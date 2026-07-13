Bóng đá Việt Nam 13/7: VFF thắt chặt hợp tác quốc tế, ông Park Hang-seo nhận nhiệm vụ khó tại Thái Lan VFF đẩy mạnh chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 thông qua đối tác Incheon. HLV Park Hang-seo bắt đầu hành trình thăng hạng Thai League 1 trong khi Malaysia chấn động vì bê bối gian lận.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng với những kế hoạch chiến lược từ cấp độ quản lý đến các cá nhân tiêu biểu. Trong 24 giờ qua, tâm điểm chú ý đổ dồn vào chuyến làm việc của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hàn Quốc và thử thách mới đầy áp lực của huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải hạng Nhì Thái Lan.

VFF và lộ trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Chiều ngày 12/7, tại thành phố Incheon, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, đã có buổi làm việc chính thức với ban lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Incheon. Đây không đơn thuần là một cuộc viếng thăm ngoại giao mà là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm ASEAN Championship 2026.

Ông Trần Anh Tú làm việc với Hiệp hội Bóng đá Incheon. Ảnh: Thethao247.

Nội dung trọng tâm của buổi thảo luận xoay quanh việc đánh giá hiệu quả các chuyến tập huấn dài ngày tại Incheon. VFF kỳ vọng sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và đối tượng cọ xát chất lượng tại đây sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho giải vô địch khu vực. Ông Trần Anh Tú đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới phía đối tác Hàn Quốc vì sự đón tiếp chu đáo và chuyên nghiệp trong thời gian qua.

Thử thách thăng hạng của HLV Park Hang-seo tại Thái Lan

Sau khi khép lại hành trình cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi chọn Kanchanaburi Power FC làm bến đỗ tiếp theo. Đây là một quyết định dấn thân đầy mạo hiểm của chiến lược gia người Hàn Quốc tại xứ sở Chùa vàng.

Ông Park Hang-seo bắt tay vào công việc tại câu lạc bộ mới. (Trang chủ Kanchanaburi Power)

Khác với những ánh hào quang trước đó, ông Park sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt tại Thai League 2. Kanchanaburi Power FC không phải là đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ hay bề dày truyền thống. Mục tiêu thăng hạng lên Thai League 1 mà ban lãnh đạo đặt ra được đánh giá là một "bài toán khó", đòi hỏi ông Park phải tái lập được khả năng xây dựng đội hình từ những nguồn lực hạn chế như ông từng làm với bóng đá Việt Nam.

Khủng hoảng tại Malaysia và tầm nhìn của Indonesia

Trong khi Việt Nam tập trung vào công tác chuẩn bị, các đối thủ trong khu vực lại đang đối mặt với những kịch bản trái ngược. Bóng đá Malaysia đang rúng động trước thông tin 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện gian lận hồ sơ. Sai phạm nghiêm trọng này khiến Malaysia phải nhận án phạt nặng từ FIFA, bị xử thua 4 trận đấu quốc tế, bao gồm cả cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội tuyển Malaysia cũng sẽ hành quân đến ASEAN Cup 2026 với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, nhiều câu lạc bộ đã từ chối nhả quân, buộc huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe phải sử dụng đội hình dự phòng với nhiều gương mặt kỳ cựu nhưng thiếu đi sức sống từ các trụ cột trẻ.

Ngược lại, Indonesia đang thể hiện một tầm nhìn dài hạn và nhất quán. Huấn luyện viên John Herdman khẳng định ASEAN Cup 2026 chỉ là "bệ phóng" để các cầu thủ nội tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu tối thượng của bóng đá xứ vạn đảo là vòng chung kết Asian Cup 2027 và xa hơn là tấm vé dự World Cup 2030. Cách tiếp cận này cho thấy Indonesia đang muốn thoát khỏi cái bóng của các giải đấu khu vực để vươn tầm châu lục.