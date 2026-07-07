Bosch nâng cấp phần mềm xe đạp điện: Giảm độ trễ bàn đạp và tối ưu lực đẩy Bản cập nhật eBike Flow 1.36 của Bosch mang đến tính năng Extended Boost tùy chỉnh và công nghệ giảm hành trình chết của bàn đạp, giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn trên địa hình kỹ thuật.

Bosch vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm miễn phí phiên bản 1.36 cho ứng dụng eBike Flow, mang lại những cải tiến quan trọng về hiệu suất và khả năng kiểm soát cho các dòng xe đạp điện sử dụng hệ thống truyền động của hãng. Trọng tâm của đợt nâng cấp này là tối ưu hóa độ nhạy và cá nhân hóa trải nghiệm hỗ trợ lực trên các địa hình phức tạp.

Bosch triển khai bản cập nhật phần mềm mới cho nhiều hệ thống truyền động xe đạp điện của hãng

Tùy chỉnh Extended Boost: Kiểm soát lực đẩy sau khi ngừng đạp

Một trong những bổ sung đáng chú ý nhất là khả năng cấu hình tính năng Extended Boost trực tiếp qua ứng dụng. Trước đây, tính năng này thường được mặc định theo các chế độ lái nhất định. Extended Boost cho phép động cơ tiếp tục hỗ trợ lực đẩy trong một khoảng thời gian ngắn (giúp xe di chuyển thêm khoảng 2 mét) ngay cả khi người lái đã ngừng tác động lực lên bàn đạp.

Cải tiến này đặc biệt hữu ích khi người lái cần vượt qua các chướng ngại vật như rễ cây trên đường mòn hoặc leo lên vỉa hè trong đô thị mà không bị mất đà. Tuy nhiên, Bosch cũng khuyến cáo người dùng cần thời gian làm quen vì lực hỗ trợ duy trì có thể gây bất ngờ cho những người mới sử dụng.

Công nghệ giảm hành trình chết và tăng độ nhạy bàn đạp

Bên cạnh Extended Boost, Bosch giới thiệu chức năng tải trước hệ thống truyền động (drivetrain preloading) dành riêng cho các dòng Performance Line CX-R và Performance Line CX. Công nghệ này can thiệp vào cách động cơ phản ứng với lực nhấn bàn đạp, giúp giảm thiểu "hành trình chết" (pedal dead travel).

Kết quả là thời gian phản hồi của hệ thống được rút ngắn đáng kể, cho phép điều tiết công suất mượt mà và tức thời hơn. Tính năng này được kích hoạt trong các chế độ Race, eMTB và eMTB+, hỗ trợ tối đa cho các tay lái khi di chuyển qua những đoạn đường đòi hỏi kỹ thuật cao và sự chính xác tuyệt đối.

Khả năng tương thích và phạm vi áp dụng

Bản cập nhật 1.36 hiện đang được triển khai tại thị trường Đức và các khu vực khác thuộc châu Âu. Dưới đây là danh sách các dòng động cơ và tính năng tương ứng được hỗ trợ trong đợt này:

Dòng động cơ Mã hiệu (BDU) Tính năng mới chính Performance Line CX-R BDU386Y Extended Boost tùy chỉnh & Giảm độ trễ bàn đạp Performance Line CX BDU384Y Giảm độ trễ bàn đạp (chế độ Race/eMTB) Performance Line SX BDU314Y Extended Boost tùy chỉnh Cargo Line BDU374Y Extended Boost tùy chỉnh

Việc Bosch liên tục cập nhật phần mềm cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành xe đạp điện, nơi trải nghiệm người dùng không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mà còn được tối ưu hóa liên tục thông qua các thuật toán điều khiển thông minh. Người dùng có thể cập nhật thông qua ứng dụng eBike Flow được kết nối với hệ thống điều khiển và pin của xe.