Bóng đá Việt Nam 14/4: Ninh Bình bảo vệ Hoàng Đức, khoảnh khắc lay động tại Thủ đô Câu lạc bộ Ninh Bình giữ vững ngôi đầu nhờ sự tỏa sáng của nhân tố dự bị, trong khi Đỗ Hoàng Hên gây xúc động mạnh với màn ăn mừng tặng bệnh nhi ung thư.

Ngày thi đấu 14/04/2026 của bóng đá Việt Nam chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ những tính toán chiến thuật thực dụng của Ninh Bình đến thông điệp nhân văn trên sân cỏ Thủ đô và bước chạy đà hoàn hảo của các lứa trẻ quốc gia.

Ninh Bình bảo vệ Hoàng Đức, tìm thấy "gà son" mới

Trong chiến thắng sát nút 2-1 trước Becamex TP.HCM, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã đưa ra quyết định gây bất ngờ khi cất Quả bóng vàng Hoàng Đức trên băng ghế dự bị đến tận phút 81. Đây là động thái bảo tồn lực lượng cần thiết khi tiền vệ này có dấu hiệu quá tải ở khớp gối. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của đội bóng cố đô đã lên tiếng đúng lúc.

Hoàng Đức chỉ vào sân ở những phút cuối.

Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Lê Văn Thuận. Được tung vào sân nhằm tăng cường hỏa lực, tiền đạo này đã sắm vai "gà son" với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp Ninh Bình tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng V-League. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định bản lĩnh của ứng viên vô địch trong việc kiểm soát nhân sự và tận dụng thời cơ.

Khoảnh khắc lay động của Đỗ Hoàng Hên

Tại sân vận động Thủ đô, Hà Nội FC đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là tỷ số, mà là màn ăn mừng của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên sau bàn thắng nâng tỷ số.

Hoàng Hên và pha ăn mừng đầy ý nghĩa.

Thực hiện đúng lời hứa với Sơn Tùng – một cổ động viên nhí đã chiến đấu với ung thư máu suốt 9 năm qua, Hoàng Hên đã tái hiện phong cách ăn mừng của Jude Bellingham. Với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, anh không chỉ giúp Hà Nội FC bám sát Top 3 mà còn lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của thể thao, biến trận đấu thành một món quà tinh thần vô giá cho cậu bé dũng cảm.

V-League đứng trước ngưỡng cửa thay đổi ngoại binh

Một bước ngoặt quan trọng về mặt tổ chức đang được hình thành khi 8/14 câu lạc bộ đã đồng ý với đề xuất tăng số lượng ngoại binh lên 5 cầu thủ cho mùa giải 2026/27. Trong đó, Đông Á Thanh Hóa nhấn mạnh việc ưu tiên suất cầu thủ Đông Nam Á để tối ưu hóa chi phí vận hành.

Dù vậy, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ khi 6 đội bóng còn lại, bao gồm cả Ninh Bình, bày tỏ lo ngại về áp lực tài chính và việc thu hẹp không gian phát triển của các nội binh. Quyết định cuối cùng hiện đang chờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phê duyệt chính thức.

Đoàn Văn Hậu nhận lời khen từ HLV Polking dù bị treo giò

Tại CAHN, HLV Polking đã dành nhiều lời tán dương cho Đoàn Văn Hậu sau những màn trình diễn ổn định tại vòng 18. Ông khẳng định hậu vệ quê Thái Bình đã vượt qua áp lực dư luận sau chấn thương để duy trì đẳng cấp vốn có. Tuy nhiên, CAHN sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải tại vòng 19 gặp CA TP.HCM khi Văn Hậu vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Sức mạnh tuyệt đối của lứa trẻ U17

Ở cấp độ đội tuyển, U17 Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại giải Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Malaysia. Cú đúp của Sỹ Bách cùng các pha lập công của Văn Dương và Mạnh Cường đã tái khẳng định vị thế cửa trên của thầy trò HLV Cristiano Roland. Kết quả này giúp đội bóng rộng cửa vào bán kết trước khi đối đầu với Timor Leste và Indonesia.

Trong khi đó, đội tuyển U17 nữ Việt Nam cũng đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Toàn đội sẽ lên đường sang Trung Quốc dự Vòng chung kết châu Á vào ngày 1/5 tới, nằm ở bảng đấu đầy thử thách cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.