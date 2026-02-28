Bóng đá Malaysia chờ phán quyết CAS về vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị công bố phán quyết cuối cùng cho 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA đình chỉ. Chuyên gia luật chỉ ra 4 kịch bản từ trắng án đến giữ nguyên án phạt.

Bóng đá Malaysia đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào tuần tới, liên quan đến bê bối 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Đây là sự kiện có thể thay đổi cục diện nhân sự của đội tuyển quốc gia nước này trong tương lai gần.

Malaysia nín thở chờ phán quyết từ CAS.

Nguồn cơn vụ bê bối 7 cầu thủ gốc di sản

Vụ việc bắt đầu gây rúng động từ tháng 9 năm ngoái khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành án phạt đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ. Những cái tên bị nêu trong danh sách bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo kết luận từ FIFA, các cầu thủ này đã có hành vi gian lận hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Malaysia dưới diện cầu thủ có gốc gác di sản. Ngay sau khi án phạt được đưa ra, nhóm cầu thủ đã tiến hành kháng cáo lên CAS nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại sân cỏ.

4 kịch bản từ chuyên gia luật thể thao

Dựa trên diễn biến pháp lý hiện tại, chuyên gia luật thể thao Zhafri Aminurashid đã đưa ra 4 kịch bản mà hội đồng trọng tài CAS có thể tuyên bố:

Trắng án hoàn toàn: Nếu CAS xác định bằng chứng từ FIFA không đủ sức thuyết phục, các cầu thủ sẽ được khôi phục danh dự và tư cách thi đấu ngay lập tức.

Nếu CAS xác định bằng chứng từ FIFA không đủ sức thuyết phục, các cầu thủ sẽ được khôi phục danh dự và tư cách thi đấu ngay lập tức. Phủ quyết một phần: Hội đồng trọng tài có thể bác bỏ một số cáo buộc cụ thể, dẫn đến việc thay đổi đáng kể hiệu lực lệnh cấm của FIFA.

Hội đồng trọng tài có thể bác bỏ một số cáo buộc cụ thể, dẫn đến việc thay đổi đáng kể hiệu lực lệnh cấm của FIFA. Giảm nhẹ hình phạt: Trong trường hợp sai phạm được xác nhận nhưng có các tình tiết giảm nhẹ hợp lý, thời gian treo giò 12 tháng có thể được rút ngắn.

Trong trường hợp sai phạm được xác nhận nhưng có các tình tiết giảm nhẹ hợp lý, thời gian treo giò 12 tháng có thể được rút ngắn. Giữ nguyên án phạt: Đây là kịch bản xấu nhất cho bóng đá Malaysia khi CAS y án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA.

Ông Zhafri nhấn mạnh rằng phán quyết của CAS hoàn toàn dựa trên tính xác thực của các tài liệu và chứng cứ pháp lý. Cơ quan này tuyệt đối không chịu tác động bởi dư luận xã hội hay những tranh luận gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Quy trình thực thi và tác động đến ĐTQG Malaysia

Theo giải thích từ vị chuyên gia này, sau khi kết thúc phiên điều trần, hội đồng trọng tài cần khoảng vài tuần để đối chiếu các ghi chú và soạn thảo văn bản pháp lý chính thức. Một khi phán quyết được ban hành, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) buộc phải tuân thủ tuyệt đối.

Lý do là bởi FIFA công nhận CAS là cơ quan phúc thẩm cấp cao nhất trong hệ thống thể thao quốc tế. Hiện tại, CAS đang tạm hoãn quyết định ra án phạt trực tiếp cho Liên đoàn bóng đá Malaysia để tập trung xử lý vụ việc của các cá nhân cầu thủ.

Cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia đang đặt nhiều kỳ vọng vào kịch bản "giảm nhẹ" hoặc "trắng án". Điều này không chỉ giải quyết vấn đề pháp lý mà còn giúp đội tuyển nước này sớm bổ sung các nhân tố chất lượng cho các chiến dịch quốc tế sắp tới.