Bóng đá Campuchia vượt mặt V-League vươn lên vị trí 14 trên BXH châu Á Bóng đá Campuchia chính thức vượt qua V-League trên BXH AFC nhờ thành tích rực rỡ tại Cúp C3, chiếm vị trí thứ 14 và đẩy Việt Nam xuống hạng 15 châu lục.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến một cơn địa chấn trong làng bóng đá Đông Nam Á khi Campuchia chính thức vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng câu lạc bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo số liệu từ Footy Rankings, giải vô địch quốc gia Campuchia đã tích lũy được 8,725 điểm, vươn lên vị trí thứ 14 châu lục, đẩy V-League xuống vị trí thứ 15 với 8,667 điểm.

Sự thăng hoa của các đại diện Campuchia tại đấu trường châu lục

Bước ngoặt lịch sử này đến từ màn trình diễn bùng nổ của các câu lạc bộ Campuchia tại AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á). Trong khi Svay Rieng gây kinh ngạc khi lọt vào tới trận chung kết, thì Phnom Penh Crown cũng xuất sắc góp mặt tại vòng tứ kết. Đây không phải là thành công nhất thời, bởi mùa giải trước đó, Svay Rieng cũng đã tiến sâu đến trận đấu cuối cùng của giải đấu này.

Phnom Penh Crown là một trong hai CLB làm nên tên tuổi của bóng đá Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Sự trỗi dậy mạnh mẽ này là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản từ các ông chủ giàu có vào hai đội bóng nòng cốt. Bên cạnh việc nâng tầm chất lượng chuyên môn, đây còn là nơi quy tụ và rèn luyện dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, đóng góp trực tiếp vào sức mạnh của đội tuyển quốc gia Campuchia.

Sự sa sút của đại diện Việt Nam và hệ quả trực tiếp

Trái ngược với sự thăng tiến của láng giềng, các đại diện Việt Nam đã có một mùa giải 2025/26 không thành công tại AFC Champions League Two (Cúp C2). CLB Nam Định phải dừng bước sớm ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Công an Hà Nội gây thất vọng lớn khi bị loại tại vòng 1/8 với tổng tỷ số nặng nề 1-6 trước đối thủ Tampines Rovers.

Dù hệ số điểm của Cúp C3 thấp hơn so với Cúp C1 và C2, nhưng sự ổn định tuyệt đối đã giúp Campuchia vượt qua nhiều nền bóng đá tên tuổi như Trung Quốc, Uzbekistan, Bahrain và Oman để đứng vị trí thứ 10 khu vực Đông Á giai đoạn 2017-2026.

Giải VĐQG Campuchia đã vượt qua V-League trên BXH châu Á. Ảnh: AFC

Nhờ thứ hạng 14 châu Á, bóng đá Campuchia sẽ nhận được những đặc quyền lớn trong mùa giải tới. Cụ thể, quốc gia này sẽ có một suất vào thẳng và một suất play-off tham dự Cúp C2 châu Á, ngang hàng với các nền bóng đá như Việt Nam, Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc). Đây là lời khẳng định đanh thép cho sự chuyển mình của bóng đá xứ sở Chùa tháp trên bản đồ châu lục.