Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07: Borussia Dortmund giành chiến thắng Borussia Dortmund đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 12/09 trên sân nhà Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund 3 - 0 SC Paderborn 07 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Borussia Dortmund tiếp đón SC Paderborn 07.

5' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (1-0) Phút 5': Fábio Silva (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Serhou Guirassy). Tỷ số: 1 - 0.

12' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: Borussia Dortmund 20% - 80% SC Paderborn 07, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 48% - 52% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

31' VAR Phút 31': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

45+3' VAR Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Borussia Dortmund 55% - 45% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 0 - 1.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Borussia Dortmund): Felix Nmecha vào sân thay Joey Veerman.

65' Thay người Phút 65' (Borussia Dortmund): Carney Chukwuemeka vào sân thay Fábio Silva.

65' Thay người Phút 65' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Ethan Nwaneri.

66' Thẻ vàng Phút 66': Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (SC Paderborn 07): Clemens Lippmann vào sân thay Laurin Curda.

67' Thay người Phút 67' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Stefano Marino.

67' Thay người Phút 67' (SC Paderborn 07): Oliver Batista Meier vào sân thay Gabriel Vidović.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Dortmund 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 0 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Borussia Dortmund): Maximilian Beier vào sân thay Julian Ryerson.

77' Thay người Phút 77' (SC Paderborn 07): Luka Đurić vào sân thay Laurin Ulrich.

77' Thay người Phút 77' (Borussia Dortmund): Ramy Bensebaini vào sân thay Nico Schlotterbeck.

80' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (2-0) Phút 80': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Maximilian Beier). Tỷ số: 2 - 0.

82' Thay người Phút 82' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Mattes Hansen.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Borussia Dortmund 57% - 43% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 5.

89' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (3-0) Phút 89': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công (kiến tạo: Marcel Sabitzer). Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 22:30 12/09/2026

Đội hình chính thức Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 26 J. Ryerson 25 J. Veerman 7 J. Bellingham 24 D. Svensson 18 E. Nwaneri 21 Fábio Silva 9 S. Guirassy 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 28 L. Ulrich 5 S. Castañeda 40 G. Vidović 23 R. Obermair 30 S. Marino 18 M. Pieringer Dự bị Borussia Dortmund 41 M. Albert 14 M. Beier 5 R. Bensebaïni 17 Chukwuemeka 33 A. Meyer 8 F. Nmecha 36 Kauã Prates 49 L. Reggiani 20 M. Sabitzer SC Paderborn 07 27 S. Tigges 3 Jonah Benedict Sticker 1 M. Schubert 9 R. Philippe 29 C. Lippmann 20 F. Götze 7 Batista Meier 6 T. Baack 8 L. Đurić Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026

Borussia Dortmund Thống kê SC Paderborn 07 56% Kiểm soát bóng 44% 14 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 0 7 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật F. Nmecha Borussia Dortmund 2 bàn Fábio Silva Borussia Dortmund 1 bàn S. Guirassy Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Beier Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 6.85 M. Sabitzer Borussia Dortmund 1 kiến tạo · điểm 6.72 Schlotterbeck Borussia Dortmund Điểm 7.7

Cuộc so tài giữa Borussia Dortmund và SC Paderborn 07 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Signal Iduna Park mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại, Borussia Dortmund đang nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tiếp tục duy trì thế bám đuổi quyết liệt nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Vị thế bảng xếp hạng mở ra thời cơ bứt phá

Bước vào trận đấu này, Borussia Dortmund đang đứng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm trọn vẹn. Điểm số này giúp đội bóng áo vàng đen giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tạo tiền đề vững chắc cho cuộc đua đường dài. Một kết quả tích cực trước SC Paderborn 07 sẽ giúp đội chủ sân Signal Iduna Park tiếp tục gây sức ép lên các đối thủ xếp trên.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội phản ánh phần nào sự chênh lệch về mặt kết quả sau những vòng đấu vừa qua, khiến chuyến làm khách sắp tới của SC Paderborn 07 trở nên đầy thử thách.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu

Xét về phong độ gần đây, Borussia Dortmund đang duy trì mạch trận ấn tượng khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận gần nhất. Hiệu suất thi đấu ổn định cùng lợi thế sân nhà Signal Iduna Park là điểm tựa vững chắc để đội bóng hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi kết quả khả quan.

Trái lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đội khách chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Việc chưa thể giành chiến thắng ở những vòng đấu vừa qua đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết cho SC Paderborn 07, đặc biệt khi phải thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Borussia Dortmund

Bên cạnh yếu tố phong độ, cán cân đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy ưu thế vượt trội của đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Borussia Dortmund hoàn toàn bất bại với thành tích 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi SC Paderborn 07 chưa từng một lần ca khúc khải hoàn.

Nhìn chung, với điểm tựa sân nhà Signal Iduna Park, phong độ thăng hoa cùng ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu, Borussia Dortmund đang hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi để làm chủ trận đấu, qua đó hoàn thành mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Borussia Dortmund · 3 thắng 2 hòa SC Paderborn 07 · 0 thắng Borussia Dortmund 3 - 2 SC Paderborn 07 BD Borussia Dortmund 1 - 1 SC Paderborn 07 Hòa SC Paderborn 07 1 - 6 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 3 - 3 SC Paderborn 07 Hòa Borussia Dortmund 7 - 1 SC Paderborn 07 BD

Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B H T H T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T 4 SV Elversberg 2 2 0 0 +2 6 T T … 12 1. FC Köln 2 1 0 1 -2 3 B T 13 SC Paderborn 07 2 0 1 1 -1 1 B H 14 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 -3 1 B H …

Tình hình lực lượng Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ S. Inacio (Red Card) ✚ M. Kaba (Injury) ✚ K. Karetsas (Health problems) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ F. Mane (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ L. Eickel (Back Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ S. Michel (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ L. Eickel (Back Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury)