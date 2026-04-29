BOJ giữ nguyên lãi suất 0,75%, nâng mạnh dự báo lạm phát lên 2,8% do căng thẳng Trung Đông Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất ở mức 0,75% nhưng nâng dự báo lạm phát năm tài khóa 2026 lên 2,8%. Sự chia rẽ trong nội bộ gia tăng với 3 thành viên ủng hộ thắt chặt chính sách ngay lập tức.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 28/4 quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức khoảng 0,75%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên giá năng lượng toàn cầu, đồng thời khiến BOJ phải điều chỉnh tăng mạnh dự báo lạm phát cho năm tài khóa hiện tại.

Nội bộ chia rẽ về lộ trình thắt chặt tiền tệ

Quyết định giữ nguyên lãi suất của BOJ phù hợp với dự báo của thị trường, đánh dấu cuộc họp thứ ba liên tiếp cơ quan này chưa thay đổi lãi suất kể từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự bất đồng lớn nhất trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ dưới thời Thống đốc Kazuo Ueda.

Cụ thể, có 6 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, trong khi 3 thành viên còn lại bỏ phiếu yêu cầu nâng lãi suất ngay lập tức lên mức 1%. Đây là mức chia rẽ cao nhất kể từ khi BOJ áp dụng chính sách lãi suất âm vào năm 2016. Sự dịch chuyển này cho thấy cán cân trong nội bộ ngân hàng trung ương đang hướng tới lập trường cứng rắn hơn, củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra vào tháng 6 tới.

Nâng dự báo lạm phát do rủi ro năng lượng

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, BOJ đã nâng dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi — không bao gồm giá thực phẩm tươi sống — lên mức 2,8% cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027. Con số này cao hơn đáng kể so với mức dự báo 1,9% được đưa ra vào tháng 1.

BOJ cảnh báo giá dầu thô leo thang do tình hình địa chính trị tại Trung Đông có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập thực tế của hộ gia đình. Nhật Bản đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc năng lượng khi hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia này đến từ khu vực Vùng Vịnh.

Chỉ số dự báo (FY2026) Mức dự báo mới (tháng 4) Mức dự báo cũ (tháng 1) Lạm phát CPI lõi 2,8% 1,9% Lãi suất chính sách 0,75% 0,75%

Áp lực lên chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế

Bên cạnh rủi ro lạm phát, BOJ nhận định tăng trưởng kinh tế Nhật Bản có thể chậm lại do rủi ro từ chiến sự làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Một số nhà sản xuất vật liệu tại Nhật Bản đã bắt đầu cắt giảm quy mô hoạt động do chi phí đầu vào tăng cao và sự bất ổn của thị trường thế giới.

Mặc dù đưa ra quan điểm thiên về thắt chặt để hỗ trợ đồng Yên, BOJ vẫn khẳng định cần thêm thời gian đánh giá tác động toàn diện của các cú sốc bên ngoài. Với dự báo lạm phát có thể duy trì ở mức bình quân 2,2% vào năm 2028, các chuyên gia tài chính cho rằng lộ trình “bình thường hóa” chính sách tiền tệ của Nhật Bản sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nếu tình hình địa chính trị không leo thang thêm.

BOJ là cơ quan đầu tiên trong nhóm 4 ngân hàng trung ương lớn (cùng với Fed, ECB và BOE) đưa ra quyết định lãi suất trong tuần này. Các định chế tài chính khác được dự báo cũng sẽ duy trì thái độ thận trọng tương tự trước những biến động khó lường từ thị trường năng lượng.