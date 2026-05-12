Bologna gây địa chấn tại Naples khi đánh bại Napoli 3-2 nhờ bàn thắng phút 90+1 Tiền đạo Jonathan Rowe tỏa sáng rực rỡ với siêu phẩm ở phút bù giờ, giúp Bologna quật ngã Napoli của Antonio Conte ngay tại sân Diego Armando Maradona.

Jonathan Rowe gieo sầu cho đoàn quân Antonio Conte

Sân vận động Diego Armando Maradona vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất tại Serie A mùa này. Trong trận thư hùng thuộc vòng 36, Bologna đã tạo nên một kịch bản không tưởng khi đánh bại đội nhì bảng Napoli với tỷ số 3-2. Jonathan Rowe đã trở thành người hùng của đội khách với pha lập công muộn màng, khiến nỗ lực lội ngược dòng của thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte trở nên vô nghĩa.

Napoli nhận bàn thua ở những phút bù giờ.

Hiệp một ác mộng của đội chủ nhà

Dù được đánh giá cao hơn và đang nắm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Napoli lại nhập cuộc đầy lúng túng. Ngay từ phút thứ 9, Federico Bernardeschi đã khiến cầu trường im tiếng bằng một siêu phẩm từ rìa vòng cấm. Sau pha phối hợp đập nhả ăn ý với Juan Miranda, tiền vệ người Italia tung cú nã đại bác bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Milinkovic-Savic bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng sớm giúp Bologna chơi đầy hưng phấn. Đội khách liên tục tổ chức các đợt phản công sắc bén, trong khi Napoli lộ rõ vẻ bế tắc. Phút 34, bước ngoặt tiếp theo xảy ra khi trọng tài Marco Piccinini tham khảo VAR và xác định Di Lorenzo phạm lỗi với Miranda trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Riccardo Orsolini dứt điểm quyết đoán vào góc phải, nhân đôi cách biệt cho Bologna.

Nỗ lực quật khởi của Napoli trong hiệp hai

Tưởng chừng Napoli sẽ sụp đổ, nhưng đội trưởng Di Lorenzo đã kịp chuộc lỗi ở phút 45+2. Tận dụng pha bóng lộn xộn sau nỗ lực của Hojlund, hậu vệ này dứt điểm dội khung gỗ bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp hai, tinh thần của Napoli lên cao tột độ. Chỉ ba phút sau khi bóng lăn trở lại, Rasmus Hojlund có pha tỳ đè dũng mãnh trước khi kiến tạo cho Alisson Santos dứt điểm một chạm tinh tế, quân bình tỷ số 2-2.

Santos quân bình tỷ số cho Napoli.

Đòn hồi mã thương nghiệt ngã phút 90+1

Trong phần lớn thời gian còn lại, Napoli kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra áp lực nghẹt thở. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Pessina bên phía Bologna đã từ chối mọi nỗ lực của McTominay và các đồng đội. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Napoli đã phải trả giá đắt theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Phút 90+1, từ pha bóng bật ra sau cú dứt điểm của Miranda, Jonathan Rowe thực hiện pha ngả người móc bóng đầy ngẫu hứng. Bóng đi hiểm hóc vào lưới trước sự bất lực của hàng thủ Napoli, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Kết quả này giúp Bologna nhảy vọt lên vị trí thứ tám, trong khi Napoli bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Thống kê trận đấu Napoli 2-3 Bologna

Thông số Napoli Bologna Tỷ số 2 3 Bàn thắng Di Lorenzo (45+2'), Santos (48') Bernardeschi (9'), Orsolini (34'), Rowe (90+1') Thẻ vàng 2 3 Trạng thái Thất bại Chiến thắng

Thất bại này là đòn giáng mạnh vào tham vọng của huấn luyện viên Antonio Conte. Trong khi đó, Bologna dưới bàn tay của Vincenzo Italiano đang cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục với tinh thần chiến đấu kiên cường đến những giây cuối cùng.