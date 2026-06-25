Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar: Bosnia & Herzegovina giành chiến thắng Cuộc chạm trán tại Lumen Field mang ý nghĩa quyết định khi cả Bosnia & Herzegovina và Qatar đều đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Qatar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bosnia & Herzegovina tiếp đón Qatar.

29' BÀN THẮNG! Bosnia & Herzegovina (1-0) Phút 29': K. Alajbegovic (Bosnia & Herzegovina) lập công (kiến tạo: I. Basic). Tỷ số: 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! Qatar (1-1) Phút 34': M. Abunada (Bosnia & Herzegovina) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

42' BÀN THẮNG! Qatar (1-2) Phút 42': H. Al Haydos (Qatar) lập công (kiến tạo: Edmilson Junior). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Bosnia & Herzegovina): I. Sunjic vào sân thay B. Tahirovic.

46' Thay người Phút 46' (Bosnia & Herzegovina): A. Malic vào sân thay A. Memic.

46' Thay người Phút 46' (Qatar): J. Gaber vào sân thay A. Hatem.

56' Thay người Phút 56' (Qatar): H. Al Haydos vào sân thay A. Al Ganehi.

63' Thay người Phút 63' (Bosnia & Herzegovina): N. Katic vào sân thay D. Hadzikadunic.

64' Thay người Phút 64' (Bosnia & Herzegovina): E. Dzeko vào sân thay E. Mahmic.

72' Thay người Phút 72' (Qatar): K. Boudiaf vào sân thay A. Ali.

78' Thẻ vàng Phút 78': A. Fathi (Qatar) nhận thẻ vàng.

79' Thay người Phút 79' (Qatar): Edmilson Junior vào sân thay A. Alaaeldin.

79' Thay người Phút 79' (Qatar): A. Fathi vào sân thay M. Al Mannai.

80' BÀN THẮNG! Bosnia & Herzegovina (2-2) Phút 80': E. Mahmic (Bosnia & Herzegovina) lập công (kiến tạo: D. Hadzikadunic). Tỷ số: 2 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Bosnia & Herzegovina): K. Alajbegovic vào sân thay D. Burnic.

82' Thẻ vàng Phút 82': E. Mahmic (Bosnia & Herzegovina) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:02 25/06/2026

Trận đấu giữa Bosnia & Herzegovina và Qatar trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 25/06/2026 tại sân vận động Lumen Field. Đây là cuộc đối đầu quan trọng đối với cả hai đội tuyển trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phong độ tương đồng của hai đội

Dựa trên những kết quả gần nhất, cả Bosnia & Herzegovina và Qatar đều đang trải qua giai đoạn thi đấu không thực sự như ý. Cụ thể, trong hai trận đấu gần đây nhất, cả hai đội đều có thành tích tương đồng với 1 trận hòa và 1 trận thua. Việc chưa thể giành được chiến thắng nào đang tạo ra áp lực không nhỏ lên ban huấn luyện và các cầu thủ trước khi bước vào lượt trận này.

Sự thiếu ổn định trong lối chơi đã khiến cả hai đại diện từ châu Âu và châu Á đánh rơi những điểm số quan trọng. Trận đấu tới đây tại Lumen Field sẽ là cơ hội để một trong hai đội phá vỡ thế bế tắc và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Bosnia & Herzegovina

Xét về thành tích đối đầu, Bosnia & Herzegovina đang nắm giữ lợi thế về mặt tâm lý. Trong lần chạm trán duy nhất giữa hai đội trước đây, đại diện của bóng đá châu Âu đã giành được chiến thắng. Trong khi đó, Qatar vẫn đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên hoặc thậm chí là một kết quả hòa trước đối thủ này.

Dù dữ liệu đối đầu còn khá khiêm tốn với chỉ một lần gặp mặt, nhưng kết quả đó phần nào phản ánh sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp hoặc khả năng thích nghi trong các trận cầu trực tiếp giữa hai nền bóng đá.

Nhận định cục diện trận đấu

Với việc cả hai đội đều có phong độ giống hệt nhau trong thời gian qua, trận đấu tại Lumen Field hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ. Bosnia & Herzegovina với ưu thế từ lịch sử đối đầu có thể sẽ chủ động chơi tấn công để tìm kiếm lợi thế sớm. Ngược lại, Qatar chắc chắn đã rút ra nhiều bài học sau những kết quả không tốt gần đây để củng cố hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Tính chất của một trận đấu tại World Cup không cho phép các đội bóng mắc sai lầm. Đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội ít ỏi và duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có khả năng cao giành được trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2 - 0 Qatar

Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina

25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2-0 Qatar (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thua)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

30/05/2026: Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia (Hòa)

Phong độ gần đây của Qatar

25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 2-0 Qatar (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thua)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Qatar 0-0 El Salvador (Hòa)

29/05/2026: Rep. Of Ireland 1-0 Qatar (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Bosnia & Herzegovina (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Qatar (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Bosnia & Herzegovina

T. Muharemović: Red Card (Missing Fixture)

Qatar

Homam Ahmed: Red Card (Missing Fixture)

Assim Madibo: Red Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Bosnia & Herzegovina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Sergej Barbarez

Đội hình xuất phát:

1. Nikola Vasilj (G)

24. Arjan Malić (D)

18. Nikola Katić (D)

21. Stjepan Radeljić (D)

5. Sead Kolašinac (D)

20. Esmir Bajraktarević (M)

13. Ivan Bašić (M)

14. Ivan Šunjić (M)

19. Kerim Alajbegović (M)

10. Ermedin Demirović (F)

11. Edin Džeko (F)

Dự bị:

22. Martin Zlomislić

12. Mladen Jurkas

2. Nihad Mujakić

3. Dennis Hadžikadunić

7. Amar Dedić

16. Amir Hadžiahmetović

8. Armin Gigović

6. Benjamin Tahirović

17. Dženis Burnić

26. Ermin Mahmić

15. Amar Memić

25. Jovo Lukić

9. Samed Baždar

23. Haris Tabaković

Qatar

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Julen Lopetegui

Đội hình xuất phát:

1. Mahmud Abunada (G)

2. Pedro Miguel (D)

16. Boualem Khoukhi (D)

4. Issa Laye (D)

18. Sultan Al-Brake (D)

5. Jassem Gaber Abdulsallam (M)

20. Ahmed Fathi (M)

12. Karim Boudiaf (M)

8. Edmilson Junior (F)

11. Akram Afif (F)

10. Hassan Al Haydos (F)

Dự bị:

22. Meshaal Barsham

21. Salah Zakaria

3. Lucas Mendes

25. Al-Hashmi Al-Hussain

13. Ayoub Al Oui

19. Almoez Ali

26. Mohamed Naceur Almanai

6. Abdelaziz Hatem

17. Ahmed Al-Ganehi

24. Tahsin Mohammed Jamshid

9. Mohammed Muntari

7. Ahmed Alaaeldin

15. Yusuf Abdurisag

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Bosnia & Herzegovina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Bosnia & Herzegovina or draw and +1.5 goals