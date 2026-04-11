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Borussia Dortmund 2-1 Real Betis: Borussia Dortmund giành chiến thắng

Văn Thể04/11/2026 22:15

Borussia Dortmund và Real Betis cùng có phong độ cao, đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund2 - 1Real BetisKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Dortmund tiếp đón Real Betis.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% Real Betis, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

  • 24'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% Real Betis, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 34'Thay người

    Phút 34' (Borussia Dortmund): Konstantinos Karetsas vào sân thay Serhou Guirassy.

  • 36'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% Real Betis, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Julian Ryerson (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Natan Bernardo de Souza (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 62% - 38% Real Betis, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 49'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0)

    Phút 49': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 61'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% Real Betis, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Real Betis): Aitor Ruibal vào sân thay Dani Ceballos.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Real Betis): Isco vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Diego Valentín Gómez (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 67'BÀN THẮNG! Real Betis (1-1)

    Phút 67': Aitor Ruibal (Real Betis) lập công (kiến tạo: Abde Ezzalzouli). Tỷ số: 1 - 1.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Real Betis): Francisco José García Torres vào sân thay Diego Valentín Gómez.

  • 72'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-1)

    Phút 72': Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Fábio Silva). Tỷ số: 2 - 1.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 57% - 43% Real Betis, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 3 - 4.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Julian Ryerson.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Borussia Dortmund): Kouakou Joane Gadou vào sân thay Ramy Bensebaini.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Felix Nmecha.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Joey Veerman (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Real Betis): José Antonio Morante Antúnez vào sân thay Troy Parrott.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Real Betis): Marc Roca vào sân thay Facundo Bernal.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% Real Betis, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 3 - 4.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Ángel Ortiz (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Fábio Silva.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Isco (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Borussia Dortmund 2-1 Real Betis

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:59 05/11/2026

Đội hình chính thức
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
5
R. Bensebaïni
26
J. Ryerson
25
J. Veerman
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
21
Fábio Silva
9
S. Guirassy
1
Álvaro Vallés
12
Ángel Ortiz
3
Diego Llorente
4
Natan
16
V. Gómez
18
N. Deossa
6
F. Bernal
7
Antony
25
Dani Ceballos
10
A. Ezzalzouli
19
T. Parrott
Dự bị
Borussia Dortmund
41 M. Albert14 M. Beier17 Chukwuemeka44 de Pina Duarte dos Santos30 P. Drewes22 Kouakou Joane Gadou40 S. Inacio19 K. Karetsas39 F. Mané
Real Betis
24 Aitor Ruibal21 Marc Roca17 Rodrigo Riquelme27 J. A. Morante20 G. Lo Celso22 Isco31 Manu González11 Fran García8 Pablo Fornals
Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026
Borussia DortmundThống kêReal Betis
53%
Kiểm soát bóng
47%
15
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
4
2
Phạt góc
5
15
Phạm lỗi
13
4
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Fábio Silva
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 bàn · 1 kiến tạo
Aitor Ruibal
Aitor Ruibal
Real Betis
1 bàn
K. Karetsas
K. Karetsas
Borussia Dortmund
1 bàn
A. Ezzalzouli
A. Ezzalzouli
Real Betis
1 kiến tạo · điểm 6.72
J. Ryerson
J. Ryerson
Borussia Dortmund
Điểm 7.2

Borussia Dortmund và Real Betis cùng bước vào trận đấu này với phong độ tốt. Mỗi đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 trên sân Signal Iduna Park.

Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Borussia Dortmund đang có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đội chủ nhà thắng liên tiếp 3 trận ở quãng giữa chuỗi, và hai trận hòa nằm ở hai đầu: trận gần nhất và trận xa nhất trong 5 trận được xét.

Real Betis có chuỗi kết quả biến động hơn nhưng vẫn rất tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, cho thấy họ đang giữ được tinh thần tốt trước chuyến làm khách này.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây tương đồng, vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lại khác nhau rõ rệt. Real Betis đứng thứ 7 với 9 điểm. Borussia Dortmund xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 9 bậc.

Vì thế, trận đấu này là cơ hội để Borussia Dortmund biến chuỗi trận không thua thành điểm số trên bảng xếp hạng. Với Real Betis, một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt của trận đấu

Chuỗi 5 trận bất bại là lợi thế tâm lý lớn cho Borussia Dortmund khi thi đấu trên sân nhà Signal Iduna Park. Tuy nhiên, hai trận hòa trong chuỗi đó cho thấy đội chủ nhà chưa phải lúc nào cũng chuyển được ưu thế thành chiến thắng.

Real Betis có thể tự tin vào khả năng giành kết quả tích cực, bởi họ thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có trận vừa qua. Dù vậy, trận thua duy nhất trong chuỗi cho thấy đội khách vẫn có thể bị đánh bại khi đối đầu với đối thủ chơi tốt.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu của hai đội đang vào phom, với những điểm tựa khác nhau. Borussia Dortmund có sự ổn định của chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà. Real Betis có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cùng nhiều chiến thắng trong thời gian gần đây.

Với phong độ ngang bằng về số trận thắng, trận đấu được kỳ vọng diễn ra cân bằng, và những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
HTTTH
3
Trận
2-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
4
Thủng lưới
Real Betis
5 trận gần nhất
THTBT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
6Sporting CP4301+49TBTT
7Real Betis3300+39TTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
15Lask Linz4202+16TTBB
16Borussia Dortmund3201+16TBT
17Manchester United420206TBBT
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
E. Can (Knee Injury)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
Real Betis
A. Fidalgo (Illness)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Coach's decision)
A. Fidalgo (Illness)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Coach's decision)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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