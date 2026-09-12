Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07: Borussia Dortmund giành chiến thắng
Borussia Dortmund đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 12/09 trên sân nhà Signal Iduna Park.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Borussia Dortmund tiếp đón SC Paderborn 07.
- 5'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0)
Phút 5': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Serhou Guirassy). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: Borussia Dortmund 20% - 80% SC Paderborn 07, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Dortmund 48% - 52% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 31'VAR
Phút 31': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+3'VAR
Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Dortmund 55% - 45% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 3.
- 65'Thay người
Phút 65' (Borussia Dortmund): Felix Nmecha vào sân thay Joey Veerman.
- 65'Thay người
Phút 65' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Fábio Silva.
- 65'Thay người
Phút 65' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Ethan Nwaneri.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).
- 67'Thay người
Phút 67' (SC Paderborn 07): Clemens Lippmann vào sân thay Laurin Curda.
- 67'Thay người
Phút 67' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Stefano Marino.
- 67'Thay người
Phút 67' (SC Paderborn 07): Oliver Batista Meier vào sân thay Gabriel Vidović.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 0 - 4.
- 77'Thay người
Phút 77' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Julian Ryerson.
- 77'Thay người
Phút 77' (SC Paderborn 07): Luka Đurić vào sân thay Laurin Ulrich.
- 77'Thay người
Phút 77' (Borussia Dortmund): Ramy Bensebaini vào sân thay Nico Schlotterbeck.
- 80'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-0)
Phút 80': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Maximilian Beier). Tỷ số: 2 - 0.
- 82'Thay người
Phút 82' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Mattes Hansen.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Dortmund 57% - 43% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 5.
- 89'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (3-0)
Phút 89': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Marcel Sabitzer). Tỷ số: 3 - 0.
- KTKết thúc: Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 22:30 12/09/2026
Cuộc so tài giữa Borussia Dortmund và SC Paderborn 07 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Signal Iduna Park mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại, Borussia Dortmund đang nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tiếp tục duy trì thế bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.
Vị thế bảng xếp hạng mở ra thời cơ bứt phá
Bước vào trận đấu này, Borussia Dortmund đang đứng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm trọn vẹn. Điểm số này giúp đội bóng áo vàng đen giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tạo tiền đề vững chắc cho cuộc đua đường dài. Một kết quả tích cực trước SC Paderborn 07 sẽ giúp đội chủ sân Signal Iduna Park tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ xếp trên.
Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh phần nào sự chênh lệch về mặt kết quả sau những vòng đấu vừa qua, khiến chuyến làm khách sắp tới của SC Paderborn 07 trở nên đầy thử thách.
Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu
Xét về phong độ gần đây, Borussia Dortmund đang duy trì mạch trận ấn tượng khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận gần nhất. Hiệu suất thi đấu ổn định cùng lợi thế sân nhà Signal Iduna Park là điểm tựa vững chắc để đội bóng hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi kết quả khả quan.
Trái lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đội khách chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Việc chưa thể giành chiến thắng ở những vòng đấu vừa qua đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết cho SC Paderborn 07, đặc biệt khi phải thi đấu xa nhà.
Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Borussia Dortmund
Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy ưu thế vượt trội của đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Borussia Dortmund hoàn toàn bất bại với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi SC Paderborn 07 chưa từng một lần ca khúc khải hoàn.
Nhìn chung, với điểm tựa sân nhà Signal Iduna Park, phong độ thăng hoa cùng ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund đang hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó hoàn thành mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)