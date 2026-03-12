Bodo/Glimt tạo địa chấn Champions League: Đè bẹp Sporting CP 3-0 bằng nghệ thuật phản công Đại diện Na Uy Bodo/Glimt gây sốc tại vòng 1/8 Champions League khi đánh bại Sporting CP 3-0 nhờ sự hiệu quả tuyệt đối trong các pha phản công và sự xuất sắc của thủ thành Nikita Haikin.

Bodo/Glimt đã viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường danh giá nhất châu Âu bằng một chiến thắng không tưởng trước Sporting CP. Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Bắc Âu đã trình diễn một lối chơi khoa học, lỳ lợm và trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ để giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League.

Nút thắt từ chấm phạt đền và sự hiệu quả đáng kinh ngạc

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới, Bodo/Glimt không hề e sợ trước một Sporting CP đầy rẫy ngôi sao. Những phút đầu tiên diễn ra với sự thận trọng từ cả hai phía. Trong khi đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ bằng những pha ban bật ngắn, Sporting lại chọn cách lùi sâu, chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 30. Sondre Fet, với tình huống xâm nhập vòng cấm đầy tinh quái, đã buộc Georgios Vagiannidis phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, chính tiền vệ mang áo số 19 này đã bình tĩnh đánh lừa thủ thành Rui Silva, mở tỷ số cho đội chủ sân Aspmyra. Bàn thắng này không chỉ giúp Bodo/Glimt dẫn trước mà còn giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho các cầu thủ áo vàng.

Bodo/Glimt ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Sporting CP.

Đòn trừng phạt chí mạng trước giờ nghỉ giải lao

Sau bàn thua, Sporting CP dồn đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sự nôn nóng của đại diện Bồ Đào Nha đã bộc lộ những khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự. Đúng vào phút 45, Bodo/Glimt thực hiện một pha phối hợp mẫu mực bên hành lang cánh trái. Bóng qua chân Sondre Fet và Kasper Hogh trước khi được trả ngược thông minh vào trung lộ.

Ole Blomberg băng lên đúng lúc, thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc khiến Rui Silva lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Lợi thế hai bàn ngay trong hiệp một là phần thưởng xứng đáng cho đấu pháp phòng ngự phản công sắc lẹm mà huấn luyện viên trưởng Bodo/Glimt đã giăng ra.

Sự kiên cường của Nikita Haikin và dấu chấm hết cho Sporting

Sang hiệp hai, Sporting CP thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm cứu vãn tình thế. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, đây là ngày thi đấu chói sáng của thủ thành Nikita Haikin. Anh liên tiếp từ chối các cơ hội mười mươi của Luis Suárez và Trincão bằng những pha phản xạ xuất thần.

Sporting dù nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, Sporting một lần nữa dính đòn "hồi mã thương". Phút 71, Jens Petter Hauge phô diễn tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ cho Kasper Hogh. Tiền đạo này dứt điểm cận thành gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0 đầy vang dội cho đại diện Na Uy.

Chiến thắng này giúp Bodo/Glimt đặt một chân vào vòng tứ kết, đồng thời gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các ông lớn tại châu Âu về sức mạnh của tinh thần tập thể và chiến thuật hợp lý.

Thông số trận đấu và kết quả chung cuộc

Thông số Bodo/Glimt Sporting CP Tỷ số 3 0 Người ghi bàn Sondre Fet (30'), Ole Blomberg (45'), Kasper Hogh (71') - Thủ môn cứu thua Nikita Haikin (6) Rui Silva (2)