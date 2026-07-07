Bóng đá Việt Nam 7/7: Việt Cường kỳ vọng đá cặp Xuân Son, Đồng Nai gây sốc với ngoại binh Romania Đội tuyển Việt Nam đang tích cực rèn quân tại Hàn Quốc với những thử nghiệm mới trên hàng công, trong khi thị trường chuyển nhượng V-League chứng kiến những biến động lớn từ Đồng Nai và Công an TPHCM.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc). Sau chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đang tập trung tối đa vào việc nâng cấp nền tảng thể lực và khả năng phối hợp nhóm cho các cầu thủ. Đây được xem là bước chạy đà quyết định trước khi toàn đội bước vào chiến dịch ASEAN Championship 2026.

Ông Kim đang nỗ lực giúp tuyển Việt Nam cải thiện nền thể lực. Ảnh: VFF.

Khát vọng mới trên hàng công: Việt Cường và 'ngòi nổ' Xuân Son

Điểm sáng lớn nhất trong những buổi tập gần đây là sự tự tin của các tiền đạo trẻ. Nguyễn Trần Việt Cường, chân sút sinh năm 2000, vừa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chia sẻ về áp lực cạnh tranh, Việt Cường không giấu giếm tham vọng được sát cánh cùng tiền đạo nhập tịch Xuân Son trên hàng công. Sự kết hợp giữa sức trẻ, sự càn lướt của Việt Cường và bản năng sát thủ của Xuân Son được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục dọc mới đầy biến hóa cho sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang-sik.

Xuân Son là đồng đội chia lửa tuyệt vời cho các đàn em. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ có trận đấu tập thứ hai gặp CLB Yongin FC vào ngày 8/7. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lần cuối lực lượng trước khi chốt danh sách chính thức. Song song đó, VFF cũng đã thông báo mở bán vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar (diễn ra ngày 18/7 tại Thái Nguyên) từ ngày 8/7 đến 11/7 qua ứng dụng OneU, với mức giá từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Thị trường chuyển nhượng: Đồng Nai 'chơi lớn', Công an TPHCM thanh lọc đội hình

Tại sân chơi quốc nội, CLB tân binh Đồng Nai đang trở thành tâm điểm chú ý khi chiêu mộ thành công tiền đạo Andrei Ivan, một tuyển thủ quốc gia Romania. Việc sở hữu một chân sút có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn như Ivan cho thấy tham vọng trụ hạng mãnh liệt của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng. Sự góp mặt của ngoại binh chất lượng này hứa hẹn sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn cùng Công Phượng, tạo nên một hàng công đáng gờm tại V-League 2026/27.

Trái ngược với sự bổ sung của Đồng Nai, CLB Công an TPHCM lại thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Đội bóng vừa chính thức chia tay 4 ngoại binh gồm Peter, Raphael, Matheus và tuyển thủ Malaysia Endrick Dos Santos. Dù vừa giành chức vô địch Cúp Quốc gia, nhưng vị trí thứ 5 tại V-League mùa trước rõ ràng chưa thể làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng ngành công an, buộc họ phải có những thay đổi triệt để về mặt nhân sự.

Indonesia tham vọng soán ngôi vương ASEAN Cup

Ở khu vực Đông Nam Á, đối trọng lớn nhất của Việt Nam là Indonesia cũng đã chính thức hội quân từ ngày 6/7. Trưởng đoàn Sumardji khẳng định mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là lần đầu tiên lên ngôi vô địch ASEAN Cup để khẳng định vị thế. Dù không có sự phục vụ của dàn cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và chỉ sử dụng nội binh, Indonesia vẫn đặt quyết tâm rất cao tại bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Trong một diễn biến khác của bóng đá trẻ, vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 đã xác định được các bảng đấu kịch tính. Đương kim vô địch PVF-CAND sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Hà Nội, TP.HCM và An Giang tại bảng A. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 12/7 tại Hưng Yên, hứa hẹn là nơi tìm kiếm những tài năng mới cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.