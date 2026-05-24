Bóng đá Việt Nam và Thái Lan: Cuộc đổi ngôi ngoạn mục trong chu kỳ 5 năm Từ thành tích vô địch U17 châu Á đến ngôi vương AFF Cup 2024, bóng đá Việt Nam đang thiết lập sự thống trị mới trước sự chững lại của kình địch Thái Lan giai đoạn 2021-2026.

Mối kỳ phùng địch thủ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm của thể thao khu vực. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh trong chu kỳ 5 năm trở lại đây (giai đoạn 2021–2026), cán cân thành tích đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Ngoại trừ hai chức vô địch AFF Cup vào năm 2021 và 2022, bóng đá Thái Lan đang bộc lộ những dấu hiệu chững lại ở hầu hết các cấp độ đội tuyển, tạo cơ hội cho bóng đá Việt Nam vươn lên thiết lập những cột mốc ấn tượng hơn.

Khoảng cách từ hệ thống đào tạo trẻ

Sự sa sút hệ thống của bóng đá trẻ xứ Chùa vàng thể hiện rõ nét nhất qua quyết định sa thải HLV Marco Gockel của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Nhà cầm quân người Đức đã không thể giúp lứa U17 nước này đạt được mục tiêu tại cả sân chơi khu vực lẫn châu lục. Thực tế chỉ ra rằng, cả U17 lẫn U19 Thái Lan đã trải qua một thời gian dài khan hiếm danh hiệu lớn. Việc liên tiếp lỡ hẹn với tấm vé dự vòng chung kết World Cup trẻ là một bước lùi đáng tiếc.

U17 Việt Nam tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, bóng đá trẻ Việt Nam lại duy trì được tính liên tục và chiều sâu lực lượng. Thành tích vô địch U17 châu Á năm 2026 và tấm vé tham dự U17 World Cup cùng năm là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản của các lứa kế cận phía Việt Nam. Điều này cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào đào tạo trẻ đang mang lại những quả ngọt, giúp Việt Nam không chỉ thống trị khu vực mà còn vươn ra biển lớn.

Khó khăn ở cấp độ U23 và Đội tuyển quốc gia

Ở sân chơi U23, sự ưu thế của Việt Nam trong giai đoạn này càng được thể hiện rõ nét. Suốt nửa thập kỷ qua, U23 Thái Lan thường xuyên phải sắm vai á quân tại các kỳ SEA Games (2021, 2023, 2025) và giải vô địch U23 Đông Nam Á, nhường sân khấu chính cho sự lên ngôi của Việt Nam và Indonesia. Ở đấu trường châu lục, sau cột mốc lọt vào tứ kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà, đại diện Thái Lan tỏ ra hụt hơi và thường xuyên dừng bước sớm ngay từ vòng bảng ở các giải đấu sau đó.

Bóng đá Việt Nam lấn lướt Thái Lan ở mọi mặt trận.

Ở cấp độ đội tuyển lớn, dù sở hữu những thành công trong quá khứ, bóng đá Thái Lan đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ đầy nan giải. Thất bại trước tuyển Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup 2024 cho thấy khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã có những thay đổi đáng kể. Áp lực hiện đang đè nặng lên ban huấn luyện khi đội hình tuyển Thái Lan vẫn phải dựa vào những cựu binh đã ngoài 30 tuổi như Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin.

Nguyên nhân sâu xa từ cấu trúc giải quốc nội

Các nhân tố trẻ Thái Lan chưa đủ chín để khỏa lấp khoảng trống mà các đàn anh để lại. Giới chuyên môn nhìn nhận nguyên nhân cốt lõi nằm ở cấu trúc của giải quốc nội Thai League. Sự lấn lướt của các ngoại binh chất lượng cao vô hình trung đã thu hẹp không gian phát triển của các nội binh trẻ. Bên cạnh đó, làn sóng xuất ngoại của các tài năng trẻ Thái Lan sang Nhật Bản hay châu Âu trong thời gian qua cũng chưa gặt hái được những kết quả như kỳ vọng để tạo ra cú hích cho đội tuyển quốc gia.

Nhìn chung, sự đổi ngôi giữa hai nền bóng đá không chỉ đơn thuần là kết quả của các trận đối đầu trực tiếp, mà là hệ quả của một quá trình đầu tư và chuyển giao thế hệ khác biệt. Việt Nam đang hưởng lợi từ tính ổn định, trong khi Thái Lan cần những thay đổi quyết liệt để lấy lại vị thế vốn có.