhất cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc tái đấu giữa nhà vua Real Madrid và Manchester City, trong khi Chelsea sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên PSG.

Real Madrid vs Man City: Chương mới của sự kỳ phùng địch thủ

Không nằm ngoài dự đoán, những lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid và Manchester City chạm trán nhau ngay từ vòng 16 đội. Đây được xem là trận "chung kết sớm" khi cả hai đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Real Madrid, dù phải trải qua vòng play-off đầy nhọc nhằn, vẫn giữ nguyên vị thế của ông vua Champions League với bản lĩnh không thể xem thường tại thể thức knock-out.

Ngược lại, Man City vẫn duy trì vị thế của một cỗ máy chiến thắng đáng sợ. Đáng chú ý, tại vòng phân hạng mùa này, đại diện nước Anh từng đánh bại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay tại Bernabeu. Cuộc đối đầu này không chỉ là cơ hội để Real Madrid đòi lại món nợ cũ, mà còn là cuộc chiến khẳng định vị thế thống trị tại châu Âu của Pep Guardiola.

Nhánh đấu từ vòng 1/8 đến chung kết Champions League mùa này.

Đại chiến Chelsea - PSG và thử thách cho các đại diện Ngoại hạng Anh

Một cặp đấu khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt là cuộc thư hùng giữa Chelsea và nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG). Đây là hai đối thủ đầy duyên nợ tại đấu trường châu lục. PSG đang khát khao bảo vệ ngôi vương với dàn sao thượng hạng, trong khi Chelsea cần chứng minh bản lĩnh sau khi vượt qua những biến động về nhân sự để tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Arsenal - đội đứng đầu vòng phân hạng - sẽ chạm trán đại diện Bundesliga là Bayer Leverkusen. Đội bóng của Mikel Arteta đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhưng sẽ không dễ dàng trước lối chơi khoa học của đại diện nước Đức. Newcastle United cũng đối mặt với thử thách cực đại mang tên Barcelona, một bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Arsenal là ứng cử viên ở Champions League mùa này.

Bảng tổng hợp kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26

Dưới đây là chi tiết các cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng knock-out đầu tiên của mùa giải năm nay:

STT Đội hạt giống / Đội thắng vòng phân hạng Đội đối đầu 1 Arsenal Bayer Leverkusen 2 Atletico Madrid Tottenham Hotspur 3 Atalanta Bayern Munich 4 Galatasaray Liverpool 5 Newcastle United Barcelona 6 Chelsea Paris Saint-Germain (PSG) 7 Sporting Lisbon Bodo/Glimt 8 Manchester City Real Madrid

Kết quả bốc thăm cụ thể.

Đáng chú ý, vòng 1/8 năm nay không còn quy tắc bảo vệ các đội cùng quốc gia, mở ra khả năng về những trận "nội chiến" rực lửa nếu các đội bóng cùng giải đấu tiến sâu hơn. Sự vắng mặt của các ông lớn Italy như Inter Milan và Juventus sau vòng play-off là lời cảnh báo đanh thép về sự khắc nghiệt của Champions League mùa giải mới. Các trận đấu lượt đi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2026, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và kịch tính nhất.