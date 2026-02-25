Bodo/Glimt và 9 sự thật khó tin về hiện tượng quật ngã Inter Milan Bodo/Glimt gây chấn động khi loại Inter Milan để tiến vào vòng 16 đội Champions League. Đằng sau thành công là những câu chuyện kỳ lạ từ linh vật bàn chải đến căn cứ NATO.

Bodo/Glimt vừa viết nên một trong những chương kinh điển nhất lịch sử Champions League mùa này. Việc đánh bại gã khổng lồ Inter Milan để chính thức ghi tên vào vòng 16 đội không chỉ là một kết quả bóng đá đơn thuần, mà còn là thành quả của một mô hình vận hành khác biệt tại vùng viễn Bắc Na Uy.

Bodo/Glimt vừa quật ngã Inter Milan.

1. Linh vật là chiếc bàn chải đánh răng khổng lồ

Khác biệt hoàn toàn với những biểu tượng mạnh mẽ thường thấy trong bóng đá, linh vật của Bodo/Glimt là một chiếc bàn chải màu vàng khổng lồ. Câu chuyện bắt nguồn từ một trò đùa năm 1974, khi một cổ động viên đã sử dụng chiếc bàn chải làm đũa chỉ huy cho dàn đồng ca trên khán đài, từ đó biến nó thành biểu tượng không thể tách rời của đội bóng.

2. Ngôi sao từng khoác áo AC Milan

Sức mạnh đội hình của đội bóng Na Uy có sự góp mặt của Jens Petter Hauge. Trước khi trở lại tỏa sáng tại quê nhà, anh từng ghi 14 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo, thu hút sự chú ý của AC Milan. Hauge cũng từng lên ngôi vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt vào năm 2022.

3. Từng bị cấm thi đấu vì thời tiết khắc nghiệt

Đầu thế kỷ trước, dù thống trị bóng đá miền Bắc Na Uy, Bodo/Glimt vẫn không được phép tham dự giải đấu cao nhất quốc gia. Lý do là bởi thời tiết tại "đại bản doanh" của họ quá khắc nghiệt với băng tuyết dày đặc quanh năm. Phải đợi đến tận năm 1977, đội bóng mới chính thức có màn chào sân tại giải đấu danh giá nhất nội địa.

Thời tiết tại sân nhà của Bodo/Glimt vốn rất khắc nghiệt.

4. Dấu gạch chéo độc bản trong tên gọi

Ít ai biết rằng dấu gạch chéo trong cái tên Bodo/Glimt có mục đích rất thực tế. Ban đầu, đội sử dụng dấu gạch nối, nhưng để tránh nhầm lẫn trên các phiếu cá cược và bảng tin bóng đá, ban lãnh đạo đã quyết định đổi thành dấu gạch chéo, tạo nên một thương hiệu nhận diện duy nhất trên thế giới.

5. Chuyên gia tâm lý là cựu sĩ quan Afghanistan

Một trong những bí mật giúp các cầu thủ duy trì sự tập trung cực độ là Bjorn Mannsverk. Ông là một cựu sĩ quan quân đội từng tham chiến tại Afghanistan. Với kỷ luật quân đội và kinh nghiệm thực chiến, ông đã rèn luyện cho các cầu thủ một tinh thần thép trước mọi áp lực lớn.

6. Thành phố quê hương là Thủ đô Văn hóa

Thành phố Bodo được vinh danh là Thủ đô Văn hóa Châu Âu năm 2024. Vượt lên từ đống đổ nát sau Thế chiến thứ 2, nơi đây hiện là điểm đến du lịch nổi tiếng với Saltstraumen – dòng chảy thủy triều có tốc độ nhanh nhất thế giới.

7. Vị trí chiến lược của NATO

Không chỉ nổi tiếng về bóng đá, Bodo còn là nơi đặt căn cứ không quân quan trọng của NATO. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khu vực này được xem là chốt chặn quân sự chủ chốt với hệ thống phòng không hiện đại, bảo vệ hành lang phía Bắc.

8. Triết lý sử dụng cầu thủ bản địa

Giữa làn sóng ngoại binh tại Champions League, Bodo/Glimt gây bất ngờ khi duy trì lực lượng nòng cốt là cầu thủ nội. Đội hình của họ hiện chỉ có vỏn vẹn 5 ngoại binh. Sự thấu hiểu và gắn kết bản địa chính là chìa khóa tạo nên một tập thể khó bị đánh bại.

9. "Hiểm địa" mặt cỏ nhân tạo

Sân Aspmyra chỉ có sức chứa khiêm tốn 8.300 chỗ ngồi nhưng là nỗi khiếp sợ của các đội khách. Việc sử dụng mặt cỏ nhân tạo kết hợp với gió lạnh vùng cực đã giúp Bodo/Glimt từng vùi dập AS Roma của Jose Mourinho với tỷ số 6-1 và tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trước các ông lớn châu Âu.