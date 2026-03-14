Bóng đá Việt Nam 14/3: Đề cử song sát Xuân Son - Hoàng Hên cho ĐTQG và siêu phẩm từ giữa sân HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng sự kết hợp giữa Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên sẽ nâng tầm hàng công Việt Nam, trong khi Dương Văn Khoa gây sốt với bàn thắng từ giữa sân.

Ngày 14/3 chứng kiến những diễn biến sôi động của bóng đá Việt Nam, từ các đề xuất nhân sự cho ĐTQG đến những siêu phẩm ghi bàn tại các giải đấu chuyên nghiệp. Tâm điểm đổ dồn về lời tiến cử của HLV Vũ Hồng Việt và danh sách tập trung mới nhất của U23 Việt Nam.

HLV Vũ Hồng Việt đề cử song sát cho đội tuyển Việt Nam

HLV Vũ Hồng Việt đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Đây là hai nhân tố chủ chốt từng góp công lớn vào thành công của Nam Định trong những mùa giải gần đây. Theo chiến lược gia này, sự kết hợp giữa họ có thể tạo nên bước ngoặt cho hàng công của ĐTQG Việt Nam trong tương lai.

Chiến lược gia của Nam Định tự tin khẳng định: “Như mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên đội tuyển Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao.”

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao Xuân Son - Hoàng Hên.

U23 Việt Nam công bố danh sách và tin vui từ bóng đá nữ Australia

Bên cạnh những thảo luận về ĐTQG, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chính thức công bố danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đáng chú ý, CLB PVF-CAND đóng góp quân số đông nhất với 6 cầu thủ: Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát.

Ở bình diện quốc tế, đội tuyển nữ Australia đã chính thức trở thành đại diện đầu tiên của châu Á giành vé tham dự World Cup nữ 2027. Thành tích này có được sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đối thủ CHDCND Triều Tiên tại vòng tứ kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026.

Siêu phẩm từ giữa sân và kịch tính tại các giải chuyên nghiệp

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục duy trì mạch bất bại bằng chiến thắng 2-0 trước Khatoco Khánh Hòa. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu thuộc về cựu tuyển thủ Dương Văn Khoa với cú dứt điểm chuẩn xác từ vạch giữa sân ở phút bù giờ thứ 5 (90+5'), ấn định tỷ số trận đấu.

Dương Văn Khoa ghi bàn từ giữa sân.

Tại đấu trường V-League, kịch tính cũng được đẩy lên cao trào trong các lượt trận vòng 16:

Hà Nội 3-0 SLNA: Hai Long và Văn Quyết tỏa sáng giúp đội bóng Thủ đô áp sát top 3 bảng xếp hạng.

Tân binh Akolo ghi bàn thắng duy nhất từ pha kiến tạo của Xuân Son để giữ lại 3 điểm tại Thiên Trường.

Đà Nẵng 3-3 HAGL: Một trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Chi Lăng, được định đoạt bởi siêu phẩm sút xa của Vũ Văn Sơn ở phút 90+6, giúp Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá.

Những kết quả này khiến cục diện các bảng xếp hạng từ V-League đến Giải hạng Nhất trở nên khó lường hơn bao giờ hết, hứa hẹn những vòng đấu bùng nổ sắp tới.