Boreham Wood 3-2 Woking: Boreham Wood giành chiến thắng Boreham Wood đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, bất bại 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà tiếp Woking tại Meadow Park lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Boreham Wood 3 - 2 Woking Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Boreham Wood tiếp đón Woking.

12' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 80% - 20% Woking, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! Woking (0-1) Phút 17': (Woking) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

24' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 69% - 31% Woking, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0.

26' BÀN THẮNG! Boreham Wood (1-1) Phút 26': (Boreham Wood) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

36' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 72% - 28% Woking, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 0.

37' BÀN THẮNG! Boreham Wood (2-1) Phút 37': (Boreham Wood) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

45' BÀN THẮNG! Woking (2-2) Phút 45': (Woking) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 72% - 28% Woking, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 0.

61' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 65% - 35% Woking, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2.

73' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 64% - 36% Woking, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2.

85' BÀN THẮNG! Boreham Wood (3-2) Phút 85': (Boreham Wood) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

85' Boreham Wood ép sân Cầm bóng: Boreham Wood 64% - 36% Woking, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 6 - 2.

KT Kết thúc: Boreham Wood 3-2 Woking Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 22:57 17/10/2026

Boreham Wood Thống kê Woking 59% Kiểm soát bóng 41% 17 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 7 6 Phạt góc 4

Boreham Wood đang có mạch thắng ấn tượng và sẽ đón Woking trên sân Meadow Park với tâm lý hưng phấn. Đội chủ nhà thắng 4 trận liên tiếp gần đây, trong khi Woking chưa tìm được sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Boreham Wood: Mạch thắng làm nền cho sự tự tin

Boreham Wood thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, tức chưa nếm mùi thất bại trong chuỗi này. Điểm đáng chú ý là cả 4 trận gần đây nhất đều khép lại bằng chiến thắng. Trận hòa duy nhất nằm ở cuối chuỗi 5 trận, cho thấy đà đi lên rõ rệt của đội bóng.

Chuỗi kết quả như vậy thường tạo ra một tập thể vận hành trơn tru và đủ tự tin để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc được thi đấu trên sân nhà Meadow Park càng là lợi thế để Boreham Wood duy trì sự hưng phấn này.

Woking: Phong độ thất thường

Woking có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách vừa hòa ở trận gần nhất, trước đó thua, rồi thắng, thua và thắng xen kẽ. Chuỗi kết quả lên xuống liên tục cho thấy Woking chưa tạo được một mạch ổn định.

Điều này đặt Woking vào thế khó khi phải làm khách trước một đối thủ đang hưng phấn. Họ cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự ngay từ đầu để không bị cuốn vào nhịp độ của chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Boreham Wood

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Boreham Wood thắng 3 trận và hòa 2 trận. Woking chưa thắng lần nào. Lợi thế tâm lý này cộng với phong độ hiện tại khiến chủ nhà có nhiều cơ sở để tin vào một trận đấu thuận lợi.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Boreham Wood có thể tận dụng đà hưng phấn để chủ động gây sức ép từ sớm, buộc Woking phải lùi sâu. Một bàn thắng mở tỷ số sớm sẽ giúp chủ nhà dễ dàng duy trì mạch thắng.

Ngược lại, Woking cần giữ cấu trúc chặt chẽ và tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái để tìm cơ hội. Đội khách chưa thắng Boreham Wood trong 5 lần gặp gần nhất, nên một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót là điều kiện tiên quyết để họ có thể làm nên chuyện.

Nhận định

Phong độ gần đây, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà đều nghiêng về Boreham Wood. Woking vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự kỷ luật, nhưng chuỗi kết quả thiếu ổn định khiến họ khó là bên chiếm ưu thế. Nhiều khả năng chủ nhà sẽ tiếp tục kéo dài mạch thăng hoa trên sân Meadow Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Boreham Wood · 3 thắng 2 hòa Woking · 0 thắng Woking 2 - 2 Boreham Wood Hòa Boreham Wood 1 - 0 Woking BW Woking 0 - 1 Boreham Wood BW Boreham Wood 4 - 2 Woking BW Woking 2 - 2 Boreham Wood Hòa

Boreham Wood 5 trận gần nhất T T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Woking 5 trận gần nhất H B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới