Borussia Mönchengladbach 0-1 Borussia Dortmund: Borussia Dortmund giành chiến thắng
Borussia Dortmund còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 21 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận tại Borussia-Park diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Borussia Mönchengladbach tiếp đón Borussia Dortmund.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 48% - 52% Borussia Dortmund, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.
- 16'Thẻ vàng
Phút 16': Kouakou Joane Gadou (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 0.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 44% - 56% Borussia Dortmund, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Borussia Mönchengladbach): Mathieu Nguefack vào sân thay Zento Uno.
- 45'Thay người
Phút 45' (Borussia Dortmund): Waldemar Anton vào sân thay Kouakou Joane Gadou.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 6 - 4; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 60'Thay người
Phút 60' (Borussia Dortmund): Joey Veerman vào sân thay Jobe Bellingham.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 46% - 54% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 7 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 3 - 2.
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'Thay người
Phút 72' (Borussia Dortmund): Mathis Albert vào sân thay Fábio Silva.
- 72'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 40% - 60% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 7 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 2.
- 73'Thay người
Phút 73' (Borussia Dortmund): Marcel Sabitzer vào sân thay Konstantinos Karetsas.
- 74'Thay người
Phút 74' (Borussia Mönchengladbach): Isac Lidberg vào sân thay Shuto Machino.
- 74'Thay người
Phút 74' (Borussia Mönchengladbach): David Herold vào sân thay Robin Hack.
- 74'Thay người
Phút 74' (Borussia Mönchengladbach): Franck Honorat vào sân thay Jens Castrop.
- 80'BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (0-1)
Phút 80': Felix Nmecha (Borussia Dortmund) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 84'Borussia Dortmund ép sân
Cầm bóng: Borussia Mönchengladbach 40% - 60% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 7 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 4 - 2.
- 85'Thay người
Phút 85' (Borussia Mönchengladbach): Nicolas Kühn vào sân thay Joe Scally.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Borussia Dortmund): Ethan Nwaneri vào sân thay Maximilian Beier.
- KTKết thúc: Borussia Mönchengladbach 0-1 Borussia Dortmund
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 23:23 21/11/2026
Borussia Dortmund đang giữ vị trí thứ 2 với 21 điểm và còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Để giữ được nhịp độ đó, đội khách phải vượt qua Borussia Mönchengladbach trên sân Borussia-Park lúc 21h30 ngày 21/11/2026.
Dortmund giữ phong độ gần như hoàn hảo
Borussia Dortmund đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để thua trận nào. Với 21 điểm, họ nằm ở nhóm đầu bảng và duy trì được áp lực lên nhóm đầu.
Chuỗi kết quả này cho thấy Dortmund có sự đều đặn cần thiết của một ứng viên cạnh tranh ngôi đầu. Mỗi trận thắng thêm giúp đội giữ nhịp bám đuổi, trong khi một lần sảy chân có thể làm chậm hành trình đó.
Mönchengladbach cần điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng
Chủ nhà đang ở vị trí thứ 18 với 4 điểm, một khoảng cách rất lớn so với đối thủ. Tuy vậy, phong độ gần đây của Borussia Mönchengladbach không tệ như thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.
Ngoài ra, đội chủ nhà được thi đấu trên sân nhà Borussia-Park. Họ có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng, nhất là khi đang có chuỗi kết quả tích cực.
Thế đối đầu nghiêng về Dortmund
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Borussia Dortmund thắng 3 trận, Borussia Mönchengladbach thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách 17 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng phản ánh sự chênh lệch về thành tích cả mùa. Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của Mönchengladbach cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị lấn át.
Với Dortmund, nhiệm vụ là giữ sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Với Mönchengladbach, đây là cơ hội để thêm điểm trước một đối thủ đang ở vị trí cao hơn nhiều.
Nhận định
Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Borussia Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, Borussia Mönchengladbach đang có phong độ khá tốt, cộng với lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách. Nếu Dortmund tiếp tục giữ được sự ổn định, họ sẽ giữ vững hy vọng bám đuổi ngôi đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)