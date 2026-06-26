Bose QuietComfort Ultra: Công nghệ chống ồn hàng đầu chạm mức giá thấp kỷ lục Mẫu tai nghe flagship Bose QuietComfort Ultra đang được giảm giá sâu, mang đến cơ hội trải nghiệm công nghệ âm thanh không gian Immersive Audio và khả năng chống ồn chủ động (ANC) chuẩn mực.

Trong phân khúc tai nghe chống ồn cao cấp, Bose QuietComfort Ultra luôn là cái tên được người dùng chuyên nghiệp và những người yêu âm nhạc ưu tiên hàng đầu. Mới đây, thiết bị này đã ghi nhận mức giảm giá kỷ lục trên Amazon, giảm tới 40% so với giá niêm yết, đưa mức giá về mốc 269 USD cho cả hai phiên bản màu trắng và đen.

Sức mạnh từ công nghệ CustomTune và Immersive Audio

Ra mắt vào năm 2023, Bose QuietComfort Ultra không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp về thiết kế. Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của dòng Ultra chính là công nghệ Bose Immersive Audio kết hợp cùng CustomTune. Hệ thống này có khả năng phân tích ống tai của từng cá nhân để tối ưu hóa khả năng tái tạo âm thanh không gian, tạo cảm giác âm nhạc đang bao quanh người nghe thay vì chỉ phát ra từ hai bên tai.

Khả năng chống ồn (ANC) của Bose từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Theo đánh giá từ Rtings, hệ thống này cung cấp khả năng cách âm vượt trội, giúp loại bỏ hầu hết các tạp âm môi trường, từ tiếng động cơ máy bay đến tiếng ồn trong văn phòng, mang lại không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho người dùng.

Hơn nữa, thiết bị hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.3 và nền tảng Snapdragon Sound. Điều này cho phép tai nghe hỗ trợ codec aptX Lossless, đảm bảo truyền tải âm thanh chất lượng CD qua kết nối không dây mà không làm mất đi chi tiết của bản nhạc.

Bose QuietComfort Ultra sở hữu thiết kế sang trọng cùng khả năng chống ồn hàng đầu.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành thực tế

Về thời lượng pin, Bose QuietComfort Ultra cung cấp tới 24 giờ nghe nhạc liên tục chỉ với một lần sạc. Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối đa điểm, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hai thiết bị cùng lúc qua Bluetooth. Trong các cuộc gọi, hệ thống micro thích ứng sẽ tự động điều chỉnh để giảm thiểu tiếng ồn nền, giúp giọng nói luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào.

Thông số Bose QuietComfort Ultra (Gen 1) Sony WH-1000XM6 Công nghệ chống ồn ANC hiệu suất cao Hệ thống 12 micro ANC Âm thanh đặc trưng Immersive Audio & CustomTune DSEE Extreme (AI upscaling) Kết nối không dây Bluetooth 5.3, aptX Lossless Bluetooth 5.3, LDAC Thời lượng pin 24 giờ Khoảng 30-40 giờ

Mặc dù phiên bản QuietComfort Ultra Thế hệ 2 (ra mắt năm 2025) đã xuất hiện với những cải tiến về thời gian sử dụng và khả năng kết nối âm thanh qua cổng USB-C, nhưng mức giá 369 USD của nó khiến phiên bản đời đầu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết ở mức giá 269 USD.

So sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Khi đặt lên bàn cân với Sony WH-1000XM6, mẫu tai nghe của Sony thường được đánh giá cao hơn một chút về hệ thống ANC 12 micro và công nghệ DSEE Extreme sử dụng AI để phục hồi các dải tần cao bị mất trong các nguồn nhạc nén. Tuy nhiên, Bose vẫn giữ vững ưu thế về chất âm đặc trưng và cảm giác đeo thoải mái vốn đã làm nên thương hiệu.

Việc lựa chọn giữa Bose và Sony thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân về âm sắc. Những người ưa chuộng dải âm trầm ấm và độ tĩnh lặng tuyệt đối thường sẽ nghiêng về phía Bose. Với mức giảm giá sâu hiện tại, Bose QuietComfort Ultra là một lựa chọn kinh tế nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm âm thanh hi-end hàng đầu thị trường.