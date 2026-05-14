Bóng đá Việt Nam lập kỳ tích 5 lần góp mặt tại World Cup sau chiến thắng của U17 Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE đã đưa U17 Việt Nam đến World Cup 2026, đánh dấu cột mốc lần thứ 5 bóng đá nước nhà vươn tầm thế giới ở các cấp độ đội tuyển.

Rạng sáng ngày 14/5/2026, bóng đá Việt Nam chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE tại vòng chung kết châu Á không chỉ mang về tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà còn hoàn tất bộ sưu tập 5 lần hiện diện tại sân chơi lớn nhất hành tinh của các cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển mình từ vị thế một đội bóng khu vực trở thành cái tên có bản sắc trên bản đồ bóng đá thế giới.

U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U17 World Cup.

Khởi đầu từ những sải bước Futsal

Hành trình chinh phục giấc mơ World Cup của Việt Nam được khai mở bởi đội tuyển Futsal tại Colombia năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Garcia, các cầu thủ Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Guatemala 4-2 ngay trong trận ra quân, với cú hat-trick để đời của Nguyễn Minh Trí. Việc lọt vào vòng 1/8 và nhận giải thưởng "Đội tuyển phong cách" từ FIFA đã tạo ra cú hích tâm lý cực lớn cho toàn bộ hệ thống bóng đá nước nhà.

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, Futsal Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế khi giành vé dự World Cup tại Lithuania. Trận hòa quả cảm 1-1 trước CH Séc và siêu phẩm của Nguyễn Văn Hiếu vào lưới Panama đã đưa Việt Nam trở thành đội bóng có lối chơi thực dụng và đầy tính chiến đấu, một lần nữa lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới.

Bước ngoặt lịch sử của bóng đá 11 người

Nếu Futsal là người mở đường, thì kỳ tích của U20 Việt Nam năm 2017 là lời khẳng định về tiềm năng ở sân chơi 11 người. Sau thành tích bán kết U19 châu Á, thế hệ vàng của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu đã hiên ngang tiến tới FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc. Trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand đã đưa Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành được điểm tại sân chơi này.

Hoàng Đức từng có dịp chạm trán U20 Pháp.

Sự kiên cường của các cô gái kim cương và tương lai từ U17

Một trong những trang sử hào hùng nhất phải kể đến đội tuyển nữ Việt Nam tại FIFA Women's World Cup 2023. Vượt qua những rào cản khắc nghiệt, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hiện thực hóa giấc mơ kéo dài nhiều thập kỷ. Hình ảnh thủ môn Trần Thị Kim Thanh cản phá quả phạt đền của Alex Morgan (Mỹ) đã trở thành biểu tượng cho tinh thần thép và sự quật cường của bóng đá Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Mới nhất, kỳ tích của U17 Việt Nam rạng sáng 14/5 dưới thời HLV Cristiano Roland đã viết tiếp chương thứ 5. Với lối chơi kỹ thuật hiện đại và khả năng lội ngược dòng bản lĩnh, những ngôi sao trẻ như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Mạnh Cường đang hứa hẹn sẽ mang tinh thần Việt Nam đến Qatar vào cuối năm nay. Năm dấu son này không đơn thuần là những chiến tích nhất thời, mà là kết quả của một quá trình đào tạo trẻ bài bản và khát vọng vươn tầm bền bỉ của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.