Bóng đá Việt Nam 26/2: ĐT Việt Nam áp sát top 16 châu Á và biến động chuyển nhượng Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội nhận thêm 26 điểm FIFA sau phán quyết từ CAS về Malaysia. Trong khi đó, PVF-CAND đón trung vệ Phạm Lý Đức và CLB Thanh Hóa rơi vào khủng hoảng.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những chuyển động quan trọng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến thị trường chuyển nhượng V-League. Điểm nhấn lớn nhất là cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới và những biến động nhân sự tại các câu lạc bộ hàng đầu.

ĐT Việt Nam áp sát top 16 châu Á nhờ phán quyết của CAS

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để cải thiện đáng kể vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới. Theo các nguồn tin mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần như chắc chắn sẽ bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xử thua do vi phạm các quy định về nhập tịch cầu thủ.

Malaysia khả năng cao sẽ bị xử thua vì gian lận nhập tịch.

Hệ quả từ phán quyết này có thể giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm tới 26 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu điều này xảy ra, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ áp sát top 16 đội mạnh nhất châu Á, tạo lợi thế cực lớn trước khi bước vào các chiến dịch quan trọng. Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào sáng ngày 27/2.

Biến động chuyển nhượng: Phạm Lý Đức gia nhập PVF-CAND

Thị trường chuyển nhượng mùa giải 2025-2026 tiếp tục sôi động với thương vụ đáng chú ý liên quan đến trung vệ trẻ Phạm Lý Đức. Cầu thủ tài năng này đã chính thức rời CLB Công an Hà Nội để chuyển sang khoác áo PVF-CAND.

Lý Đức đến PVF-CAND theo dạng cho mượn.

Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải hiện tại được kỳ vọng sẽ giúp Lý Đức có nhiều cơ hội ra sân hơn, đồng thời gia cố hàng phòng ngự cho đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhất.

Khủng hoảng tại CLB Thanh Hóa và tổn thất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sau thất bại 1-3 trước Công an Hà Nội tại trận đấu bù vòng 10 V-League 2025/26, CLB Thanh Hóa đang rơi vào tình trạng báo động. Không chỉ gặp khó khăn về kết quả chuyên môn, đội bóng xứ Thanh còn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận sự bất lực trong việc xoay tua đội hình, trong khi tiền vệ kỳ cựu Lê Quốc Phương đã phải đăng tải thông điệp cầu cứu trên mạng xã hội: "Sức cùng lực kiệt. Làm ơn ai cứu chúng tôi với".

Ở một diễn biến khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang gặp khó trước thềm trận derby xứ Nghệ với Sông Lam Nghệ An. Đội bóng núi Hồng sẽ thiếu vắng trụ cột Herleson ở hàng phòng ngự do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Kế hoạch của HLV Kim Sang-sik cho ASIAD 20

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 20, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc triệu tập hai ngôi sao của CLB Nam Định là Xuân Son và Hoàng Hên làm cầu thủ quá tuổi. Sự góp mặt của bộ đôi này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh tấn công và kinh nghiệm cho dàn cầu thủ U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu "thử lửa" quan trọng với đội tuyển Bangladesh. Đây là bước đệm cần thiết trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027.

Lời tiễn biệt vị quân sư huyền thoại của HAGL

CLB HAGL và HLV Kiatisuk vừa gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh. Ông được xem là người đặt nền móng lịch sử và xây dựng phong cách bóng đá đẹp mắt cho đội bóng phố Núi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với người hâm mộ và tập thể CLB HAGL.