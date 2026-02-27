Bóng đá Việt Nam 27/2: Đình Bắc nhận án phạt từ AFC, HLV Vũ Hồng Việt trở lại Nam Định Liên đoàn Bóng đá châu Á đưa ra án phạt nặng với Đình Bắc, tuyển Việt Nam chốt đối thủ giao hữu Bangladesh trong khi biến động nhân sự liên tục diễn ra tại V-League.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến những biến động quan trọng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tâm điểm đổ dồn vào án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc và sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện tại đội bóng thành Nam.

Án phạt từ AFC và bài toán kỷ luật

AFC đã chính thức đưa ra thông báo cấm thi đấu 2 trận và phạt tiền đối với Nguyễn Đình Bắc. Án phạt này xuất phát từ tấm thẻ đỏ mà cầu thủ này phải nhận tại giải U23 châu Á. Do tính chất chuyển tiếp của quy định kỷ luật, Đình Bắc sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia vào ngày 31/3 tại Vòng loại Asian Cup 2027 và trận mở màn ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc bị cấm thi đấu sau tấm thẻ đỏ ở U23 châu Á.

Bên cạnh án phạt cá nhân, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng phải nộp phạt 1.500 USD. Nguyên nhân được xác định là do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận chung kết SEA Games 33 với Thái Lan cuối năm ngoái. Đây là lời cảnh báo về vấn đề kỷ luật cho các cầu thủ trẻ trong những trận cầu có tính chất căng thẳng.

Đội tuyển Việt Nam chốt 'quân xanh' Bangladesh

Để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã có kế hoạch rèn quân cụ thể. VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào ngày 26/3 nhân dịp FIFA Days.

Trận đấu này được coi là bước chạy đà then chốt giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình trước khi bước vào cuộc đối đầu sinh tử với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia vào ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường. Việc chọn Bangladesh giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu quốc tế sau quãng nghỉ dài.

V-League: Trọng tài ngoại và biến động nhân sự

Vòng 14 V-League sẽ chứng kiến sự hiện diện của các trọng tài FIFA người Thái Lan trong trận derby Thủ đô giữa Viettel và Hà Nội. Hai vị "vua áo đen" Songkran Bunmeekiart và Mongkolchai Pechsri được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính công bằng và kiểm soát tốt sức nóng của trận đấu được dự báo là vô cùng khốc liệt.

Tại câu lạc bộ Nam Định, một cuộc tái hợp đáng chú ý đã diễn ra. Ông Vũ Hồng Việt chính thức trở lại cương vị huấn luyện viên trưởng sau khi đội bóng chấp thuận đơn thôi việc của ông Mauro Jeronimo. Sự trở lại của chiến lược gia này được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cho lối chơi của đội bóng thành Nam trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Ông Vũ Hồng Việt trở lại Nam Định.

Trái ngược với niềm vui của Nam Định, câu lạc bộ Thanh Hóa lại đối mặt với khủng hoảng khi trung vệ trụ cột Mamadou Mbodj quyết định dứt áo ra đi. Cầu thủ người Senegal đã chuyển sang khoác áo Irtysh Pavlodar (Kazakhstan) do tình trạng nợ lương kéo dài tại đội bóng xứ Thanh. Đây là tổn thất nặng nề cho hàng thủ của đội bóng miền Trung trong bối cảnh khó khăn về tài chính.

Tin buồn từ Hồ Văn Cường

Hậu vệ Hồ Văn Cường đã nhận tin không vui sau khi dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, tài năng trẻ này sẽ phải trải qua phẫu thuật và cần thời gian hồi phục kéo dài đến hết năm 2026. Đây là một cú sốc lớn cho sự nghiệp của Văn Cường khi anh đang ở độ chín của phong độ và thường xuyên góp mặt trong các kế hoạch của đội tuyển quốc gia.

Ở một diễn biến khác, HLV Nguyễn Thành Công của PVF-CAND đã bổ sung hậu vệ Phạm Lý Đức từ Công an Hà Nội theo dạng cho mượn. Lý Đức được kỳ vọng sẽ là phương án thay thế xứng đáng cho vị trí của Hiểu Minh vừa dính chấn thương, giúp đội bóng duy trì tham vọng trong cuộc đua thăng hạng.