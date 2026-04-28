Bóng đá Malaysia lạc quan sau thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam tại chung kết Đông Nam Á Dù để thua đậm U17 Việt Nam trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, Giám đốc Ong Kim Swee vẫn đánh giá ngôi Á quân là tín hiệu tích cực để hồi sinh bóng đá nước này.

Thất bại 0-3 trong trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 trước U17 Việt Nam không khiến giới chuyên môn Malaysia bi quan. Ngược lại, những người đứng đầu chương trình phát triển bóng đá nước này nhìn thấy những tín hiệu khởi sắc từ dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.

Tín hiệu tích cực từ ngôi Á quân

Ông Ong Kim Swee, Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia Malaysia, khẳng định vị thế Á quân là một thành công đáng ghi nhận. Cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia nhấn mạnh rằng dù kết quả tỷ số có phần chênh lệch, hành trình đi tới trận chung kết của thầy trò HLV Shukor Adan đã chứng minh thực lực và sự quyết tâm lớn của toàn đội.

U17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: VFF

Theo ông Ong Kim Swee, giải đấu vừa qua đóng vai trò như một bài kiểm tra quan trọng để đánh giá toàn diện năng lực của lứa cầu thủ này. Sự tiến bộ qua từng trận đấu của các cầu thủ trẻ mang lại nhiều triển vọng cho kế hoạch dài hơi mà bóng đá Malaysia đang theo đuổi trong công cuộc cải tổ hệ thống đào tạo trẻ.

Rút kinh nghiệm cho đấu trường châu lục

Giới chuyên môn Malaysia thẳng thắn thừa nhận U17 Việt Nam hiện tại sở hữu trình độ nhỉnh hơn. Tuy nhiên, những trải nghiệm từ trận thua này được xem là bài học quý giá để rèn luyện bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ. Đây là bước đệm cần thiết để đội bóng chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U17 châu Á sắp tới.

Việc đối đầu trực tiếp với một đối thủ mạnh như U17 Việt Nam giúp Ban huấn luyện Malaysia nhận diện rõ những điểm yếu cần khắc phục ngay lập tức. Ông Ong Kim Swee nhấn mạnh công tác chuẩn bị cần được đẩy mạnh và tập trung hơn để đảm bảo tính cạnh tranh khi bước ra sân chơi cấp châu lục.

Lãnh đạo bóng đá Malaysia đặt niềm tin lớn vào lứa U17 hiện tại. Ông kỳ vọng những nhân tố vừa tỏa sáng tại sân chơi khu vực sẽ trở thành các "hạt giống" chất lượng, làm nòng cốt để vực dậy và hồi sinh mạnh mẽ nền bóng đá Malaysia trên cả đấu trường Đông Nam Á lẫn châu Á trong tương lai.