Bóng đá Việt Nam thay đổi chiến lược: Ưu tiên tầm nhìn dài hạn tại các giải trẻ VFF thực hiện bước đi táo bạo khi cử đội tuyển U21 tham dự ASIAD 2026 và tập trung thử nghiệm nhân sự tại giải giao hữu CFA Team China nhằm chuẩn bị cho ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam đang thực hiện một bước chuyển mình mang tính chiến lược, thay thế những toan tính ngắn hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững. Quyết định này được cụ thể hóa thông qua việc thử nghiệm nhân sự tại giải giao hữu CFA Team China 2026 và kế hoạch đột phá cho kỳ ASIAD sắp tới.

Bóng đá Việt Nam đang cho thấy tầm nhìn dài hạn.

Thử nghiệm bản lĩnh tại Tây An

Tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Tây An từ ngày 25/3, HLV Đinh Hồng Vinh xác định mục tiêu chính là kiểm chứng vận hành chiến thuật trước các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Trong trận mở màn gặp CHDCND Triều Tiên, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng với bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 của Nguyễn Minh Tâm.

Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau khi để đối thủ gỡ hòa trong hiệp hai, điểm sáng lớn nhất là kỷ luật chiến thuật và khả năng chịu sức ép trước đối thủ giàu kinh nghiệm. Kết quả này minh chứng cho sự trưởng thành về mặt tâm lý của lứa cầu thủ trẻ, những người đang đi tìm câu trả lời cho vị trí của mình trên bản đồ khu vực.

U23 Việt Nam vừa có trận hòa đáng khen ngợi trước Triều Tiên.

Bước ngoặt ASIAD: Chọn U21 thay vì U23+3

Thay đổi đáng chú ý nhất trong triết lý phát triển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là quyết định cử đội tuyển U21 tham dự ASIAD 2026. Thay vì dốc toàn lực cho mục tiêu huy chương bằng đội hình U23+3 như thông lệ, bóng đá Việt Nam chọn cách "đi để chuẩn bị" thay vì "đi để hy vọng".

Việc trao cơ hội cho những gương mặt sinh từ năm 2005 trở về sau như Cao Văn Bình, Công Phương hay Lê Phát tại đấu trường Á vận hội sẽ mở ra không gian cọ xát vô giá. Đây được xem là "trạm trung chuyển" thiết yếu trong chu trình đào tạo liên tục, giúp các cầu thủ trui rèn bản lĩnh từ cấp độ châu lục trước khi vươn lên ĐTQG.

Chiến lược này tương đồng với mô hình của bóng đá Nhật Bản khi từng sử dụng lứa U21 tại ASIAD 2018 để chuẩn bị cho Olympic Tokyo. Dù có thể vấp phải sự tiếc nuối về thành tích tức thời từ người hâm mộ, đây là bước lùi cần thiết để gieo mầm cho những thế hệ tài năng rực sáng trong tương lai.