Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07: Hai đội chia điểm
SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 13 với 8 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp hạng 18. Giờ đấu 21h30 ngày 31/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Borussia Mönchengladbach tiếp đón SC Paderborn 07.
- 14'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 54% - 46% SC Paderborn 07; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 53% - 47% SC Paderborn 07, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Tom Baack (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- 35'VAR
Phút 35': Bàn thắng không được công nhận — Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).
- 38'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% SC Paderborn 07, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Daiki Hashioka (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% SC Paderborn 07, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 52'Thay người
Phút 52' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Marvin Pieringer.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 47% - 53% SC Paderborn 07, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 68'Thay người
Phút 68' (SC Paderborn 07): Felix Götze vào sân thay Jano ter Horst.
- 68'Thay người
Phút 68' (SC Paderborn 07): Laurin Ulrich vào sân thay Tom Baack.
- 69'Thay người
Phút 69' (Borussia Mönchengladbach): Isac Lidberg vào sân thay Shuto Machino.
- 75'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 42% - 58% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Borussia Mönchengladbach): Nicolas Kühn vào sân thay Robin Hack.
- 77'Thay người
Phút 77' (Borussia Mönchengladbach): Ko Itakura vào sân thay Florian Neuhaus.
- 77'Thay người
Phút 77' (Borussia Mönchengladbach): Jens Castrop vào sân thay Wael Mohya.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Tjark Scheller (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.
- 87'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 41% - 59% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Laurin Ulrich (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Borussia Mönchengladbach 0-0 SC Paderborn 07
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 23:23 31/10/2026
SC Paderborn 07 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và muốn giữ nhịp đó khi hành quân đến Borussia-Park. Đội khách đứng thứ 13 với 8 điểm, trong khi chủ nhà Borussia Mönchengladbach đang ở vị trí thứ 18 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026.
Paderborn muốn giữ đà bám đuổi nhóm đầu
Với 8 điểm và hạng 13, SC Paderborn 07 đang ở vị trí cao hơn đáng kể so với đối thủ. Đây là nền tảng để đội khách bước vào trận đấu với tâm thế chủ động, nhất là khi mục tiêu của họ là không để nhóm dự cúp châu lục bỏ xa.
Tuy nhiên, phong độ của Paderborn chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên chuyến làm khách này là cơ hội để lấy lại mạch kết quả tích cực.
Borussia Mönchengladbach cần điểm số để thoát khỏi vị trí thấp
Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach mới có 3 điểm và đang xếp hạng 18. Khoảng cách 5 điểm so với Paderborn cho thấy đội chủ nhà cần những kết quả tích cực để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.
Điểm sáng của họ là phong độ gần đây. Trong 5 trận gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó họ thắng cả hai trận mới nhất. Chuỗi kết quả này có thể mang lại niềm tin cho đội bóng trước lượt đấu trên sân nhà.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Lịch sử đối đầu cũng là yếu tố đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Mönchengladbach thắng 4 lần, còn SC Paderborn 07 thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà từng chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.
Điểm then chốt của cuộc đối đầu
Bức tranh chung là sự đối lập giữa hai hoàn cảnh. Paderborn có lợi thế về thứ hạng và điểm số, nhưng vừa nếm thất bại ở trận gần nhất. Borussia Mönchengladbach đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng, song đang có hai chiến thắng liên tiếp và nắm lợi thế đối đầu.
Vì vậy, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung của mỗi bên. Nếu Paderborn sớm lấy lại sự ổn định, họ có thể tiếp tục bám đuổi nhóm trên. Ngược lại, một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp Borussia Mönchengladbach thu hẹp khoảng cách và tạo thêm động lực cho những vòng đấu tới.
Nhận định
Cuộc đối đầu tại Borussia-Park hứa hẹn cân bằng hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện. Paderborn sở hữu vị trí tốt hơn, còn Borussia Mönchengladbach có phong độ gần nhất khởi sắc cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ đều có thể tác động đến cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)