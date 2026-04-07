Bóng đá Việt Nam: Tuyển futsal thắng đậm, Hoàng Hên được CLB Malaysia săn đón ĐT futsal Việt Nam khởi đầu rực rỡ tại giải Đông Nam Á 2026. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Hên lọt tầm ngắm của Selangor và HLV Kim Sang-sik thiết lập kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua 24 giờ đầy sôi động với những cột mốc lịch sử từ ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik, sự thống trị của các chân sút nhập tịch tại V-League và màn ra quân thuyết phục của đội tuyển futsal tại đấu trường khu vực.

Tuyển futsal Việt Nam đè bẹp Myanmar trong ngày ra quân

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Đối đầu với đối thủ khó chịu Myanmar, các học trò của HLV trưởng đã triển khai lối chơi áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Kết quả thắng lợi 4-0 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Hoàng Hên lọt tầm ngắm của đại gia bóng đá Malaysia

Thị trường chuyển nhượng khu vực đang nóng lên với thông tin CLB Selangor, một thế lực tài chính tại giải VĐQG Malaysia (MSL), đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Hoàng Hên. Đội bóng này sẵn sàng vung tiền để sở hữu chữ ký của ngôi sao tuyển Việt Nam nhằm lấp đầy suất ngoại binh Đông Nam Á cho tham vọng cạnh tranh tại các giải đấu châu lục.

Hoàng Hên đang được đại gia Malaysia săn đón.

Nguyễn Xuân Son tỏa sáng giúp Nam Định củng cố ngôi đầu

Trở lại sau đợt hội quân cùng ĐTQG, Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) tiếp tục cho thấy phong độ hủy diệt. Trong trận đấu tại vòng 17 V-League trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chân sút này đã tỏa sáng giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng quan trọng. Xuân Son thừa nhận việc được tập luyện và thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam đã giúp anh có thêm sự tự tin đáng kể để duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể tại giải quốc nội.

Làn sóng nhập tịch và sự trỗi dậy của bóng đá khu vực

Theo thống kê mới nhất từ Seasia Goal, Việt Nam hiện đứng thứ hai tại Đông Nam Á về số lượng cầu thủ nhập tịch và con lai chất lượng, chỉ xếp sau Malaysia. Những nhân tố như Xuân Son hay Hoàng Hên không chỉ nâng cấp sức mạnh đội hình mà còn giúp bóng đá Việt Nam duy trì vị thế cạnh tranh trước sự đầu tư mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực.

Tuyển Việt Nam đang gây chú ý về số lượng cầu thủ nhập tịch.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất lịch sử với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Kim Sang-sik. Thành tích này không chỉ khiến người hâm mộ nức lòng mà còn nhận được sự nể trọng từ truyền thông Thái Lan. Báo chí xứ Chùa Vàng liên tục dành những lời khen ngợi cho sự ổn định và lối chơi gắn kết mà ông Kim đã xây dựng.

Ở một diễn biến khác liên quan đến nhân sự ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức gia hạn hợp đồng với trợ lý HLV thủ môn Lee Woon-jae đến năm 2027. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì sự ổn định cho hàng phòng ngự trong lộ trình chinh phục các mục tiêu lớn phía trước.

Biến động tại Malaysia sau thất bại trước Việt Nam

Trái ngược với sự thăng tiến của Việt Nam, bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng. Sau thất bại 1-3 trước thầy trò HLV Kim Sang-sik và việc tụt hạng sâu trên bảng xếp hạng FIFA, Bộ trưởng Thể thao Malaysia đã đưa ra yêu cầu cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá nước này. Áp lực từ dư luận và các cấp quản lý đang buộc bóng đá Malaysia phải thay đổi lộ trình phát triển sau những kết quả yếu kém gần đây.