Bóng đá Việt Nam: Đình Bắc tham vọng xuất ngoại và biến động ghế nóng tại Ninh Bình Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc hé lộ dự định ra nước ngoài thi đấu, trong khi các câu lạc bộ Ninh Bình và Đà Nẵng đồng loạt thực hiện cuộc cải tổ nhân sự băng ghế huấn luyện.

Trong vòng 24 giờ qua, bóng đá Việt Nam chứng kiến những chuyển động quan trọng từ thị trường chuyển nhượng cầu thủ đến các vị trí thượng tầng tại các câu lạc bộ. Điểm nhấn lớn nhất là tham vọng vươn tầm quốc tế của tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc cùng kế hoạch mở rộng quy mô giải đấu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Nguyễn Đình Bắc và giấc mơ thi đấu tại nước ngoài

Tối 15/04, tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức được vinh danh là "Gương mặt trẻ Thể thao của năm". Trong bài phát biểu nhận giải, chân sút sinh năm 2004 không ngần ngại chia sẻ về mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp là được thử sức tại các giải đấu quốc tế.

Nguyễn Đình Bắc mong muốn được xuất ngoại vào cuối mùa.

Đình Bắc khẳng định bản thân sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Tài năng này cam kết sẽ nỗ lực hết mình để khẳng định giá trị cầu thủ Việt trên bản đồ bóng đá khu vực và quốc tế. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sự tự tin của thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay.

Cuộc thanh lọc lực lượng và thay đổi trên băng ghế chỉ đạo

Tại đấu trường quốc nội, câu lạc bộ Ninh Bình vừa công bố thay đổi mang tính chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026 - 2027. Ông Vũ Tiến Thành sẽ rời cương vị huấn luyện viên trưởng để chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường chỗ cho chiến lược gia người Hàn Quốc Bae Ji-won.

Ông Vũ Tiến Thành rời ghế huấn luyện viên trưởng Ninh Bình.

Tương tự, câu lạc bộ Đà Nẵng cũng thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn sau chuỗi thành tích không như ý. HLV Lê Đức Tuấn đã chủ động xin từ nhiệm. Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn nhanh chóng bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến vào vị trí thuyền trưởng với hy vọng vực dậy đội bóng trong giai đoạn khó khăn.

Ở khía cạnh nhân sự cầu thủ, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy nhiều khả năng sẽ chia tay Nam Định để gia nhập Trường Tươi Đồng Nai. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hiện không còn giữ được vị trí chính thức khi chỉ có 5 lần đá chính sau 12 trận tại V-League mùa này.

Chuyển động từ AFC và các giải đấu quốc tế

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra đề xuất mở rộng quy mô Cúp C1 châu Á (ACL Elite) từ 24 lên 32 đội kể từ mùa giải 2026/27. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ chia thành hai khu vực Đông và Tây với 16 đội mỗi bên. Thay đổi này mở ra cơ hội lớn cho các câu lạc bộ Việt Nam trở lại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Liên quan đến đội tuyển quốc gia, AFC xác nhận lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 09/05 tại Riyadh, Saudi Arabia. Giới chuyên môn cảnh báo Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó khăn với các đối thủ duyên nợ như Nhật Bản, Iraq hay Indonesia.

Đáng chú ý, HLV Shukor Adan của U17 Malaysia sau thất bại trước U17 Indonesia đã thừa nhận sức mạnh của bóng đá trẻ khu vực đang thay đổi. Ông đánh giá U17 Việt Nam và U17 Indonesia hiện sở hữu trình độ tương đồng và có sự chuẩn bị rất tốt cho vòng chung kết U17 Asian Cup 2026 sắp tới.