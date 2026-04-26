Bóng đá Việt Nam thâu tóm mọi danh hiệu khu vực: Cổ động viên Thái Lan tranh luận dữ dội Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giúp Việt Nam hoàn tất cú ăn tư lịch sử, buộc giới mộ điệu Thái Lan phải thừa nhận vị thế thống trị tuyệt đối của 'Chiến binh Sao Vàng'.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết tối 24/4 không chỉ đưa U17 Việt Nam lên đỉnh cao khu vực mà còn đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu. Với danh hiệu này, bóng đá Việt Nam đã chính thức sở hữu trọn bộ 4 chức vô địch quan trọng nhất hệ thống giải đấu khu vực, bao gồm: U17 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á, Huy chương vàng SEA Games 33 và AFF Cup 2024.

U17 Việt Nam giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

Kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của bóng đá Việt Nam

Sự áp đảo của Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển trong hơn một năm qua đã tạo nên một làn sóng chấn động tại Đông Nam Á. Trang tin thể thao uy tín Krian Buriram của Thái Lan nhận định rằng Việt Nam hiện là "thế lực số một, quét sạch mọi danh hiệu", một lời thừa nhận hiếm hoi về sức mạnh vượt trội của đối thủ truyền kiếp.

Thành công này không đến từ sự may mắn. Giới phân tích đánh giá lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời các HLV ngoại, đặc biệt là dấu ấn của ông Cristiano Roland tại đội U17, đã mang đến sự thay đổi căn bản về tư duy. Đội bóng chơi với tốc độ cao, kỷ luật thép và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, những đặc điểm thường thấy ở các đội bóng hàng đầu Đông Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Tranh luận nảy lửa từ phía 'Voi chiến'

Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Thái Lan, sự kiện Việt Nam hoàn tất cú "ăn tư" đã trở thành chủ đề nóng nhất. Những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện, phản ánh sự lo âu lẫn nỗ lực bảo vệ vị thế của cổ động viên xứ chùa Vàng.

Nhiều CĐV như Jay Kitsana hay Jona Papaya cho rằng bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại và chệch hướng trong khâu đào tạo trẻ. Họ thẳng thắn nhìn nhận Việt Nam đang thăng tiến vượt bậc và tiến gần hơn đến đẳng cấp châu lục nhờ sự đầu tư bài bản và lối chơi hiện đại. Luồng ý kiến bào chữa: Một bộ phận khác lại tìm cách hạ thấp giá trị các danh hiệu khu vực. Họ lập luận rằng Thái Lan chỉ cử đội hình phụ hoặc đội hình B tham dự các giải trẻ để tập trung toàn lực cho mục tiêu giành vé dự World Cup. Tuy nhiên, lập luận này vấp phải sự phản bác khi kết quả đối đầu trực tiếp ở các giải đấu lớn gần đây vẫn nghiêng về phía Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu World Cup

Vượt ra ngoài những tranh cãi về vị thế tại "ao làng" Đông Nam Á, mục tiêu thực sự của bóng đá Việt Nam là vươn tầm ra thế giới. Chức vô địch U17 khu vực chỉ là bước đệm quan trọng cho chiến dịch quan trọng hơn vào tháng 5 tới.

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ nằm chung bảng với những đối thủ cực mạnh gồm U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây được xem là thử thách cực đại để kiểm chứng thực lực thực sự của lứa cầu thủ này. Theo quy định, nếu lọt vào top 2 đội dẫn đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ chính thức giành tấm vé lịch sử tham dự U17 World Cup. Với phong độ hiện tại và tâm lý hưng phấn sau chức vô địch khu vực, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kỳ tích mới của bóng đá nước nhà.