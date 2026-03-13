Bóng đá Anh khủng hoảng tại cúp châu Âu: 8 đội gây thất vọng, duy nhất một CLB chiến thắng Lượt đi vòng 1/8 các đấu trường châu lục chứng kiến sự sụp đổ hàng loạt của các đại diện Ngoại hạng Anh. Trong khi Man City và Chelsea thảm bại, Aston Villa là đội duy nhất giữ lại thể diện.

Bóng đá Anh vừa trải qua một trong những tuần thi đấu tồi tệ nhất lịch sử tại đấu trường châu lục. Trong tổng số 9 đại diện góp mặt tại vòng loại trực tiếp Champions League, Europa League và Conference League, có tới 8 đội không thể giành chiến thắng, để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ Ngoại hạng Anh.

Các CLB Ngoại hạng Anh thi đấu thất vọng tại cúp châu Âu.

Cú sốc tại Champions League: Những gã khổng lồ gục ngã

Tại sân chơi danh giá nhất, kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra khi cả 6 đại diện Anh đều bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng. Đáng chú ý, Manchester City, Chelsea và Tottenham Hotspur đồng loạt nhận thất bại với cách biệt 3 bàn trên sân khách.

Pep Guardiola đã phải trả giá đắt cho lối chơi siêu tấn công trước Real Madrid, tạo cơ hội để Federico Valverde lập một cú hat-trick ngoạn mục. Trong khi đó, hàng thủ Chelsea và Tottenham liên tục mắc sai lầm sơ đẳng, khiến họ lần lượt phơi áo trước PSG và Atletico Madrid một cách chóng vánh.

Các ứng viên khác như Liverpool, Arsenal và Newcastle United cũng chỉ giành được những trận hòa đầy nhọc nhằn. Newcastle là trường hợp đáng tiếc nhất khi phung phí nhiều cơ hội và để Lamine Yamal gỡ hòa trên chấm phạt đền ở những phút cuối.

Nỗi thất vọng lan rộng xuống các cúp hạng dưới

Tình cảnh bi đát không chỉ dừng lại ở Champions League. Tại Europa League, Nottingham Forest nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Midtjylland ngay tại sân nhà City Ground dưới cơn mưa tầm tã. Dù tung ra tới 22 cú dứt điểm, đoàn quân của HLV Vitor Pereira vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace gây thất vọng lớn khi để đại diện Đảo Síp là AEK Larnaca cầm hòa không bàn thắng. Điều đáng nói là đối thủ chỉ vừa có đúng hai buổi tập cùng tân HLV, phơi bày sự rời rạc trong lối chơi của đội bóng dưới quyền HLV Oliver Glasner.

Aston Villa là điểm sáng duy nhất cứu rỗi thể diện

Giữa bức tranh u ám bao trùm xứ sương mù, Aston Villa trở thành CLB duy nhất giành được chiến thắng vào giữa tuần này. Đoàn quân của HLV Unai Emery đã thể hiện bản lĩnh bằng nghệ thuật phòng ngự kỷ luật cùng pha lập công sắc bén của Ollie Watkins để đánh bại Lille 1-0 ngay trên đất Pháp.

Aston Villa là CLB Anh duy nhất giành chiến thắng vào giữa tuần này.

Tuy nhiên, chiến thắng hiếm hoi này không thể khỏa lấp một tuần thi đấu thảm họa mang tính hệ thống. Chuyên gia Michael Brown của Sky Sports nhận định đây là một đòn giáng mạnh, buộc các CLB Ngoại hạng Anh phải nhìn nhận lại thực tế về lịch thi đấu khắc nghiệt đang bào mòn thể lực cầu thủ. Các đội bóng Anh chỉ còn vài ngày để sốc lại tinh thần trước khi bước vào loạt trận lượt về đầy cam go.