Borussia Dortmund 1-2 Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen giành chiến thắng Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của đội đầu bảng Borussia Dortmund lúc 01:30 ngày 30/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund 1 - 2 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Borussia Dortmund tiếp đón Bayer Leverkusen.

8' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0) Phút 8': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Konstantinos Karetsas). Tỷ số: 1 - 0.

9' Thẻ vàng Phút 9': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

12' Thẻ vàng Phút 12': Waldemar Anton (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 28% - 72% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

24' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 41% - 59% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

36' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 44% - 56% Bayer Leverkusen, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 4 - 1.

39' Thay người Phút 39' (Borussia Dortmund): Fábio Silva vào sân thay Konstantinos Karetsas.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 47% - 53% Bayer Leverkusen, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 4 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Bayer Leverkusen): Moussa Diaby vào sân thay Nathan Tella.

62' Thay người Phút 62' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Serhou Guirassy.

63' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 46% - 54% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 4 - 2.

69' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-1) Phút 69': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Aleix García). Tỷ số: 1 - 1.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Dortmund): Ramy Bensebaini vào sân thay Waldemar Anton.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Jobe Bellingham.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Maximilian Beier.

75' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 46% - 54% Bayer Leverkusen, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Afonso Moreira.

80' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-2) Phút 80': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

87' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 46% - 54% Bayer Leverkusen, dứt điểm 9 - 25 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 4 - 2.

88' Thay người Phút 88' (Bayer Leverkusen): Christian Kofane vào sân thay Patrik Schick.

88' Thay người Phút 88' (Bayer Leverkusen): Guéla Doué vào sân thay Ibrahim Maza.

KT Kết thúc: Borussia Dortmund 1-2 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:25 30/11/2026

Đội hình chính thức Borussia Dortmund Sơ đồ 4-3-3 · HLV N. Kovač Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 24 D. Svensson 7 J. Bellingham 25 J. Veerman 8 F. Nmecha 19 K. Karetsas 9 S. Guirassy 14 M. Beier 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 23 N. Tella 30 I. Maza 9 Afonso Moreira 14 P. Schick Dự bị Borussia Dortmund 41 M. Albert 5 R. Bensebaïni 17 Chukwuemeka 30 P. Drewes 39 F. Mané 18 E. Nwaneri 26 J. Ryerson 20 M. Sabitzer 21 Fábio Silva Bayer Leverkusen 20 G. Doué 7 J. Hofmann 35 Christian Kofane 15 T. Oermann 10 M. Tillman 19 M. Diaby 42 M. Culbreath 28 J. Blaswich 5 L. Badé Cập nhật đội hình lúc 01:04 30/11/2026

Borussia Dortmund Thống kê Bayer Leverkusen 48% Kiểm soát bóng 52% 13 Dứt điểm 25 4 Trúng đích 7 2 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật P. Schick Bayer Leverkusen 1 bàn F. Nmecha Borussia Dortmund 1 bàn E. Fernández Bayer Leverkusen 1 bàn Aleix García Bayer Leverkusen 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Karetsas Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 7.31 M. Diaby Bayer Leverkusen Điểm 7.22

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Borussia Dortmund là phép thử lớn cho tham vọng đó. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 30/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Leverkusen bám đuổi, Dortmund giữ ngôi đầu

Borussia Dortmund đang đứng hạng 1 với 24 điểm. Bayer Leverkusen xếp hạng 5 với 19 điểm, kém đội chủ nhà 5 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để một kết quả tốt trên sân khách có thể thay đổi bức tranh nửa trên của bảng xếp hạng.

Vì vậy, trận đấu không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội mạnh. Đây còn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu, nơi từng điểm số đều có trọng lượng.

Phong độ: Dortmund bất bại, Leverkusen lấy lại nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Borussia Dortmund thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Đội chủ nhà hòa ở trận vừa qua, trước đó là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, cho thấy sự ổn định đáng chú ý của một đội đang dẫn đầu.

Bayer Leverkusen có hành trình ngược lại. Họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, nhưng cả hai trận thua đều đến từ giai đoạn xa hơn. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng. Đội khách vì thế bước vào trận đấu với tinh thần đang lên, sau khi vượt qua giai đoạn chao đảo.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Leverkusen

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 2 trận, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây vì thế thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Lợi thế nhỏ này mang lại thêm niềm tin cho đội khách. Tuy nhiên, Dortmund sẽ thi đấu trên sân nhà với vị thế đội đầu bảng và chuỗi trận không thua gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định cục diện là sự ổn định và sự tự tin. Dortmund đã chứng minh khả năng duy trì kết quả tốt qua nhiều trận. Leverkusen mang theo đà hồi phục từ ba chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu khả quan.

Với khoảng cách 5 điểm, Dortmund có thể kéo giãn khoảng cách với nhóm bám đuổi nếu giành chiến thắng. Ngược lại, nếu Leverkusen có điểm, họ sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngôi đầu và củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa đội đang dẫn đầu với phong độ ổn định và đội đang lên, có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Dortmund được lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng, còn Leverkusen có đà tăng tốc và động lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một cuộc đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh là kịch bản đáng chờ đợi tại Signal Iduna Park.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Dortmund · 2 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen BL Borussia Dortmund 0 - 1 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 1 - 2 Borussia Dortmund BD Bayer Leverkusen 2 - 4 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 2 - 3 Bayer Leverkusen BL

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất H T T T H 10 Trận 7-3-0 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T B B 10 Trận 6-1-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 11 6 5 0 +20 23 H H T H T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B 4 RB Leipzig 10 7 0 3 +18 21 T T T T B 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T 6 Werder Bremen 11 5 4 2 +6 19 H T B T T …

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ S. Inacio (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) Bayer Leverkusen ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ L. Vazquez (Injury)