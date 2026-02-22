Borussia Dortmund chuẩn bị đón Jadon Sancho trở lại lần thứ 3 theo dạng tự do Manchester United để Jadon Sancho rời đi miễn phí vào năm 2026, mở đường cho ngôi sao này trở lại Dortmund nhằm cứu vãn sự nghiệp sau chuỗi ngày thất vọng tại Anh.

Jadon Sancho đang đứng trước ngưỡng cửa trở lại Borussia Dortmund lần thứ ba trong sự nghiệp khi mối lương duyên giữa anh và Manchester United đi đến hồi kết. Đội bóng vùng Ruhr được cho là đang hoàn tất kế hoạch đưa "đứa con cưng" một thời về lại sân Signal Iduna Park theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2026.

Jadon Sancho và "ác mộng" kéo dài tại Ngoại hạng Anh.

Sự thừa nhận thất bại của Manchester United

Theo báo cáo từ TEAMtalk, Manchester United đã sẵn sàng chấp nhận một thực tế phũ phàng: để Sancho ra đi mà không thu về bất kỳ khoản phí nào. Đây là một quyết định mang tính chiến lược nhằm giải phóng quỹ lương khổng lồ cho đội bóng, đồng thời là sự thừa nhận về một trong những thương vụ chuyển nhượng kém hiệu quả nhất lịch sử câu lạc bộ kể từ năm 2021.

Từng cập bến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng kỷ lục và kỳ vọng trở thành trụ cột hàng công, nhưng những gì Sancho để lại chỉ là sự thất vọng cùng mâu thuẫn với ban huấn luyện. Ngay cả khi được đem cho mượn tại Chelsea hay gần đây nhất là Aston Villa, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn không thể tìm lại bản ngã, trở thành "cái bóng" của chính mình tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Chiến thuật hồi sinh tại Signal Iduna Park

Trong khi Ngoại hạng Anh dường như không còn đất diễn cho Sancho, Bundesliga lại xuất hiện như một giải pháp tối ưu. Lối chơi tại Đức vốn ưu tiên không gian và kỹ thuật cá nhân, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách rê dắt và sáng tạo của Sancho. Dortmund tin rằng họ sở hữu "chìa khóa" tâm lý để giúp tiền đạo này tự tin trở lại trong các tình huống một chọi một.

Trở lại Dortmund là "phao cứu sinh" dành cho chân sút người Anh?

Việc chiêu mộ lại Sancho miễn phí được đánh giá là một rủi ro có tính toán nhưng mang lại lợi ích tiềm năng cực lớn cho Dortmund. Họ không mất phí chuyển nhượng cho một cầu thủ đã quá am hiểu hệ thống chiến thuật của đội bóng. Dù nhận được sự quan tâm từ một số đại diện tại Serie A, nhưng mối liên kết lịch sử và sự thấu hiểu giữa Sancho và đội bóng vùng Ruhr là lợi thế quyết định trên bàn đàm phán.

Đối với cá nhân Sancho, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh tìm lại ánh hào quang đỉnh cao. Sau nhiều năm lẩn tránh sự ổn định tại xứ sở sương mù, việc trở lại nước Đức không chỉ là một vụ chuyển nhượng, mà còn là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một tài năng từng được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới.