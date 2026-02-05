Bóng đá Việt Nam 2/5: U17 chốt sát thủ 29 bàn và thẻ đỏ kiểu Zidane tại V.League HLV Cristiano Roland chốt danh sách U17 Việt Nam dự giải châu Á với kỳ vọng vào Trần Mạnh Quân, trong khi Hà Nội FC thắng kịch tính với tấm thẻ đỏ của Vũ Tiến Long.

Ngày 2/5, bóng đá Việt Nam ghi nhận những biến động quan trọng từ cấp độ trẻ đến giải quốc nội. Trong khi đội tuyển U17 hoàn tất bộ khung cho chiến dịch săn vé World Cup, đấu trường V.League chứng kiến những bước ngoặt lớn trong cuộc đua thứ hạng cùng những tình huống kỷ luật đáng chú ý.

U17 Việt Nam chốt quân dự giải châu Á: Sự trở lại của sát thủ 29 bàn

Đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U17 châu Á 2026. Đây là giải đấu then chốt để cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup. Điểm nhấn lớn nhất trong đội hình của HLV Cristiano Roland là sự xuất hiện của tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Trần Mạnh Quân được gọi bổ sung lên U17 Việt Nam.

Chân sút này đang sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc với 29 pha lập công sau 29 trận đấu chính thức trong năm 2025. Là Vua phá lưới ở cả giải U15 lẫn U17 Quốc gia, Mạnh Quân trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công. Để chốt danh sách này, ban huấn luyện đã phải gạch tên 4 cầu thủ gồm Hồ Lê Nguyên Chương, Nguyễn Lê Quang Khôi, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong.

Đáng chú ý, sau khi Nguyễn Lê Quang Khôi bị loại, cha của anh là cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải (vô địch AFF Cup 2008) đã gửi những lời động viên xúc động, nhắn nhủ con trai không được dừng lại và luôn phấn đấu cho sự nghiệp đã chọn.

V.League: Hà Nội FC vào top 3 và tấm thẻ đỏ của Vũ Tiến Long

Tại vòng 21 V.League 2025/26, Hà Nội FC đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Các bàn thắng của Anh Tiệp và Phạm Xuân Mạnh đã đưa đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc trong tranh cãi khi hậu vệ Vũ Tiến Long nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+7.

Sau va chạm lời qua tiếng lại, Vũ Tiến Long đã có hành động húc đầu vào ngực trung vệ Đỗ Phi Long bên phía đối phương. Tình huống này gợi nhớ đến cú "thiết đầu công" nổi tiếng của huyền thoại Zinedine Zidane. Trước đó, đội khách Đà Nẵng cũng chỉ còn chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Nguyễn Đức Anh.

Nam Định áp sát ngôi đầu, Công An TP.HCM lún sâu vào khủng hoảng

Trên sân Thiên Trường, Nam Định đã đánh bại Công An TP.HCM với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Brenner và Nguyễn Văn Vĩ. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu, đồng thời đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

HLV Lê Huỳnh Đức của Công An TP.HCM đã công khai chỉ trích hàng phòng ngự sau thất bại. Chiến lược gia này cho rằng các hậu vệ liên tục mắc sai lầm sơ đẳng và đội hình đang bị tàn phá bởi chấn thương của các trụ cột như Khoa Ngô, Peter Makrillos và Endrick. Vấn đề thể lực sa sút trong giai đoạn hai đang là rào cản lớn nhất của đội bóng này.

Nỗi lo quá tải tại đội tuyển quốc gia trước FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi các trụ cột như Nguyễn Quang Hải đang có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu gần 50 trận trong một năm. Áp lực càng lớn hơn khi FIFA ASEAN Cup 2026 công bố thể thức mới.

Đội tuyển Việt Nam và bài toán phân phối điểm rơi phong độ, thể lực hợp lý.

Tuyển Việt Nam nằm ở hạng 1 cùng các đối thủ mạnh như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Các trận đấu sẽ diễn ra tập trung tại Indonesia từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Việc phải căng sức ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia đang khiến nguy cơ chấn thương của các tuyển thủ trở nên báo động, buộc ban huấn luyện phải có những tính toán kỹ lưỡng về điểm rơi phong độ.