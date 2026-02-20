Bóng đá Việt Nam 20/2: Leo Artur đối mặt án phạt treo giò, Đình Bắc về quê làm từ thiện CLB Công an Hà Nội lo ngại rủi ro mất ngoại binh Leo Artur tại V-League sau tấm thẻ đỏ tại AFC Champions League Two. Trong khi đó, guồng quay bóng đá nội đã bắt đầu trở lại.

Bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn sau Tết Nguyên đán với những biến động đáng chú ý về nhân sự và kế hoạch thi đấu. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở nguy cơ mất trụ cột của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại đấu trường quốc nội và sự tích cực của các ngôi sao trẻ trong hoạt động cộng đồng.

Rủi ro treo giò đối với Leo Artur tại V-League

Sau thất bại tại AFC Champions League Two 2025/26, CLB CAHN hiện đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải liên quan đến ngoại binh Leo Artur. Tấm thẻ đỏ trực tiếp mà cầu thủ này phải nhận trong trận lượt về với Tampines Rovers không chỉ chấm dứt hành trình châu lục của anh mà còn có thể kéo theo hệ lụy tại giải quốc nội.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (khoản 6, Điều 11), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thẩm quyền xem xét áp dụng các án kỷ luật từ giải đấu quốc tế vào hệ thống giải quốc gia. Nếu VFF và VPF quyết định thực thi điều khoản này, Leo Artur hoàn toàn có khả năng bị cấm thi đấu trong các vòng đấu tới tại V-League, một tổn thất cực lớn cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng ngành công an.

Leo Artur đối mặt nguy cơ bị treo giò.

Đình Bắc và hoạt động thiện nguyện tại quê nhà

Trái ngược với không khí căng thẳng tại CLB, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã sớm rời Singapore để trở về Hưng Nguyên, Nghệ An tận hưởng kỳ nghỉ Tết muộn. Dù CAHN sớm dừng bước tại vòng 1/8, Đình Bắc vẫn được đánh giá cao nhờ màn trình diễn chuyên môn ổn định trong suốt hành trình vừa qua.

Đáng chú ý, vào ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), tiền đạo này sẽ tham gia trận bóng đá giao hữu tại địa phương nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Đây là hành động ý nghĩa của tuyển thủ trẻ nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà trước khi hội quân trở lại.

Đình Bắc chia tay CAHN, về quê ăn Tết.

V-League tăng tốc: Thể Công Viettel và Nam Định hội quân sớm

Không khí bóng đá chuyên nghiệp đã chính thức quay trở lại từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Thể Công Viettel và Nam Định là hai cái tên dẫn đầu trong việc kết thúc kỳ nghỉ để bước vào tập luyện chuyên môn. Quyết định hội quân sớm này xuất phát từ lịch thi đấu đặc thù khi cả hai sẽ phải chạm trán nhau trong trận đá bù diễn ra vào ngày 24/2 trên sân Hàng Đẫy.

Khuất Văn Khang và mục tiêu trong năm 2026

Tiền vệ Khuất Văn Khang của Thể Công Viettel cũng đã bày tỏ quyết tâm lớn cho mùa giải mới. Bên cạnh mục tiêu chuyên môn cùng đội bóng áo lính, tài năng trẻ này chia sẻ mong muốn giản dị là xây dựng một ngôi nhà khang trang cho cha mẹ nhờ thu nhập từ bóng đá. Sự trưởng thành của Văn Khang được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng cho đội bóng trong giai đoạn lượt về.

Bóng đá Việt Nam sạch bóng đại diện tại sân chơi châu lục

Thất bại của CAHN tại vòng 1/8 AFC Champions League Two cũng chính thức khép lại hành trình của các câu lạc bộ Việt Nam tại đấu trường C2 châu Á mùa này. Đây được xem là một kết quả đáng tiếc khi đại diện cuối cùng đã gặp biến cố hy hữu: bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi do sai sót trong việc đăng ký nhân sự không đủ điều kiện thi đấu.

Ở một diễn biến khác về công tác đào tạo trẻ, HLV Hứa Hiền Vinh đã chính thức gia nhập CLB Becamex TP.HCM. Ông sẽ đảm nhận vai trò HLV đội U15 từ ngày 20/2, nằm trong chiến lược tái cơ cấu hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng miền Đông Nam bộ.