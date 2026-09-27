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Bolivia 0-2 Paraguay: Paraguay giành chiến thắng

Văn Thể27/09/2026 23:05

Cuộc so tài giữa Bolivia và Paraguay vào ngày 28/09/2026 mang tới nhiều kỳ vọng khi các lần chạm trán gần đây của đôi bên thường xuất hiện nhiều pha lập công.

Bolivia0 - 2ParaguayKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bolivia tiếp đón Paraguay.

  • 17'BÀN THẮNG! Paraguay (0-1)

    Phút 17': M. Almiron (Paraguay) lập công (kiến tạo: R. Morales). Tỷ số: 0 - 1.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': H. Cuellar (Bolivia) nhận thẻ vàng.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Mauricio (Paraguay) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Paraguay): M. Villasanti vào sân thay A. Cubas.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Bolivia): R. Vaca vào sân thay C. A. Melgar.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Bolivia): J. Maraude vào sân thay F. Nava.

  • 50'BÀN THẮNG! Paraguay (0-2)

    Phút 50': M. Almiron (Paraguay) lập công (kiến tạo: J. Enciso). Tỷ số: 0 - 2.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': R. Morales (Paraguay) nhận thẻ vàng.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': O. Alderete (Paraguay) nhận thẻ vàng.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Paraguay): M. Galarza vào sân thay O. Alderete.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Paraguay): R. Sosa vào sân thay Mauricio.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Paraguay): A. Arce vào sân thay R. Morales.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Paraguay): J. Canale vào sân thay D. Gomez.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Bolivia): Y. Rocha vào sân thay D. Medina.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Paraguay): G. Caballero vào sân thay J. Enciso.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Paraguay): E. Gonzalez vào sân thay M. Almiron.

  • 75'Hỏng phạt đền

    Phút 75': Miguelito (Bolivia) sút hỏng phạt đền.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Paraguay): C. D. Ferreira Namandu vào sân thay G. Gomez.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': G. Villamil (Bolivia) nhận thẻ vàng.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Bolivia): M. Torrez vào sân thay D. Arroyo.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Bolivia): R. Gomez Miranda vào sân thay E. Morales.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Bolivia): Flores vào sân thay Miguelito.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Bolivia): Robson Matheus vào sân thay G. Villamil.

  • KTKết thúc: Bolivia 0-2 Paraguay

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 05:24 28/09/2026

Đội hình chính thức
Bolivia
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Óscar Adolfo Villegas Cámara
Paraguay
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Gustavo Alfaro
23
Guillermo Viscarra
3
Diego Medina
5
Efraín Morales
4
Luis Haquín
17
Roberto Fernández
2
Diego Arroyo
15
Gabriel Villamil
11
Fernando Nava
6
Héctor Cuellar
20
Carlos Melgar
7
Miguelito
22
Gastón Olveira
4
Juan Cáceres
14
Andrés Cubas
15
Gustavo Gómez
3
Omar Alderete
26
Alexandro Maidana
10
Miguel Almirón
8
Diego Gómez
11
Mauricio
19
Julio Enciso
21
Robert Morales
Dự bị
Bolivia
12 Gerónimo Govea1 Rodrigo Banegas22 Marcelo Torrez8 Damian Medina21 Yomar Rocha19 Richet Gomez16 Oscar Lopez13 Leonardo Viviani18 Jesús Maraude
Paraguay
12 Orlando Gill1 Santiago Rojas5 Clever Ferreira13 José Canale6 Junior Alonso2 Alan Benítez24 Gustavo Caballero16 Hugo Quintana23 Matías Galarza
Cập nhật đội hình lúc 03:13 28/09/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Bolivia và Paraguay thường cống hiến cho người hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Cuộc chạm trán sắp tới diễn ra vào lúc 03:30 ngày 28/09/2026 trên sân vận động Audi Field hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì kịch bản cởi mở quen thuộc khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công.

Lịch sử đối đầu cân bằng và cởi mở

Nhìn lại 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển, sự kịch tính luôn là yếu tố nổi bật. Thống kê chỉ ra sự giằng co rõ nét khi Bolivia giành 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 2 trận và Paraguay có 2 lần ca khúc khải hoàn. Khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên là rất nhỏ, khiến mỗi lần chạm trán đều biến thành cuộc đấu trí căng thẳng trên từng mét vuông mặt cỏ.

Đặc điểm nổi bật trong những lần so tài vừa qua là cả Bolivia lẫn Paraguay đều không ngần ngại đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Khi hai hệ thống chiến thuật cởi mở gặp nhau, các khoảng trống ở khu trung tuyến và hai biên liên tục lộ diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiền đạo dứt điểm và mang về những pha lập công đẹp mắt.

Bolivia tìm kiếm sự đột phá trong lối chơi

Về mặt phong độ, Bolivia đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy thử thách. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận 3 thất bại. Cụ thể, sau hai trận thua liên tiếp, Bolivia đã có được một trận thắng nhằm giải tỏa áp lực, trước khi trải qua thêm một thất bại và gần nhất là một trận hòa.

Điểm mấu chốt đối với Bolivia lúc này nằm ở việc củng cố sự chắc chắn nơi tuyến dưới. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của họ đôi khi tạo ra đột biến, nhưng việc dâng đội hình quá cao cũng để lại nhiều sơ hở nơi hậu phương. Trong cuộc so tài sắp tới tại Audi Field, Bolivia cần phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn đứng vững trước các đợt lên bóng nhanh của đối thủ.

Paraguay và khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả

Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay thể hiện nhịp điệu thi đấu tương đối tích cực trong các lần ra sân gần đây. Trải qua 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sau một trận thắng khởi sắc, Paraguay từng vấp ngã ở trận kế tiếp nhưng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất.

Lối chơi của Paraguay thường dựa trên nền tảng tranh chấp quyết liệt ở giữa sân trước khi tung ra những đường chuyền quyết định xé toang hàng phòng ngự đối phương. Nhờ khả năng tận dụng thời cơ tốt của hàng công, họ luôn biết cách chuyển hóa các cơ hội phản công thành bàn thắng, đặc biệt trước những đối thủ có xu hướng dâng cao như Bolivia.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Audi Field

Màn chạm trán tại sân Audi Field được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Bolivia cần chứng minh sự tiến bộ và tính hiệu quả trong các pha hãm thành, trong khi Paraguay chắc chắn không muốn đánh mất sự tự tin sau những kết quả tích cực vừa qua.

Với truyền thống đối đầu thường xuyên chứng kiến nhiều pha lập công cùng phong cách thi đấu thiên về cống hiến của cả hai bên, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi chia đều cho tham vọng của hai đội tuyển.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bolivia · 1 thắng2 hòaParaguay · 2 thắng
20/11/2024
Bolivia
2 - 2
Paraguay
Hòa
18/10/2023
Paraguay
1 - 0
Bolivia
PAR
15/10/2021
Bolivia
4 - 0
Paraguay
BOL
15/06/2021
Paraguay
3 - 1
Bolivia
PAR
18/11/2020
Paraguay
2 - 2
Bolivia
Hòa
Bolivia
5 trận gần nhất
BBBTT
5
Trận
1-1-3
T-H-B
4
Ghi (TB 0.8)
10
Thủng lưới
Paraguay
5 trận gần nhất
BHHTB
3
Trận
2-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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