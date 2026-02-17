Bóng đá Việt biến động đầu năm: CAHN đối mặt án phạt AFC, tuyển Việt Nam rèn quân đấu Malaysia CLB Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 tại đấu trường châu lục do sai sót hành chính, trong khi đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận cầu sinh tử với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bầu không khí Tết Nguyên đán 2026 của bóng đá Việt Nam không chỉ có niềm vui đoàn viên mà còn đầy ắp những toan tính chiến thuật và cả những bài toán pháp lý hóc búa. Từ sân chơi châu lục của các câu lạc bộ đến chiến dịch vòng loại Asian Cup của đội tuyển quốc gia, áp lực đang đè nặng lên vai các huấn luyện viên và cầu thủ ngay trong những ngày đầu năm mới.

Người hâm mộ chờ màn tái đấu của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

CLB Công an Hà Nội và nghịch lý tại AFC Champions League Two

Khác biệt hoàn toàn với phần lớn các đội bóng tại V-League, CLB Công an Hà Nội gần như không có kỳ nghỉ Tết. Để chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two, thầy trò HLV Mano Polking đã phải di chuyển sang Singapore ngay chiều 16/2 (tức 29 Tết). Đây là một sự hy sinh lớn nhằm hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng ngành công an.

Tuy nhiên, một bóng đen pháp lý đang bao trùm lên nỗ lực của họ. Dù đã giành chiến thắng vang dội 4-0 ở lượt đi, CAHN đang đối mặt với nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua ngược 0-3. Nguyên nhân đến từ sai sót hành chính nghiêm trọng khi ban huấn luyện để Stefan Mauk và tiền đạo China ra sân, dù hai cầu thủ này đã nhận đủ số thẻ phạt ở vòng bảng.

Sự cố này buộc HLV Polking phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tiếp cận trận lượt về vào ngày 18/2 (Mùng 2 Tết). Áp lực ghi bàn giờ đây đè nặng lên vai Đình Bắc và các đồng đội, khi họ cần một chiến thắng với cách biệt đủ lớn để bảo đảm tấm vé đi tiếp, xóa đi hệ lụy từ sai lầm nơi hậu trường.

Đại chiến Việt Nam - Malaysia: Khúc cua quyết định tại bảng F

Tâm điểm của bóng đá nội sau kỳ nghỉ Tết sẽ là sân Thiên Trường vào ngày 31/3/2026. Đây được coi là trận cầu "sống còn" của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 trước đối thủ trực tiếp Malaysia. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, HLV Kim Sang-sik đang nỗ lực thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng toàn diện.

Chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến sẽ triệu tập dàn sao trẻ từ lứa U23 để kết hợp với các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên. Sự xuất hiện của các nhân tố mới này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cơ bắp và khả năng dứt điểm cho "Chiến binh Sao vàng".

Đáng chú ý, trận đấu này còn bị ảnh hưởng bởi những diễn biến pháp lý từ bên ngoài. Malaysia hiện đang vướng vào lùm xùm giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch và đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu Malaysia thua kiện và bị trừ điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội cực lớn để chiếm ngôi đầu bảng ngay trước khi tiếng còi khai cuộc tại Thiên Trường vang lên.

V-League và những mảng màu đối lập

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt về sức hút khán giả. Trong khi các sân vận động truyền thống như Pleiku hay Hàng Đẫy có dấu hiệu giảm nhiệt, thì Nam Định, Ninh Bình và Công an Hà Nội lại trở thành những thỏi nam châm thu hút truyền thông nhờ dàn siêu sao thượng hạng. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn đi kèm với những "hạt sạn". Công nghệ VAR dù đã phổ biến nhưng vẫn chưa thể xóa tan nỗi lo về tính chính xác trong các quyết định của trọng tài.

Ở một góc khuất khác, CLB Thanh Hóa đang phải gồng mình vượt qua cơn khủng hoảng tài chính. Mãi đến chiều 28 Tết, các cầu thủ mới nhận được 2 tháng lương bị chậm để kịp về đón năm mới cùng gia đình. Bất chấp những khó khăn về tiền lương và lót tay, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn thể hiện tinh thần quả cảm đáng kinh ngạc với những kết quả ấn tượng trước các đối thủ mạnh như Nam Định hay CLB TP.HCM.

Các cầu thủ của CLB Thanh Hóa nhận lương sát Tết.

Tầm nhìn chiến lược của VFF và dấu ấn HLV Kim Sang-sik

Nhìn lại năm 2025, thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là sự thăng hoa của lứa U23, đã khẳng định tính đúng đắn trong chiến lược của VFF. Thay vì chạy đua nhập tịch ồ ạt, Việt Nam vẫn kiên định với việc đào tạo trẻ và phát huy nội lực. Sau giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió, HLV Kim Sang-sik đã thành công trong việc xây dựng lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt nhưng thực dụng hơn.

Sự trưởng thành vượt bậc của những cầu thủ như Đình Bắc hay Văn Khang chính là trái ngọt cho sự kiên trì này. Với một hệ thống vận hành ổn định và niềm tin đang dần trở lại, bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn, mà trước mắt là tấm vé dự World Cup nữ 2027 và hành trình khẳng định vị thế tại Asian Cup nam.