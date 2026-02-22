Bóng đá Việt Nam 22/2: Đình Bắc tỏa sáng thiện nguyện, Malaysia nguy cơ bị xử thua trắng Tiền đạo Đình Bắc gây ấn tượng mạnh với hành động nhân văn đầu năm mới; trong khi đó Malaysia đối mặt án phạt nặng từ FIFA trước thềm đại chiến với Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2 chứng kiến những chuyển động trái ngược giữa nỗ lực xây dựng hình ảnh cá nhân của các ngôi sao trẻ và cuộc khủng hoảng pháp lý nghiêm trọng của đối thủ khu vực. Trong khi Nguyễn Đình Bắc ghi điểm tuyệt đối với giới mộ điệu bằng tấm lòng thiện nguyện, thì đội tuyển Malaysia lại đang đứng trước viễn cảnh bị loại sớm khỏi vòng loại Asian Cup 2027 do sai phạm về nhân sự.

Nguyễn Đình Bắc: Ngôi sao sân cỏ và tấm lòng nhân ái tại quê nhà

Khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chọn cách tri ân cộng đồng thay vì những buổi tiệc tùng. Chân sút trẻ này đã xuất hiện trong trận bóng thiện nguyện tại xã Yên Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) vào mùng 4 Tết, mang đến niềm vui cho người dân địa phương.

Đình Bắc ghi điểm với giới truyền thông.

Không chỉ tỏa sáng trên sân với 4 bàn thắng, giúp đội nhà giành chiến thắng sát nút 5-4, Đình Bắc còn trực tiếp đóng góp 60 triệu đồng vào quỹ từ thiện. Đáng chú ý, trong hơn một tháng qua, tổng số tiền anh quyên góp thông qua đấu giá áo đấu và các hoạt động khác đã vượt mốc 200 triệu đồng. Hành động này càng củng cố vị thế của tiền đạo xứ Nghệ trong Top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất mạng xã hội Việt Nam cuối năm 2025.

Biến số tại vòng loại Asian Cup: Malaysia trước nguy cơ bị xử thua 0-3

Trái ngược với sự ổn định của Việt Nam, bóng đá Malaysia đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và FIFA đã chính thức vào cuộc điều tra tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia. Theo các báo cáo mới nhất, FIFA có thể thay đổi quyết định, chỉ cho phép các cầu thủ này thi đấu ở cấp câu lạc bộ thay vì đội tuyển quốc gia.

Dàn sao Malaysia hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng.

Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) diễn ra ngày 26/2 tới. Nếu thất bại, Malaysia có thể bị xử thua trắng 0-3 trong các trận đấu liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nghiễm nhiên sở hữu tấm vé dự Asian Cup 2027 mà không cần quá lo lắng về kết quả trận đấu ngày 31/3.

Phản ứng từ các bên liên quan

Giữa tâm bão, HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn. Ông khẳng định mục tiêu đến Việt Nam là để giành chiến thắng và tấn công trực diện. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Erick Thohir, đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông là người đứng sau việc tố cáo Malaysia lên FIFA, khẳng định Indonesia không có lý do gì để can thiệp vào công việc của quốc gia khác.

Tầm nhìn ASIAD 20: Thế hệ hình thể lý tưởng của U23 Việt Nam

Bên cạnh những diễn biến tại đội tuyển quốc gia, kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của lứa U21 Việt Nam hiện tại chính là chiều cao vượt trội – một yếu tố vốn là điểm yếu cố hữu của bóng đá nội trong quá khứ.

Hàng phòng ngự Việt Nam hứa hẹn sẽ rất vững chãi với những cái tên như Cao Văn Bình (1m83), Nguyễn Tân (1m93) và đặc biệt là "hòn đá tảng" Đinh Quang Kiệt (1m95). Sự kết hợp giữa thể hình lý tưởng và kỹ năng của những cầu thủ đang chinh chiến tại V-League như Công Phương, Thái Bá Đạt hay các cầu thủ Việt kiều như Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới đầy sức mạnh cho U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục.