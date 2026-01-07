Bóng đá Việt Nam 1/7: Thủ môn Trung Kiên đối đầu áp lực, làn sóng chia tay ngoại binh tại V-League Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho ASEAN Cup 2026 trong khi các câu lạc bộ V-League như CAHN, Hà Tĩnh và Đà Nẵng thực hiện những cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ.

Trong đợt tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam, sự chú ý đang đổ dồn vào khung gỗ – nơi diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trần Trung Kiên, thủ thành trẻ triển vọng, đang đứng trước thử thách lớn nhất sự nghiệp khi phải đối đầu trực tiếp với hai người đàn anh Việt kiều dày dặn bản lĩnh là Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik.

Trần Trung Kiên: Tâm thế vững vàng trước những 'người khổng lồ'

Dù đối mặt với áp lực từ sự hiện diện của hai thủ môn hàng đầu, Trần Trung Kiên vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Với thủ thành này, việc được tập luyện cùng Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik không phải là gánh nặng, mà là một đặc ân để nâng tầm bản thân.

"Tôi nghĩ không có gì phải áp lực cả vì khi ra sân mình cũng cố gắng hết sức. Quan trọng là đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt tại ASEAN Cup 2026," Trung Kiên khẳng định. Thái độ cầu thị này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý của thủ môn đang thuộc biên chế HAGL, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh lành mạnh và chất lượng cho vị trí số 1 trong khung gỗ của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Thủ môn Trung Kiên không ngại áp lực. Ảnh: VFF.

Hành trình làm quen với 'vũ khí' mới của tuyển Việt Nam

Chiều ngày 30/6, không khí tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trở nên khẩn trương hơn khi thầy trò ông Kim Sang Sik bắt đầu làm quen với trái bóng thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026. Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật tối quan trọng trước khi toàn đội lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Việc thay đổi bóng thi đấu thường gây ra những khó khăn nhất định về cảm giác bóng, quỹ đạo bay và độ nảy. Do đó, việc làm quen sớm sẽ giúp các cầu thủ, đặc biệt là các thủ môn và tiền đạo, tối ưu hóa khả năng xử lý trong những tình huống quyết định.

Biến động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng V-League

Trong khi đội tuyển quốc gia đang rèn quân, các câu lạc bộ tại V-League cũng đang ráo riết thực hiện những cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cuộc thay máu lực lượng kỷ lục

Đội bóng miền Trung vừa tạo nên một cú sốc khi thông báo chia tay cùng lúc 11 cầu thủ. Danh sách rời đi bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như thủ môn Hồ Viết Đại, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng và tiền đạo ngoại Welder de Jesus Costa. Ở chiều ngược lại, sự trở lại của Bùi Văn Đức cùng 3 tân binh khác được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội bóng núi Hồng.

CAHN và Đà Nẵng: Những cuộc chia tay đầy tiếc nuối

Câu lạc bộ CAHN đã chính thức xác nhận chấm dứt hợp đồng với trung vệ người Brazil, Vitao. Sự ra đi của ngôi sao sinh năm 1994 để lại nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô.

Vitao chia tay CAHN. Ảnh: Fanpage CAHN.

Tại miền Trung, người hâm mộ Đà Nẵng cũng phải ngậm ngùi chia tay Milan Makaric. Tiền đạo người Serbia, người đã ghi tới 11 bàn thắng sau 23 trận mùa trước, đã quyết định chuyển sang khoác áo Hải Phòng. Đây là một mất mát lớn về mặt hỏa lực cho đội bóng sông Hàn, buộc họ phải tìm kiếm một cái tên thay thế xứng tầm để khỏa lấp vị trí của "sát thủ" sinh năm 1995 này.