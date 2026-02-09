Bóng đá Việt Nam 9/2: Đình Bắc xuất ngoại mùng 2 Tết, thủ môn U23 sụt 8kg sau cú sốc Điểm tin bóng đá Việt Nam 24 giờ qua nổi bật với cú đúp của 'sao mai' Damoth, lịch trình xuyên Tết của Đình Bắc tại đấu trường châu Á và nỗ lực vượt khó của thủ môn Trung Kiên.

Bóng đá Việt Nam những ngày cận Tết Bính Ngọ chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược: từ niềm vui vỡ òa của Thanh Hóa tại V-League đến sự hy sinh thầm lặng của các cầu thủ trẻ cho nhiệm vụ quốc tế. Tiêu điểm thuộc về màn trình diễn xuất thần của ngoại binh Damoth Thongkhamsavath và tinh thần chuyên nghiệp của tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc.

Damoth tỏa sáng, Công an TP.HCM trắng tay ngay tại sân nhà

Tối 8/2, vòng 13 V-League chứng kiến màn trình diễn cá nhân ấn tượng của tiền vệ tuyển Lào Damoth Thongkhamsavath. Cầu thủ sinh năm 2004 đã ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp sút xa đẳng cấp, trực tiếp giúp Thanh Hóa đánh bại chủ nhà Công an TP.HCM với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ lễ.

Damoth giúp Thanh Hòa có 3 điểm quan trọng.

Ngược lại với niềm vui của đội khách, Công an TP.HCM phải đón nhận tổn thất kép. Không chỉ trắng tay trên sân nhà, họ còn mất đi tiền đạo chủ lực Tiến Linh do chấn thương. Việc trung phong này phải rời sân bằng cáng khiến bài toán hàng công của đội bóng trở nên nan giải, dù Makrillos đã có bàn gỡ hòa trước đó. Sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê bên phía Thanh Hóa cũng là yếu tố then chốt ngăn cản những nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà.

Đình Bắc và thử thách đón Tết xa nhà tại Singapore

Trong khi phần lớn các cầu thủ được sum họp bên gia đình, Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội tại CLB Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng tại AFC Champions League Two. Là đại diện duy nhất của V-League thi đấu xuyên Tết, đội bóng thủ đô sẽ hành quân tới Singapore để tái đấu Tampines Rovers vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết).

Đình Bắc ăn tết xa nhà.

Trước đó, Đình Bắc cũng trở thành tâm điểm chú ý sau cuộc đối thoại với nghệ sĩ Trường Giang tại một sự kiện gala. Giải thích về việc xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tiền đạo trẻ khẳng định anh luôn đặt ưu tiên tập luyện lên hàng đầu và việc tham gia sự kiện chỉ diễn ra khi có yêu cầu đại diện hình ảnh từ câu lạc bộ. Sự tập trung hiện tại của Đình Bắc hoàn toàn đổ dồn vào mục tiêu giúp CAHN tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Bản lĩnh vượt khó của thủ môn Trần Trung Kiên

Một câu chuyện đầy nghị lực khác đến từ thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL. Trở về sau thất bại tại bán kết U23 châu Á 2026 trước U23 Trung Quốc, Trung Kiên đã sụt tới 8kg do mất ngủ và suy sụp tâm lý. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, anh đã chứng minh bản lĩnh của một người gác đền chuyên nghiệp.

Vượt qua nỗi buồn cá nhân, Trung Kiên nhanh chóng lấy lại phong độ để tỏa sáng trong màu áo đội bóng phố Núi, góp công lớn vào chiến thắng trước Ninh Bình tại V-League. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự trưởng thành về mặt tâm lý của các nhân tố trẻ trong đội hình U23 Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam: Hướng tới World Cup lần thứ hai

Tại Thâm Quyến, tuyển nữ Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho hai trận giao hữu quan trọng gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 10 và 13/2. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đây là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh và thử nghiệm các gương mặt trẻ sau bài học tại SEA Games 33.

Mục tiêu lớn nhất của toàn đội trong năm 2026 là thi đấu thành công tại Asian Cup để một lần nữa giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup. Ông Chung khẳng định toàn đội đã gác lại những tranh cãi về trọng tài trong quá khứ để tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu chiến lược sắp tới.