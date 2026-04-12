Bóng đá Việt Nam 10 năm không có cầu thủ triệu USD: Sự thật phũ phàng từ chuyên gia Chuyên gia Jernej Kamensek chỉ ra những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống đào tạo trẻ khiến bóng đá Việt Nam chưa thể sản sinh ra ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

Bóng đá Việt Nam đang đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi suốt hơn một thập kỷ qua, hệ thống đào tạo trẻ vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ cầu thủ nào đạt giá trị chuyển nhượng 1 triệu USD trên thị trường quốc tế. Chuyên gia Jernej Kamensek vừa đưa ra những phân tích sắc bén, chỉ rõ lý do khiến giấc mơ vươn tầm châu lục và World Cup của chúng ta vẫn còn xa vời.

Nguyễn Hoàng Đức là một trong những ngôi sao đắt giá của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Quy mô đào tạo quá khiêm tốn so với tham vọng

Theo chuyên gia Jernej Kamensek, vấn đề cốt lõi đầu tiên nằm ở số lượng học viện và cầu thủ trẻ tiềm năng. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam hiện chỉ có khoảng 5-10 học viện bóng đá uy tín với tổng số khoảng 1.000 cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản. Đây là một con số quá thấp để có thể sàng lọc và tìm kiếm những tài năng kiệt xuất.

Ông Kamensek khẳng định, Việt Nam không thể hiện thực hóa mục tiêu dự World Cup nếu chỉ dựa vào một vài học viện điểm. Hệ thống bóng đá cần một mạng lưới giải đấu dày đặc, trải rộng từ cấp xã đến cấp tỉnh và quốc gia để tạo môi trường cọ xát liên tục cho các cầu thủ trẻ.

Sai lầm trong mô hình và tư duy tuyển chọn

Một điểm yếu khác được chỉ ra là sự phụ thuộc quá mức vào mô hình học viện tập trung. Chuyên gia người Slovenia cho rằng mô hình này chỉ nên đóng góp tối đa 30% vào nguồn cung cầu thủ. Thay vào đó, nền móng của bóng đá phải đến từ các câu lạc bộ địa phương và phong trào bóng đá cộng đồng tại các khu vực dân cư.

Đáng chú ý, việc tuyển chọn cầu thủ từ quá sớm, thường là ở lứa tuổi 11, đang bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều tài năng bóng đá chỉ thực sự bộc lộ phẩm chất và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn từ 14 đến 18 tuổi. Do thiếu đội ngũ huấn luyện viên cơ sở có trình độ cao, bóng đá Việt Nam đang vô tình bỏ lỡ hàng loạt "viên ngọc thô" trong quá trình phát triển tự nhiên này.

Thước đo giá trị: 10 năm không có cầu thủ triệu đô

Hệ quả của những tồn tại trên dẫn đến sự thiếu hụt những ngôi sao có giá trị thương mại và chuyên môn cao trên thị trường chuyển nhượng. Ông Kamensek nhấn mạnh: "Các học viện bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra được cầu thủ nào thực sự có giá trị 1 triệu USD trở lên trong 10 năm qua. Đây là vấn đề chính của sự phát triển thể thao Việt Nam."

Cuối cùng, chuyên gia này khuyến nghị cộng đồng bóng đá Việt Nam nên ngừng đổ lỗi cho các yếu tố như dinh dưỡng hay thể hình – vốn đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Thay vào đó, cần tập trung nâng cao trình độ huấn luyện và tái cấu trúc hệ thống thi đấu cấp cơ sở. Chỉ khi thay đổi tư duy quản lý và đào tạo, bóng đá Việt Nam mới có thể thoát khỏi "vùng trũng" để vươn tầm đẳng cấp quốc tế.