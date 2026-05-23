Bóng đá Việt Nam 23/5: Thanh Hóa nhận án phạt nặng từ FIFA, Công Phượng tỏa sáng giúp Đồng Nai bứt phá Thanh Hóa bị cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp do nợ lương. Trong khi đó, Công Phượng ghi bàn giúp Đồng Nai xây chắc ngôi đầu và U17 Việt Nam nhận đánh giá cao trước World Cup.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động trái chiều: từ những cột mốc lịch sử của đội tuyển trẻ U17 tại đấu trường thế giới, phong độ rực sáng của các ngôi sao quốc nội, đến những nốt trầm tài chính buộc FIFA phải can thiệp mạnh tay.

Khủng hoảng tài chính: Thanh Hóa bị FIFA cấm chuyển nhượng

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức ban hành lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới đối với câu lạc bộ Thanh Hóa trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Quyết định này được đưa ra sau khi đội bóng không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lương và phí lót tay cho cầu thủ.

Thanh Hóa bị FIFA ban hành lệnh cấm chuyển nhượng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 tính từ đầu năm 2026, đại diện xứ Thanh vướng vào các vụ kiện tụng tại FIFA. Cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài đang đe dọa trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của đội bóng này trong tương lai gần khi không thể bổ sung nhân sự cho các chiến dịch quan trọng.

Công Phượng rực sáng, Đồng Nai xây chắc ngôi đầu

Tại giải Hạng Nhất, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai đánh bại câu lạc bộ TP.HCM với tỷ số 1-0. Khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Trường Tươi Đồng Nai củng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, Đồng Nai đã tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ hai là Bắc Ninh (dù đá nhiều hơn 1 trận). Với phong độ ổn định của các trụ cột, Đồng Nai đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho suất thăng hạng mùa này.

U17 Việt Nam và hành trình lịch sử tại World Cup 2026

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ mạnh: Mali, Bỉ và New Zealand. Dù rơi vào bảng đấu khó, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ giới chuyên môn quốc tế.

Nhà báo Oumar Sangare của tờ Mali Actu cảnh báo đội nhà không được coi thường đại diện Đông Nam Á. Trong khi đó, truyền thông Indonesia bày tỏ sự thán phục khi Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực giành vé tham dự giải đấu danh giá này. Huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định mục tiêu của đội là tiến sâu nhất có thể và giữ vững tinh thần vượt khó.

CAHN giữ chân Stefan Mauk, ĐT Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn

Về công tác chuẩn bị lực lượng, Công an Hà Nội đã chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028. Đây là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ ngôi vương V.League và chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục.

Stefan Mauk được Công an Hà Nội mua đứt.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định hủy các trận giao hữu trong tháng 6 để tập trung cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 14/7/2026. Đây được coi là giai đoạn "vàng" để nâng cao nền tảng thể lực và chiến thuật cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối năm.