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Borussia Dortmund 2-1 SV Elversberg: Borussia Dortmund giành chiến thắng

Văn Thể07/11/2026 16:45

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 2 với 18 điểm. Trận gặp SV Elversberg diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11 tại Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund2 - 1SV ElversbergKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Dortmund tiếp đón SV Elversberg.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 46% - 54% SV Elversberg, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SV Elversberg, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 34'Thay người

    Phút 34' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Carney Chukwuemeka.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (SV Elversberg): Florian Le Joncour vào sân thay Lukas Pinckert.

  • 38'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% SV Elversberg, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 58% - 42% SV Elversberg, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0)

    Phút 55': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Fábio Silva). Tỷ số: 1 - 0.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Vincent Wagner (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Fábio Silva (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Borussia Dortmund ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SV Elversberg, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Lasse Günther (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Borussia Dortmund): Julian Ryerson vào sân thay Konstantinos Karetsas.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (SV Elversberg): Cole Campbell vào sân thay Francis Onyeka.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Borussia Dortmund): Ramy Bensebaini vào sân thay Kouakou Joane Gadou.

  • 71'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-0)

    Phút 71': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Maximilian Beier). Tỷ số: 2 - 0.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% SV Elversberg, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 5 - 4.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Waldemar Anton (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (SV Elversberg): Nicholas Mickelson vào sân thay Luca Sirch.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay Maurice Krattenmacher.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Lasse Günther.

  • 81'BÀN THẮNG! SV Elversberg (2-1)

    Phút 81': Noel Futkeu (SV Elversberg) lập công (kiến tạo: Florian Le Joncour). Tỷ số: 2 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Fábio Silva.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Jobe Bellingham.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 52% - 48% SV Elversberg, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 5 - 4.

  • KTKết thúc: Borussia Dortmund 2-1 SV Elversberg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:27 07/11/2026

Đội hình chính thức
Borussia Dortmund
Sơ đồ 4-3-3 · HLV N. Kovač
SV Elversberg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
24
D. Svensson
7
J. Bellingham
25
J. Veerman
8
F. Nmecha
19
K. Karetsas
21
Fábio Silva
17
Chukwuemeka
20
N. Kristof
26
L. Sirch
19
L. Pinckert
31
M. Rohr
21
L. Günther
43
F. Keidel
8
Ł. Poręba
25
L. Petkov
40
Francis-Ikechukwu Onyeka
7
Krattenmacher
42
D. Mokwa
Dự bị
Borussia Dortmund
40 S. Inacio5 R. Bensebaïni14 M. Beier41 M. Albert18 E. Nwaneri49 L. Reggiani26 J. Ryerson33 A. Meyer20 M. Sabitzer
SV Elversberg
15 R. Adam28 T. Boss39 William Cole Campbell6 A. Condé9 N. Futkeu3 F. Le Joncour2 N. Mickelson17 F. Schmahl24 Schnellbacher
Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026
Borussia DortmundThống kêSV Elversberg
51%
Kiểm soát bóng
49%
19
Dứt điểm
16
6
Trúng đích
7
6
Phạt góc
6
14
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
4
6
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
F. Nmecha
F. Nmecha
Borussia Dortmund
2 bàn
N. Futkeu
N. Futkeu
SV Elversberg
1 bàn
Fábio Silva
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 6.99
F. Le Joncour
F. Le Joncour
SV Elversberg
1 kiến tạo · điểm 6.86
M. Beier
M. Beier
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 6.38
G. Kobel
G. Kobel
Borussia Dortmund
Điểm 7.62

Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 18 điểm. Trận tiếp SV Elversberg trên sân nhà Signal Iduna Park lúc 21h30 ngày 07/11/2026 là dịp để đội chủ nhà giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Dortmund giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Với 18 điểm, Borussia Dortmund đang xếp hạng 2. Thứ hạng này cho thấy đội đã giữ được sự đều đặn trong phần lớn hành trình vừa qua và vẫn bám sát cuộc đua phía trên.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Dortmund thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, nên đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm lý hưng phấn.

Elversberg mang theo tinh thần từ chiến thắng gần nhất

SV Elversberg hiện đứng hạng 7 với 13 điểm, kém Dortmund 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Phong độ của đội khách có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, Elversberg thắng 2 và thua 3. Tuy nhiên, họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, và đây là điểm tựa tinh thần cần thiết khi phải làm khách trên sân Signal Iduna Park.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Một bên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại có chuỗi kết quả thất thường. Nếu Dortmund duy trì nhịp độ hiện tại, họ có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận trên sân nhà.

Ngược lại, Elversberg cần giữ sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi để gây khó cho chủ nhà. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang ở nhóm đầu sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn. Việc đang đứng hạng 2 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất giúp đội chủ nhà có lợi thế rõ ràng về tâm lý.

Dù vậy, chiến thắng ở trận gần nhất của Elversberg cho thấy đội khách không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Dortmund.

Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
THTTT
8
Trận
5-3-0
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
6
Thủng lưới
SV Elversberg
5 trận gần nhất
TBBTB
8
Trận
4-1-3
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München8530+1918HTTHT
2Borussia Dortmund8530+818HTHHT
3SC Freiburg8512+816TBBTH
6Bayer Leverkusen8413+213BBTTT
7SV Elversberg8413013TBTBH
8Hamburger SV9405-1012TBBTT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Borussia Dortmund 2-1 SV Elversberg: Borussia Dortmund giành chiến thắng
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