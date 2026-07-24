Borac Banja Luka 3-0 Petrocub: Borac Banja Luka giành chiến thắng Borac Banja Luka đối đầu Petrocub tại UEFA Europa Conference League lúc 01:30 ngày 24/07/2026, với Gradski Stadion là địa điểm tổ chức trận đấu

Borac Banja Luka 3 - 0 Petrocub Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Borac Banja Luka tiếp đón Petrocub.

17' Thẻ vàng Phút 17': V. Rogan (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng.

20' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (1-0) Phút 20': D. Hrelja (Borac Banja Luka) lập công (kiến tạo: L. Juricic). Tỷ số: 1 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': C. Avram (Petrocub) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Petrocub): M. Lupan vào sân thay M. Sava.

46' Thẻ vàng Phút 46': I. Jardan (Petrocub) nhận thẻ vàng.

64' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (2-0) Phút 64': L. Juricic (Borac Banja Luka) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

66' Thẻ vàng Phút 66': S. Platica (Petrocub) nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (Borac Banja Luka): A. Hiros vào sân thay M. Deket.

71' Thay người Phút 71' (Borac Banja Luka): N. Jaksic vào sân thay A. Pascual.

71' Thay người Phút 71' (Petrocub): I. Botnari vào sân thay D. Demian.

78' Thay người Phút 78' (Petrocub): M. Cojocaru vào sân thay S. Platica.

78' Thay người Phút 78' (Petrocub): P. Nazari vào sân thay O. David.

78' Thay người Phút 78' (Borac Banja Luka): A. Roguljic vào sân thay D. Hrelja.

84' Thay người Phút 84' (Borac Banja Luka): D. Vukovic vào sân thay M. Jojic.

85' Thay người Phút 85' (Petrocub): M. Platica vào sân thay J. Guera Djou.

87' BÀN THẮNG! Borac Banja Luka (3-0) Phút 87': A. Roguljic (Borac Banja Luka) lập công (kiến tạo: A. Hiros). Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Borac Banja Luka 3-0 Petrocub Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:24 24/07/2026

Trận đấu giữa Borac Banja Luka và Petrocub tại UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra lúc 01:30 ngày 24/07/2026 trên sân Gradski Stadion. Đây là những thông tin đã được xác nhận về cuộc đối đầu, trong khi dữ liệu về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin chính của trận đấu

Borac Banja Luka sẽ chạm trán Petrocub trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu được tổ chức tại Gradski Stadion, sân nhà của Borac Banja Luka theo thông tin được công bố.

Trận đấu: Borac Banja Luka vs Petrocub

Borac Banja Luka vs Petrocub Thời gian: 01:30 ngày 24/07/2026

01:30 ngày 24/07/2026 Sân vận động: Gradski Stadion

Gradski Stadion Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và chiến thuật

Hiện chưa có thông tin về kết quả các trận gần nhất, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu hoặc những cầu thủ vắng mặt của Borac Banja Luka và Petrocub. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về tương quan phong độ, khả năng kiểm soát thế trận hay cách tiếp cận chiến thuật của hai đội.

Tương tự, đội hình dự kiến và sơ đồ thi đấu chưa được cung cấp. Những yếu tố như lựa chọn nhân sự, cách tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái sẽ chỉ có thể được phân tích cụ thể khi có thêm dữ liệu chính thức.

Nhận định trước trận

Điểm chắc chắn ở thời điểm hiện tại là Borac Banja Luka và Petrocub sẽ gặp nhau tại Gradski Stadion trong một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Do thiếu các số liệu nền tảng, mọi nhận định sâu hơn về ưu thế của từng đội hoặc diễn biến trận đấu cần được thận trọng và chờ thêm thông tin cập nhật.

Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T B H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới