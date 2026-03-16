Bóng đá Việt Nam 16/3: Ngô Đăng Khoa tỏa sáng, ĐT Việt Nam hưởng lợi từ án phạt của Malaysia Tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa giúp CA TPHCM giành 3 điểm, trong khi ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội chiếm ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nhờ biến động pháp lý.

Ngày 16/3 chứng kiến những chuyển động quan trọng của bóng đá Việt Nam từ sân chơi quốc nội đến các tính toán chiến thuật tại vòng loại Asian Cup 2027. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về màn trình diễn của tài năng trẻ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và những diễn biến bất ngờ có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trên bảng xếp hạng quốc tế.

Ngô Đăng Khoa và khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã trở thành tâm điểm trong chiến thắng tối thiểu 1-0 của CLB Công an TPHCM trước PVF-CAND tại vòng 16 V-League 2025/26. Cầu thủ sinh năm 2006, mang quốc tịch Úc, gia nhập đội bóng ngành công an từ CLB Perth Glory theo dạng cho mượn và đang nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa tỏa sáng.

Trong trận đấu tại sân Thống Nhất, "Khoa Ngô" thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi lắt léo và tốc độ. Phút 76, đón đường căng ngang thuận lợi của Quang Hùng, Ngô Đăng Khoa băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng lợi thứ hai liên tiếp này giúp CLB Công An TPHCM giữ vững vị trí thứ 5 với 26 điểm, trong khi PVF-CAND tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Tuyển Việt Nam trước cơ hội chiếm ngôi đầu nhờ án phạt của đối thủ

Một diễn biến đáng chú ý tại vòng loại Asian Cup 2027 khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đang đẩy nhanh tiến trình xử phạt đội tuyển Malaysia. Nguyên nhân xuất phát từ vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định liên quan đến 4 gương mặt của CLB Johor Darul Ta'zim và Kuching City FC.

Dựa trên phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal. Nếu kịch bản này xảy ra, Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm và chính thức bị loại khỏi cuộc đua. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới để khẳng định vị thế.

Sự hòa nhập của Nguyễn Xuân Son và kế hoạch của HLV Kim Sang Sik

Bên cạnh các diễn biến chuyên môn, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson Fernandes) đã thu hút sự chú ý khi thực hiện quyền công dân Việt Nam. Ngày 15/3, chân sút sinh năm 1997 đã đi bỏ phiếu bầu cử tại phường Nam Định, minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc với quê hương mới sau khi chính thức nhập quốc tịch vào năm 2024.

Xuân Son đi bầu cử.

Về kế hoạch nhân sự, HLV Kim Sang Sik dự kiến triệu tập khoảng 30 cầu thủ cho trận tái đấu Malaysia. Những gương mặt kỳ cựu như Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng được kỳ vọng tái xuất sau chấn thương. Đặc biệt, sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son được đánh giá sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh hỏa lực cho hàng công. Trước trận đấu chính thức, tuyển Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt với Lebanon vào ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy.

Iran ra điều kiện thi đấu tại World Cup 2026

Ở bình diện quốc tế, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran, ông Ahmad Donyamali, đã đưa ra yêu cầu bất ngờ đối với FIFA. Dù đã giành vé dự World Cup 2026, Iran đề xuất thay đổi địa điểm thi đấu ba trận vòng bảng từ Mỹ sang Mexico do lo ngại về vấn đề an ninh và căng thẳng chính trị. FIFA hiện đang phải đối mặt với bài toán nan giải để điều phối yêu cầu này từ đại diện Tây Á nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên.