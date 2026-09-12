Về Báo Hà Tĩnh

Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07: Borussia Dortmund giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 15:50

Borussia Dortmund đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 12/09 trên sân nhà Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund3 - 0SC Paderborn 07Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Borussia Dortmund tiếp đón SC Paderborn 07.

  • 5'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0)

    Phút 5': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Serhou Guirassy). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'SC Paderborn 07 ép sân

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 20% - 80% SC Paderborn 07, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 48% - 52% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 31'VAR

    Phút 31': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+3'VAR

    Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 55% - 45% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Borussia Dortmund): Felix Nmecha vào sân thay Joey Veerman.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Fábio Silva.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Ethan Nwaneri.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (SC Paderborn 07): Clemens Lippmann vào sân thay Laurin Curda.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Stefano Marino.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (SC Paderborn 07): Oliver Batista Meier vào sân thay Gabriel Vidović.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 0 - 4.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Julian Ryerson.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (SC Paderborn 07): Luka Đurić vào sân thay Laurin Ulrich.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Borussia Dortmund): Ramy Bensebaini vào sân thay Nico Schlotterbeck.

  • 80'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-0)

    Phút 80': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Maximilian Beier). Tỷ số: 2 - 0.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Mattes Hansen.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Borussia Dortmund 57% - 43% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 5.

  • 89'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (3-0)

    Phút 89': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Marcel Sabitzer). Tỷ số: 3 - 0.

  • KTKết thúc: Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 22:30 12/09/2026

Đội hình chính thức
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann
1
G. Kobel
22
Kouakou Joane Gadou
3
W. Anton
4
Schlotterbeck
26
J. Ryerson
25
J. Veerman
7
J. Bellingham
24
D. Svensson
18
E. Nwaneri
21
Fábio Silva
9
S. Guirassy
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
17
L. Curda
28
L. Ulrich
5
S. Castañeda
40
G. Vidović
23
R. Obermair
30
S. Marino
18
M. Pieringer
Dự bị
Borussia Dortmund
41 M. Albert14 M. Beier5 R. Bensebaïni17 Chukwuemeka33 A. Meyer8 F. Nmecha36 Kauã Prates49 L. Reggiani20 M. Sabitzer
SC Paderborn 07
27 S. Tigges3 Jonah Benedict Sticker1 M. Schubert9 R. Philippe29 C. Lippmann20 F. Götze7 Batista Meier6 T. Baack8 L. Đurić
Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026
Borussia DortmundThống kêSC Paderborn 07
56%
Kiểm soát bóng
44%
14
Dứt điểm
10
8
Trúng đích
0
7
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
7
3
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
F. Nmecha
F. Nmecha
Borussia Dortmund
2 bàn
Fábio Silva
Fábio Silva
Borussia Dortmund
1 bàn
S. Guirassy
S. Guirassy
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Beier
M. Beier
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 6.85
M. Sabitzer
M. Sabitzer
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 6.72
N. Schlotterbeck
Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Điểm 7.7

Cuộc so tài giữa Borussia Dortmund và SC Paderborn 07 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Signal Iduna Park mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại, Borussia Dortmund đang nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tiếp tục duy trì thế bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Vị thế bảng xếp hạng mở ra thời cơ bứt phá

Bước vào trận đấu này, Borussia Dortmund đang đứng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm trọn vẹn. Điểm số này giúp đội bóng áo vàng đen giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tạo tiền đề vững chắc cho cuộc đua đường dài. Một kết quả tích cực trước SC Paderborn 07 sẽ giúp đội chủ sân Signal Iduna Park tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ xếp trên.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh phần nào sự chênh lệch về mặt kết quả sau những vòng đấu vừa qua, khiến chuyến làm khách sắp tới của SC Paderborn 07 trở nên đầy thử thách.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu

Xét về phong độ gần đây, Borussia Dortmund đang duy trì mạch trận ấn tượng khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận gần nhất. Hiệu suất thi đấu ổn định cùng lợi thế sân nhà Signal Iduna Park là điểm tựa vững chắc để đội bóng hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi kết quả khả quan.

Trái lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đội khách chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Việc chưa thể giành chiến thắng ở những vòng đấu vừa qua đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết cho SC Paderborn 07, đặc biệt khi phải thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Borussia Dortmund

Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy ưu thế vượt trội của đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Borussia Dortmund hoàn toàn bất bại với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi SC Paderborn 07 chưa từng một lần ca khúc khải hoàn.

Nhìn chung, với điểm tựa sân nhà Signal Iduna Park, phong độ thăng hoa cùng ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund đang hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó hoàn thành mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Borussia Dortmund · 3 thắng2 hòaSC Paderborn 07 · 0 thắng
03/02/2021
Vòng 1/8
Borussia Dortmund
3 - 2
SC Paderborn 07
BD
28/08/2020
Borussia Dortmund
1 - 1
SC Paderborn 07
Hòa
31/05/2020
SC Paderborn 07
1 - 6
Borussia Dortmund
BD
23/11/2019
Borussia Dortmund
3 - 3
SC Paderborn 07
Hòa
29/10/2015
Borussia Dortmund
7 - 1
SC Paderborn 07
BD
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
TTTTB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
2
Thủng lưới
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
BHTHT
2
Trận
0-1-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Augsburg2200+66TT
2SC Freiburg2200+46TT
3Borussia Dortmund2200+36TT
4SV Elversberg2200+26TT
121. FC Köln2101-23BT
13SC Paderborn 072011-11BH
14Eintracht Frankfurt2011-31BH
Tình hình lực lượng
Borussia Dortmund
E. Can (Knee Injury)
S. Inacio (Red Card)
M. Kaba (Injury)
K. Karetsas (Health problems)
G. Konstantelias (Knee Injury)
J. Lerma (Muscle Injury)
F. Mane (Muscle Injury)
E. Can (Knee Injury)
SC Paderborn 07
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
S. Klaas (Muscle Injury)
S. Michel (Muscle Injury)
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
L. Eickel (Back Injury)
T. Gayret (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07: Borussia Dortmund giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO