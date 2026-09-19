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Bologna 1-1 Torino: Hai đội chia điểm

Văn Thể19/09/2026 15:08

Bologna và Torino đều đang rất khát khao giành một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, trong màn so tài diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/09/2026.

Bologna1 - 1TorinoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bologna tiếp đón Torino.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bologna 48% - 52% Torino, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 14'BÀN THẮNG! Bologna (1-0)

    Phút 14': F. Bernardeschi (Bologna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 29'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bologna 44% - 56% Torino, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': D. Braganca (Torino) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 41'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Bologna 43% - 57% Torino, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Torino): N. Patterson vào sân thay N. Fortini.

  • 54'Torino ép sân

    Cầm bóng: Bologna 41% - 59% Torino, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 5.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Torino): S. Kulenovic vào sân thay K. Fitz-Jim.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Bologna): J. Odgaard vào sân thay N. Cambiaghi.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Bologna): L. De Silvestri vào sân thay E. Fauske Helland.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Torino): R. Belghali vào sân thay E. Comert.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Torino): G. Oristanio vào sân thay N. Vlasic.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Torino): E. Ilkhan vào sân thay D. Braganca.

  • 69'Torino ép sân

    Cầm bóng: Bologna 37% - 63% Torino, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': R. Belghali (Torino) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Bologna): R. Orsolini vào sân thay F. Bernardeschi.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Bologna): N. Moro vào sân thay T. Pobega.

  • 77'BÀN THẮNG! Torino (1-1)

    Phút 77': S. Kulenovic (Torino) lập công (kiến tạo: R. Mandragora). Tỷ số: 1 - 1.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': N. Patterson (Torino) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 82'Torino ép sân

    Cầm bóng: Bologna 38% - 62% Torino, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 16 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Bologna): E. Holm vào sân thay N. Zortea.

  • KTKết thúc: Bologna 1-1 Torino

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 21:56 19/09/2026

Đội hình chính thức
Bologna
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Domenico Tedesco
Torino
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate
1
Łukasz Skorupski
5
Eivind Helland
14
Torbjørn Heggem
3
Arthur Theate
20
Nadir Zortea
19
Lewis Ferguson
4
Tommaso Pobega
33
Juan Miranda
10
Federico Bernardeschi
91
Roberto Piccoli
28
Nicolò Cambiaghi
20
Lucas Perri
23
Saúl Coco
44
Ardian Ismajli
5
Eray Cömert
29
Niccolò Fortini
21
Daniel Bragança
8
Rolando Mandragora
28
Kian Fitz-Jim
77
Alessio Cacciamani
10
Nikola Vlašić
18
Giovanni Simeone
Dự bị
Bologna
25 Massimo Pessina72 Ukko Happonen29 Lorenzo De Silvestri23 Abdel Rahim41 Martin Vitík16 Nicolò Casale2 Emil Holm8 Mikel Amondarain18 Marco Libra
Torino
26 Diego Mascardi76 Lapo Siviero2 Nathan Patterson13 Ricardo Rodríguez3 Cristiano Biraghi15 Pietro Comuzzo45 Rafik Belghali11 Gaetano Oristanio6 Emirhan İlkhan
Cập nhật đội hình lúc 19:33 19/09/2026
BolognaThống kêTorino
40%
Kiểm soát bóng
60%
11
Dứt điểm
13
1
Trúng đích
3
1
Phạt góc
6
18
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Sandro Kulenović
Sandro Kulenović
Torino
1 bàn
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Bologna
1 bàn
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Torino
1 kiến tạo · điểm 6.9
Saúl Coco
Saúl Coco
Torino
Điểm 7.5
Juan Miranda
Juan Miranda
Bologna
Điểm 7.2
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Torino
Điểm 7.2

Cả Bologna và Torino bước vào cuộc so tài lúc 20h00 ngày 19/09/2026 với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý muốn. Khởi đầu chật vật khiến hai câu lạc bộ đều đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, biến màn chạm trán trực tiếp này thành cơ hội then chốt để một trong hai bên chặn đứng đà trượt dốc.

Phong độ ảm đạm của cả hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, người hâm mộ của cả hai đội bóng đều có lý do để âu lo. Đội chủ nhà Bologna đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng khó khăn khi chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Sự bế tắc trong khâu vận hành khiến họ mới chỉ thu về 1 điểm và đang tạm đứng ở vị trí thứ 17.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của đội khách Torino cũng không mấy khả quan hơn. Dù đã có được niềm vui trọn vẹn ở một vòng đấu, nhưng tính trong 4 trận gần nhất, Torino cũng phải nhận tới 3 thất bại bên cạnh 1 trận thắng. Hiện tại, đội bóng này sở hữu 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 15. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể trước chuyến làm khách sắp tới.

Bologna nắm giữ lợi thế từ thành tích đối đầu

Dù đang gặp trục trặc về phong độ hiện tại, Bologna vẫn có điểm tựa tâm lý lớn khi nhìn lại những lần đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Bologna duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để Torino đánh bại một lần nào.

Thống kê đối đầu áp đảo cho thấy lối chơi của Bologna thường mang lại sự khó chịu nhất định cho Torino. Đối với đội khách, việc chưa từng giành chiến thắng trước đối phương ở 5 lần gặp nhau gần đây chắc chắn là rào cản tinh thần không nhỏ cần phải vượt qua.

Kịch bản thận trọng định đoạt cục diện

Đặt trong bối cảnh cả Bologna lẫn Torino đều đang khát điểm để ngắt mạch trận thất vọng, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được hai huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Một sai lầm nhỏ ở thời điểm nhạy cảm này cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bologna có lợi thế sân bãi cùng lịch sử đối đầu vượt trội, nhưng phong độ nghèo nàn thời gian qua buộc họ phải thi đấu thực dụng và tập trung tối đa nơi tuyến dưới. Trong khi đó, Torino với vị trí nhỉnh hơn đôi chút sẽ nỗ lực phá dớp không thắng trước Bologna. Thế trận giằng co và nặng tính toan tính chiến thuật nhiều khả năng sẽ là kịch bản chủ đạo của trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bologna · 3 thắng2 hòaTorino · 0 thắng
16/02/2026
Torino
1 - 2
Bologna
BOL
30/10/2025
Bologna
0 - 0
Torino
Hòa
15/02/2025
Bologna
3 - 2
Torino
BOL
21/12/2024
Torino
0 - 2
Bologna
BOL
04/05/2024
Torino
0 - 0
Bologna
Hòa
Bologna
5 trận gần nhất
BHBBB
4
Trận
0-1-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Torino
5 trận gần nhất
BTBBB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma4400+1112TTTT
2Inter4400+712TTTT
3Como4310+510TTTH
14Monza5113-44TBHBB
15Torino4103-33BTBB
16Fiorentina4103-63TBBB
17Bologna4013-31BHBB
18Parma4013-41BHBB
Tình hình lực lượng
Bologna
A. Dovbyk (Muscle Injury)
A. Dovbyk (Muscle Injury)
Torino
C. Adams (Muscle Injury)
F. Israel (Shoulder Injury)
P. Pellegri (Knee Injury)
C. Casadei (Rest)
C. Adams (Muscle Injury)
F. Israel (Shoulder Injury)
P. Pellegri (Knee Injury)
C. Casadei (Rest)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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